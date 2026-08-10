Colate Vallejo-Nágera, abatido: "El que pierde es mi hijo"

La justicia de Miami, concretamente la jueza Marlene Fernández, ha emitido una resolución demoledora para el español que marcará el destino del hijo que tuvo con Paulina Rubio. El contencioso por la custodia del menor y el sitio en el que tiene que residir ha sido el último de sus muchos enfrentamientos, que tuvieron su punto álgido en abril, durante las tres vistas en sala en las que se tenía que dilucidar si el chaval podía venirse a vivir a España, como reclamaba su padre, o si deberá quedarse en Miami, como pretendía la rubia dorada.

Puestos en comunicación con Colate, nos contesta que ni siquiera puede hablar. Está abatido con la decisión judicial, y en este momento la emoción le puede. "Es todo increíble", nos dice, añadiendo que "al final el que pierde es él", en referencia a su hijo. El deseo del niño era venir a vivir a España, país en el que tiene una amplia familia y en el que le gusta estar. Sin embargo, la jueza considera que sus deseos pueden ser fruto de una manipulación por parte de su padre.

Una durísima sentencia

Precisamente este es uno de los puntos de la sentencia, que afirma que algunas de las expresiones del pequeño Nico parecen estar "influenciadas por el padre" cuando en realidad corresponden a determinaciones de adultos.

La sentencia no sólo obliga al menor a vivir en Miami. También establece un cambio en el "plan de crianza" que se ha seguido hasta ahora. Algunas de las decisiones más importantes, entre ellas las relacionadas con su educación, recaerán ahora sobre la madre.

Se destaca en el texto que Paulina ha sido proactiva en todo lo referente a mejorar su actitud con el chaval y recalca su buena disposición a la hora de seguir recomendaciones terapéuticas en beneficio de su hijo.

Colate, mal parado

Colate, sin embargo, sale mal parado. El presidente del FC Badajoz queda retratado como un hombre que no ha sido capaz de demostrar todo lo que relató en sala: por ejemplo, que ha involucrado al niño en discusiones familiares, que no ha respetado la autoridad materna, que ha incumplido períodos de convivencia y entregas vacacionales o que ha iniciado procedimientos judiciales en España de forma unilateral. Precisamente en ese sentido Colate ha manifestado en ocasiones varias que la justicia española tampoco le ha sido favorable. De hecho ha cerrado todos los procesos que intentó poner en marcha, entre ellos acusaciones de malos tratos.

Ahora, queda en el aire la pregunta de si ha favorecido poco o nada al español el haberse enfrentado a la justicia americana y a una jueza que le ha vapuleado de una manera que va a hacer difícil que recurra la decisión.