Bill Murray se enamora de El Retiro en su primera visita a 'El Hormiguero' y canta a Manolo Escobar

Bill Murray, el icónico actor econocido por películas como Lost in Translation o Cazafantasmas, visitó por primera vez el plató de El Hormiguero, el motivo de su paso por España es la promoción del espectáculo New Worlds: Bill Murray, Jan Vogler and friends, una propuesta escénica que mezcla literatura y música, y que recalará en cinco ciudades del país.

Nada más tomar asiento, Motos rompió el hielo preguntando por las primeras impresiones de Murray sobre Madrid. El actor, no tardó en compartir una observación muy concreta: "Me ilusiona dar mañana un paseo", dijo, aludiendo al parque de El Retiro, que le había sorprendido gratamente durante su estancia.

Un repaso a la cultura popular española

Aprovechando la visita, el presentador quiso dar un toque local a la conversación y propuso a su invitado una inmersión exprés en la cultura popular española. Para ello, le presentó uno de los temas más conocidos del repertorio clásico nacional: Mi carro me lo robaron, del inconfundible Manolo Escobar.

Lejos de rechazar la idea, Bill Murray aceptó el reto con buen humor. Para facilitarle la tarea, Pablo Motos se encargó de enseñarle la letra de la canción de forma detallada, sílaba por sílaba. Una vez aprendida la melodía básica, comenzó a sonar la música instrumental y ambos se lanzaron a interpretar el tema en directo.

Un guiño al español

Tras la interpretación, Motos le preguntó directamente a su invitado si hablaba español. La respuesta de Murray no decepcionó. "En la ESO fui excelente, pero necesito un amor español para aprenderlo bien", bromeó.

Más allá del entretenimiento, la visita de Murray a España responde a la gira de su espectáculo New Worlds, en el que comparte escenario con el chelista Jan Vogler y otros músicos. Esta propuesta combina música clásica, literatura y ha sido aclamada en escenarios internacionales. Durante su estancia en España, el espectáculo tendrá presencia en cinco ciudades: Madrid, Las Palamas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao y Barcelona.