Tana Rivera no, Vickyfede sí: Roca Rey se lleva a su amiga a Perú

Nunca se llegó a confirmar si Cayetana Rivera iba a acompañar a Andrés Roca Rey durante su gira por Perú, el país del que procede y en el que le han recibido con los brazos abiertos. Aunque su entorno estaba prácticamente seguro de que Tana iría con él, su ruptura precipitada ha eliminado a la hija de Francisco y Eugenia de la ecuación. Sin embargo, la que no ha querido perderse el viaje es Victoria Federica Marichalar y Borbón, que forma parte del círculo más íntimo del torero y que ha viajado con él hasta Lima.

Su relación de amistad viene de lejos y hay quien dice incluso que Vickyfede y el matador tuvieron algo amoroso en el pasado que nunca se llegó a confirmar. Ella le ha seguido por las plazas de todo el planeta desde que Roca Rey empezó a darse a conocer. Le acompañó hace años en Valladolid cuando se vestía, en uno de los momentos más íntimos de un torero, y le ha observado desde la barrera con asiduidad. La última, con Tana cuando todavía era su novia. La imagen llamó la atención porque las dos contemplaron la faena del matador sin apenas dirigirse la palabra.

Victoria Federica en Perú

Ahora Victoria Federica ha puesto rumbo a Perú y ha aparecido con el torero y con su familia en la plaza de Acho, en la Feria del Señor de los Milagros. No es la primera vez. Roca Rey suele llevarse a sus mejores amigos a este periplo otoñal, pero esta vez la comitiva no es tan numerosa. Y no está Tana entre los invitados, a pesar de que sí lo ha estado otros años, aunque todavía no era su novia.

Vickyfede está en Lima y se ha dejado ver con la madre de Andrés, Mercedes Valdez, con las tías del matador y con su cuñada. Hace unas horas los turistas se sorprendieron al verla entrando en la iglesia de las Nazarenas.

Victoria Federica en Perú

También se ha unido al viaje María García de Jaime, la mujer de Tomás Páramo, amigo íntimo del matador, dos habituales en este periplo, algunos de los amigos íntimos de Tana, que llegaron a la vida de Andrés a través de la futura duquesa. Entre ellos, Carlota García Pelayo, una de sus íntimas, y el novio de esta.

Perú se rinde a Roca Rey

El torero no parece especialmente afectado tras la ruptura con Tana, aunque la procesión puede ir por dentro. En cualquier caso, el éxito que está teniendo en su país natal compensa cualquier fracaso amoroso. Los toros están viviendo un momento de esplendor en Perú, en parte gracias a la existencia de Andrés, que tiene previsto torear dos tardes, la del 30 de octubre y la del 1 de noviembre, y que ha logrado que este año, por primera vez en muchos, se agoten los abonos de la plaza limeña, recientemente remodelada.

El coso limeño ha rendido además homenaje con un minuto de silencio a Antonio Vázquez, el hermano de Curro Vázquez fallecido en el accidente de tren de Urda el pasado miércoles.