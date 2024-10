Leire Martínez se pronuncia sobre su salida y su fría relación con Amaia Montero: "Apenas tenemos contacto"

La reciente salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha generado una oleada de rumores y tensiones que apuntan a una ruptura poco amistosa entre la cantante y el grupo, dejando entrever que las relaciones internas no eran tan cordiales como parecían. Desde que se conoció la noticia, el ambiente se ha llenado de especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de esta separación, y aunque el grupo publicó un comunicado anunciando la marcha de Leire, la cantante ha dejado claro que no participó en su redacción.

Leire, en varias ocasiones, ha mostrado su descontento con la manera en que se manejó su salida, señalando en declaraciones a agencias de comunicación: "No sé qué decir, me parece increíble que estéis todo el día aquí", refiriéndose a la atención constante de los medios tras la ruptura. "Me está pareciendo terrorífico. Soy la misma que era hace un mes y hace un mes no había nada de esto. Me da pena porque ya he dicho que no tengo nada que decir", insistía, dejando claro su incomodidad con la situación.

Rumores de tensiones internas

Los rumores sobre el deterioro de la relación entre la cantante y el grupo comenzaron a crecer cuando la propia Leire confesó que no estaba lista para hablar de los detalles que llevaron a su partida: "Me gusta ser honesta conmigo misma, y ahora mismo no es el momento", dijo, sugiriendo que las diferencias internas podrían haber sido más profundas de lo que se ha comunicado públicamente. "No creo que sea necesario contarlo todo. Cada uno sabe lo que hemos vivido y lo que ha pasado", señaló, insinuando que las verdaderas razones pueden permanecer ocultas por un tiempo.

Este distanciamiento se hizo más evidente cuando Leire fue cuestionada sobre el regreso de Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, y sobre los rumores de que ella podría volver a ocupar el puesto que dejó en su día. "A Amaia la respeto, pero apenas tenemos relación", respondió Martínez con franqueza, zanjando cualquier especulación sobre una posible conexión personal entre ambas.

Posible regreso de Amaia Montero

Por otro lado, la posibilidad de que Amaia regrese al grupo ha sido una fuente constante de especulaciones. Según algunas informaciones, un concierto especial en 2025 con la participación de Montero habría sido uno de los puntos de fricción entre Leire y el resto de la banda. Sin embargo, cuando se le preguntó por esta posible vuelta de Amaia, Leire fue contundente: "Si ellos deciden que sea así, me parecerá bien. Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada", dejando claro que cualquier decisión futura sobre la formación de la banda ya no le concierne.

Lo que sí ha dejado claro es que su carrera musical no se detiene, aunque aún no ha decidido si emprenderá un camino en solitario o formará una nueva agrupación. En cualquier caso, la separación ha sido un proceso difícil: "Las separaciones... no suelen ser cordiales, pero lo serán. El tiempo será sanador", concluyó, admitiendo el dolor que ha causado este proceso.