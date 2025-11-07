El mural del beso imposible entre Amaia y Leire tras el regreso de la cantante al grupo, en las calles de Pamplona

La pared lateral de un edificio cercano a la antigua estación de autobuses de Pamplona ha amanecido con una nueva obra del artista urbano LKN, conocido por las ilustraciones que realiza en las calles de la capital navarra. El artista ha vuelto a captar la atención del público con una imagen cargada de simbolismo. Amaia Montero y Leire Martínez, las dos voces que han marcado la historia de La Oreja de Van Gogh, aparecen besándose en los labios.

Fiel a su estilo provocador y reflexivo, LKN combina en esta pieza su habitual lenguaje visual pop con un mensaje que muchos interpretan como una metáfora de reconciliación. El mural llega justo cuando la banda atraviesa un momento de cambios, tras confirmarse el regreso de Amaia Montero con gira nacional cuando se cumple un año de la salida de Leire Martínez.

"La motivación para hacer este dibujo ha sido la noticia sobre el regreso de Amaia al grupo", ha explicado el autor a El Diario Vasco. LKN ha publicado su obra bajo el nombre "Deseos de cosas imposibles" en sus redes sociales, una canción que han interpretado ambas vocalistas. El autor ha mostrado la ubicación de la obra situada en Pamplona, Iruña, en la Calle Tudela.

¿Enfrentamiento o reconciliación?

La historia de ambas vocalistas está profundamente ligada a la evolución del grupo. Amaia Montero fue la voz original hasta 2007, año en que decidió iniciar su carrera en solitario. Poco después, la formación donostiarra incorporó a Leire Martínez, surgida del programa Factor X, quien logró mantener el éxito de la banda con discos como A las cinco en el Astoria o Cometas por el cielo. Durante años, los rumores sobre tensiones entre ambas intérpretes alimentaron la curiosidad del público. Incluso un mensaje en redes sociales de Amaia en 2016, en el que cuestionaba que Leire firmara discos de la primera etapa del grupo, reavivó la polémica. A pesar de ello, nunca se produjo un enfrentamiento directo y público.

"Como espectador pienso que cada uno tenemos nuestra opinión sobre el tema, pero que realmente no sabemos si ha pasado algo entre ellas o si hablan o han hablado", explica LKN al medio vasco cuya intención ha sido "plasmar la situación 'idílica', ya que todo el mundo piensa que se deben odiar".

En 2024, La Oreja de Van Gogh anunció de forma escueta la salida de Leire. Poco después, Amaia Montero insinuó su regreso con una publicación en la que simplemente escribió "Dracarys", palabra que desató las especulaciones entre sus seguidores. Finalmente, la noticia se confirmó: Amaia volvía al grupo, mientras el guitarrista Pablo Benegas se despedía del proyecto.

pic.twitter.com/yjfm6SEjJy — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 14, 2024

Leire Martínez rompió su silencio meses después, afirmando que no guardaba rencor pero admitiendo que se enteró de los cambios "por los medios, como todo el mundo".

El mural de LKN parece recoger toda esa historia en una sola imagen, dos mujeres unidas por la música y separadas por el tiempo.