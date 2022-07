Vuelco en 'Supervivientes': expulsión de Anabel Pantoja a una semana del final

Anabel Pantoja se ha convertido en la última expulsada de Supervivientes. La sobrina de Isabel Pantoja, en la que es la última gala desde Honduras antes de la gran final la semana que viene en los platós de Telecinco en Madrid, se queda a las puertas de la final y el deseado cheque de 200.000 euros.

Nacho Palau es el concursante salvado y por lo tanto, continúa su lucha por ser el ganador de #Supervivientes2022 🌴 #SVGala14

🔵 https://t.co/V5wF7luUOQ pic.twitter.com/xNFfgHIcCm — Supervivientes (@Supervivientes) July 21, 2022

Los dos nominados eran Nacho Palau y la propia Anabel, dos de los nombres más conocidos de la presente edición de Supervivientes. Se libra, por tanto, el ex de Miguel Bosé, que sí será uno de los tres finalistas la semana que viene.

Anabel, muy emocionada, no pudo reprimir las lágrimas en su despedida, asegurando que se ha sorprendido a sí misma aguantando tantos meses en Honduras. "Casi nadie iba a confiar en mí. Ni yo misma. Esta aventura me ha cambiado la vida", dijo. A estas alturas del concurso ya no hay segunda oportunidad, por lo que Anabel no tiene opciones de regresar.

Cuando llegue a España le espera su nueva pareja, Yulen Pereira, a quien conoció en el concurso, y una buena cantidad de polémicas con su ex, Omar Sánchez. "Me inquieta el llegar, el encontrarme otra vez con la realidad, el trabajo, las facturas, las cosas", dijo Anabel, probablemente sabiéndolo.

Muchos han calificado de vuelco inesperado la marcha de Anabel a las puertas de la final. Alejandro Nieto se convirtió tras una de las pruebas en el primer finalista de la edición tras la marcha (y por decisión) de Anabel, y por tanto deberá enfrentarse a Palau en la próxima prueba.