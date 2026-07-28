¿Qué hizo y con quién se reunió Juan Carlos I en Mallorca?

En una nueva entrega de la Crónica rosa de Es la Mañana de Federico, su presentadora Isabel González junto a los colaboradores Paloma Barrientos, Ana Mateu y Dani Carande han analizado las noticias más importantes de la prensa social. El gran asunto de portada ha sido el regreso del rey emérito Juan Carlos I a la isla de Mallorca tras ocho años sin pisar territorio balear. Su presencia en el Palacio de Marivent ha reabierto el debate sobre los equilibrios internos en la Familia Real y las implicaciones de sus movimientos veraniegos.

Durante su estancia, el anterior jefe del Estado mantuvo un encuentro con la reina Sofía en Marivent, pero no llegó a pasar la noche en las instalaciones del palacio. Para evitar suspicacias políticas y familiares sobre el uso de bienes de titularidad pública, el emérito optó por dormir en Cala d'Or, concretamente en la residencia de su amigo de confianza Manuel Piñera. Este empresario, muy vinculado al mundo taurino y casado con una de las copropietarias de las célebres Destilerías DYC, ha sido el perfecto anfitrión para garantizar la máxima discreción del monarca.

Otro de los puntos más comentados ha sido el calculado distanciamiento con su hijo, el rey Felipe VI. La agenda de ambos se coordinó minuciosamente para que no coincidieran en ningún momento en la isla; de hecho, el avión privado del emérito aterrizó poco después de que el actual soberano despegara rumbo a Madrid para visitar a los afectados por los incendios. Tampoco estuvieron presentes la reina Letizia Ortiz ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, evidenciando que la brecha familiar sigue siendo profunda y difícil de salvar.

El debate se ha trasladado posteriormente al terreno de la prensa del corazón con el análisis del último y kilométrico comunicado de Kiko Rivera en sus redes sociales. Tras recuperarse de sus recientes problemas de salud, el hijo de Isabel Pantoja ha difundido un texto que, según los tertulianos, muestra claros indicios de haber sido elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial. En este escrito, Rivera se muestra sumamente hostil con su entorno y reaviva la polémica sobre la existencia de un supuesto "topo" en su círculo de confianza, señalando indirectamente a su esposa Irene Rosales o a su hermana Chabelita.

Por otra parte, se han revelado jugosos detalles sobre la fiesta de bodas de la presentadora Susanna Griso en Mallorca. La celebración no ha estado exenta de cierta polémica entre los invitados debido a los elevados costes de alojamiento. Varios de los asistentes mostraron su malestar al descubrir que debían costear personalmente habitaciones en un exclusivo hotel de cinco estrellas con tarifas que oscilaban entre los 700 y los 900 euros por noche, un desembolso que muchos consideraron excesivo para acudir al enlace.

Para concluir, la mesa de esRadio ha repasado otros acontecimientos sociales destacados del verano, como la nueva edición del torneo de pádel benéfico organizado por Cari Lapique en Marbella en memoria del fallecido Carlos Goyanes, un evento que reúne a destacadas figuras de la alta sociedad. Asimismo, se ha comentado el salto al mundo profesional de la moda de Daniela Bustamante, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, tras firmar con una conocida agencia de representación, y la sorprendente confirmación del idilio amoroso entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá.