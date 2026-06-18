Primeras imágenes del rodaje de la serie sobre la vida de Rocío Jurado

Coincidiendo con el vigésimo aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado, ha arrancado en la localidad gaditana de Chipiona el rodaje de un nuevo proyecto audiovisual. Se trata de una miniserie biográfica compuesta por cuatro capítulos que se encargará de llevar a la pequeña pantalla los momentos más relevantes de la trayectoria vital y profesional de la artista.

La producción audiovisual hará un recorrido exhaustivo por su biografía. Arrancará en su infancia y sus primeros pasos en el mundo de la canción, hasta alcanzar su meteórico ascenso a la fama que la consolidó como una de las figuras más importantes de nuestro país. Asimismo, la ficción no dejará de lado su vertiente más personal e íntima.

En este sentido, la serie abordará las dos grandes historias de amor que marcaron su vida. Por un lado, su matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco, y por otro, su relación con el diestro José Ortega Cano. Igualmente, se reflejará su profunda vocación maternal, primero con el nacimiento de su hija biológica, Rocío Carrasco, y años más tarde con la adopción de Gloria Camila y José Fernando.

En medio de una considerable expectación mediática, las primeras grabaciones ya se están desarrollando en las calles de su ciudad natal. Gracias a estas jornadas de trabajo al aire libre, se ha podido ver por primera vez a la actriz encargada de interpretar a la artista en su etapa adulta. Aunque de momento la productora ha preferido mantener en secreto la identidad de la protagonista, las imágenes filtradas revelan un parecido físico verdaderamente llamativo.

Una de las secuencias grabadas estos días recrea un momento delicado y recordado por la opinión pública: la visita que realizó al santuario de la Virgen de Regla, acompañada por Ortega Cano, poco tiempo después de hacer público ante los medios de comunicación que padecía un cáncer de páncreas. Para dar mayor verosimilitud a la escena, la actriz luce una recreación de uno de los conjuntos más famosos: un chándal de algodón en color verde, grandes gafas de sol y su característico cabello caoba.

En cuanto al resto del reparto, el único nombre que ha sido confirmado de manera oficial hasta la fecha es el del actor gallego Martiño Rivas. Él será el responsable de meterse en la piel de Pedro Carrasco durante los años que compartió con la estrella andaluza, si bien todavía no ha sido avistado en los sets de rodaje ubicados en el municipio andaluz.