El 'zasca' de Leire Martínez en OT sobre su pasado que hizo estallar el plató

La gala 8 de Operación Triunfo 2025 transcurrió con ritmo ágil, nuevas nominaciones, actuaciones variadas y la despedida de María Cruz como séptima expulsada de la edición. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche no estuvo sobre el escenario, sino en el espacio posterior a la gala, cuando la jurado Leire Martínez lanzó un comentario que rápidamente se convirtió en uno de los más citados en redes sociales.

Durante una charla con los concursantes tras las nominaciones, Lucía Casani, que fue propuesta por el jurado por tercera vez, compartía sus dudas sobre el vínculo emocional con otros compañeros dentro de la Academia. Leire intervino para aportarle confianza con un mensaje de ánimo:

"Y qué mejor que la persona que esté a tu lado sea alguien en quien confías y te puedes apoyar."

Pero fue la frase con la que cerró su intervención la que provocó una reacción inmediata en plató y en redes sociales:

"Hasta te echan."

Aplausos, ovaciones y reacción de Chenoa

El comentario, dicho con naturalidad y sin señalar a nadie en concreto, generó un ambiente inesperado en el plató. Parte del público estalló en aplausos y gritos espontáneos, mientras se escuchaba a algunos asistentes corear "Reina".

La propia Chenoa, presente también en el debate posterior como parte del equipo del programa, reaccionó con humor al comentario de su compañera de jurada y, entre risas, respondió con un espontáneo:

"Ay, que te como yo la cara."

El momento fue recogido por las cámaras del directo y en cuestión de minutos se compartió en redes sociales, acumulando miles de visualizaciones y comentarios.

Chenoa: "muchas veces en la vida te nominan"

Leire: "y a veces hasta te echan" JODER #OTGala8 pic.twitter.com/o1j1WLDYUT — Adrii (@___aaddrriiaann) November 10, 2025

La gala 8: expulsada, favorita y nominados

Antes de ese momento, la gala 8 había dejado una expulsión poco inesperada. María Cruz abandonó la Academia tras enfrentarse a Cristina en la votación semanal. El público decidió con un resultado claro: 84% frente a 16%, a favor de Cristina.

GRACIAS LEIRE MARTÍNEZ OCHOA POR ESTE MOMENTAZO #OTGala8 pic.twitter.com/d1wBuQUEYB — David (@deikray) November 10, 2025

María Cruz se tomó su salida con deportividad y reconoció antes de la gala que había vivido la semana con cierta inquietud. Su interpretación de Envidia, de Nathy Peluso, fue bien recibida, pero no le bastó para mantenerse en el concurso.

Tras las actuaciones individuales y grupales, el jurado propuso a cuatro concursantes como candidatos a la expulsión: Lucía Casani, Guille Toledano, Guillo Rist y Teyou.

Los profesores salvaron a Guillo Rist y los compañeros optaron por salvar a Teyou. Por tanto, Lucía y Guille Toledano son los nominados oficiales de la gala 9.

CHENOA: Anda que no nos van a nominar veces en la vida... LEIRE: INCLUSO NOS ECHAN 💣 PERO ESTE SERVICIO DE MUJEEEEEER ✨#OTGala8 pic.twitter.com/R0So2y1f90 — 🥀🥀🥀 (@alexpinilloss) November 10, 2025

Olivia, favorita de la semana

Olivia fue elegida por el público como la favorita de la semana, con un 35% de los votos. Su actuación en dueto con Tinho, interpretando Cheek to Cheek, recibió elogios tanto del jurado como del público. Chenoa destacó la elegancia del número y comentó que sonaron "a Navidad".

La otra favorita en las quinielas, Claudia, también logró superar la gala pese a cantar con la voz afectada por un resfriado. Su interpretación de Kiss Me fue una de las más esperadas de la noche y recibió valoración positiva por parte del jurado.

Contexto del comentario de Leire

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, forma parte de la jurada de esta edición desde el inicio. Su estilo ha sido cercano y directo, y sus valoraciones han destacado por invitar a los concursantes a mostrarse como artistas, más allá de lo vocal.

En su valoración de la gala, y en concreto durante el momento posterior a la nominación de Lucía, Leire insistió en la importancia de confiar en los compañeros y de encontrar apoyo dentro de la Academia. En ese contexto, añadió:

"Una cosa que pasa en la vida… es que hasta te echan."

La frase generó muchas interpretaciones en redes, donde numerosos seguidores del programa la vincularon con su salida del grupo musical que lideró durante más de una década. Sin embargo, Leire no mencionó a nadie en concreto ni hizo referencia directa al tema, y mantuvo un tono desenfadado durante toda la conversación.