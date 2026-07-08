Muere la actriz Louise Lasser, primera mujer de Woody Allen

La intérprete estadounidense Louise Lasser, mundialmente conocida por su papel protagonista en la exitosa telecomedia Mary Hartman, Mary Hartman y por sus memorables apariciones en cintas como Réquiem por un sueño, Toma el dinero y corre o Bananas, ha fallecido. La artista, que fue la primera esposa del cineasta Woody Allen, murió el pasado lunes en su residencia de Manhattan a la edad de 87 años.

El fallecimiento ha sido confirmado a través de Susan Charlotte, una estrecha amiga de la intérprete, en declaraciones al diario The New York Times. Por el momento, la familia y su entorno más cercano no han querido aportar más detalles sobre la causa de su muerte, manteniendo la privacidad en estos difíciles momentos para sus allegados.

Nacida en el vibrante distrito de Manhattan el 11 de abril de 1939, era la única hija del matrimonio formado por Sol Jay Lasser, de profesión contable y escritor, y la diseñadora Paula Eisenreich. En su juventud, ingresó en la Universidad de Brandeis para especializarse en ciencias políticas. Sin embargo, su participación en diversas obras de teatro aficionado despertó en ella una vocación irrefrenable. Esto la llevó a abandonar sus estudios universitarios en el último curso para formarse profesionalmente en la actuación bajo la tutela del prestigioso Sanford Meisner.

Durante aquellos años formativos, mientras continuaba residiendo con sus padres en Nueva York, Lasser se curtió en el circuito del cabaret y los teatros locales. Su rostro comenzó a hacerse familiar para el gran público gracias a su participación en campañas publicitarias, logrando un hito al convertirse en la primera mujer en ganar un premio Clio, el galardón más codiciado dentro de la industria publicitaria de su país. En 1962, su talento la llevó a Broadway, donde ejerció como suplente de una jovencísima Barbra Streisand en el famoso musical I Can Get It for You Wholesale.

Su vida personal y profesional dio un giro decisivo cuando conoció a Woody Allen durante una cita doble, en la que, curiosamente, el director acompañaba a otra mujer. Poco después, Lasser debutó en televisión en The Laughmakers, un episodio piloto de 1962 escrito por él. El flechazo fue inevitable y ambos contrajeron matrimonio en 1966.

Su colaboración en la gran pantalla fue muy fructífera. Tras pequeños papeles en ¿Qué hay de nuevo, gatita? (1965) y Lily, la tigresa (1966), Lasser asumió roles más relevantes bajo la dirección de su marido. Destacó como la vecina del atracador en Toma el dinero y corre (1969) y encarnó a la novia activista en Bananas (1971). Su última gran colaboración en esa etapa fue Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar (1972). Paradójicamente, en medio de este éxito conjunto, la pareja decidió divorciarse en 1970.

Tras la separación, Lasser enfocó su carrera en la televisión, participando en comedias de situación como La chica de la tele y dramas como Centro médico. Su consagración absoluta llegó en 1976 cuando fue elegida para protagonizar Mary Hartman, Mary Hartman. A lo largo de más de 300 capítulos, cautivó a la audiencia interpretando a una peculiar ama de casa de Ohio. En sus últimas décadas, además de aparecer en cintas como Happiness (1998) o Réquiem por un sueño (2000), se dedicó a impartir clases de interpretación en Nueva York.