Dani Martín responde a los ofendidos tras su polémica contestación a una niña

El cantante Dani Martín ha respondido a la polémica generada tras el momento vivido en uno de sus conciertos, donde interactuó con una niña del público que le pedía subir al escenario con una pancarta. El episodio, que se viralizó rápidamente en redes sociales, ha provocado un intenso debate sobre si su reacción fue adecuada o no.

Durante el espectáculo, el artista se dirigió a la menor en tono irónico, lo que fue interpretado por algunos asistentes como un reproche fuera de lugar. En ese contexto, se escucharon frases como: "Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada", además de otras expresiones dirigidas a la niña en tono de broma escénica.

La difusión del vídeo generó una oleada de críticas hacia el cantante, acusándole de haber sido demasiado duro con la menor. Ante esto, Dani Martín decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde defendió su actuación y aseguró que todo formaba parte del ambiente del concierto. "Jamás en la vida le faltaría el respeto a una niña de 10 años que se sube encima de su papá. Lo dije desde ese tono de comunicación de risa, con todo el mundo riéndose. No da para más el asunto", afirmó el cantante, que incluso recurrió al humor prometiendo una particular "penitencia" para contentar a "todos los ofendidos": "Caminaré de rodillas hasta la carretera esta tarde".

Dani Martín ha salido a dar explicaciones por este vídeo. Dice que la gente no ha entendido su sentido del humor. pic.twitter.com/aa9y3AzdNi https://t.co/UvBtfAxK9P — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 24, 2026

El que fuera líder de El Canto del Loco también reflexionó sobre el nivel de escrutinio al que se enfrentan los artistas por sus interacciones con el público: "Creo que lo mejor va a ser no comunicarnos entre las personas en un escenario, porque cada cosa es mirada con lupa, sacada de contexto, cortados los vídeos y editados (...) . Pedí un aplauso para la niña y todo. No sé qué más me faltó por hacer. Subo a gente que no sabe ni cantar al escenario y nadie les juzga; les damos un aplauso y hacemos todo con un cariño tremendo", zanjó.

Por su parte, la madre de la niña también ha dado su versión en distintos medios, lamentando lo ocurrido y señalando el impacto emocional que tuvo en la menor. "Estoy criando a mi hija escuchando tus canciones", expresó, mostrando su decepción por la situación.

El episodio ha dividido opiniones entre quienes consideran inapropiada la forma en la que el cantante se dirigió a la niña y quienes defienden que se trató de un momento de humor dentro del espectáculo. Mientras tanto, la controversia sigue alimentándose en redes sociales.