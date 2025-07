Violeta Mangriñán pone límites y aclara si dejará de mostrar el rostro de sus hijas en redes

Con transparencia y sin filtros, Violeta sigue marcando su camino tanto en el terreno personal como profesional, siempre con la autenticidad que la caracteriza. La influencer valenciana lo muestra todo – o casi todo –, pero si algo le define es mostrar de forma natural y clara sus pensamientos en todo momento. Violeta Mangriñán lleva años dedicándose a las redes sociales, exponiendo su día a día compaginando trabajo y familia, y de vez en cuando se explaya con sus seguidores comentando las novedades, ahora "van a cambiar muchas cosas".

La influ que acumula más de 2,4 millones de seguidores está a punto de abrir su nuevo Maison Matcha en la terreta como tercer local, después de los dos primeros en Madrid, que han convertido a Violeta en la máxima representante del matcha.

Además, hace unas semanas Violeta ha estrenado su nueva casa, a la que ha bautizado en redes sociales como VillaCanela, un nombre elegido en honor a su perrita Canela. Desde que hizo público su nuevo hogar no ha dejado de compartir el proceso, y pronto mostrará los pequeños detalles de la decoración y rincones, aunque reconoce que "aún no está todo como me gustaría".

Violeta también ha hablado abiertamente sobre la relación entre sus hijas, con quienes vive momentos de todo tipo: "Como cualquiera, a ratos se aman y a ratos todo lo contrario", escribe con humor en sus historias de Instagram. "En casa no nos aburrimos", añade sobre la dinámica familiar.

Fiel a su estilo sincero, la influencer ha sido muy clara con sus seguidores respecto a la privacidad de sus hijas. "En cuanto Gala empiece el cole en septiembre, no saldrá más su carita en nuestras redes", afirma.

Una medida que también se aplicará en el futuro con su hija pequeña cuando llegue a esa misma etapa, cuando empiece el colegio como su hermana, dejará de aparecer. Es algo que ya hemos decidido Fabio y yo hace tiempo", ha explicado sobre la decisión tomada en pareja.

La influencer ya adelantaba hace unas semanas que iban a "cambiar muchas cosas" cuando hizo públicos unos mensajes que revelaban que sus seguidoras le alertaban sobre una ‘cuenta fake’ sobre sus pequeñas. "Le pedí amablemente 3 veces que dejase de suplantar la identidad de mi hija pero no me hizo caso", explica sobre su trato con la persona que gestiona la cuenta y a la que tiene bloqueada desde hace tiempo.

Los otros influencers que siguen esta decisión

Los primeros en sorprender con esta decisión fueron María G. de Jaime y Tomás Páramo que tras mostrar durante años a su primogénito cambiaron. Estos pasos también los han seguidos otros perfiles con miles de seguidores como Iera Paperlight. María Pombo ha decidido mostrar en menor media o de perfil a su pequeño. Sin embargo, influencers como Laura Escanes optaron por la opción de no hacer público el rostro de su hija desde el primer momento.