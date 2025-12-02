La Gala 11 de Operación Triunfo 2025 no solo dejó emociones intensas y una expulsión muy ajustada, también cambió por completo las reglas del juego. Chenoa anunció al inicio del programa que, por primera vez en la edición y siguiendo la tradición del programa, las nominaciones no seguirían el formato habitual. En lugar de proponer a los "peores", el jurado evaluaría la trayectoria completa de cada concursante y sus puntuaciones determinarían quién avanzaría directamente a la final.

La gala comenzaba con una de las mejores grupales interpretadas en esta edición, así lo han sentenciado las redes sociales aplaudiendo a los triunfitos. Voy a pasármelo bien de los Hombres G marcaba un inicio de gala que se convertiría en una de las más emocionantes de OT2025.

hemos tenido que esperar 11 galas para ver POR FIN una grupal como las de antes ufff me he sentido en ot 2017 por 3 minutos #OTGala11 pic.twitter.com/munc9NVGho — jinco (@araymrtn) December 1, 2025

Crespo, décimo expulsado tras un duelo ajustadísimo

Crespo interpretó sobre el escenario Columbia, de Quevedo sin embargo, el andaluz perdió su duelo contra Guillo Rist por un estrecho margen con el 55% de votos a favor de Guillo. Crespo se convirtió así en el décimo eliminado de la edición, marchándose con la deportividad y el buen humor que lo han caracterizado desde el inicio con un gran abrazo grupal de sus compañeros.

"Eres un tío genial, disciplinado, con una voz estupenda, lo vas a petar fuera seguro, sobre todo por tu actitud", decía Chenoa,"¡Muchísimas gracias, nos vemos fuera!", agradecía al concursante. La que fue triunfita en los 2000 terminó con alguna lágrima en pantalla al ver la despedida del concursante en la academia.

Las grandes actuaciones de la noche

La presentadora explicó que los tres concursantes con mayor puntuación del jurado pasarían automáticamente a la final. El cuarto finalista lo elegirían los profesores, mientras que el quinto quedaría en manos del público.

La noche avanzó con el anuncio de los más votados por la audiencia durante la semana: Guille Toledano, Claudia Arenas y Olivia. El favorito de la semana, aunque sin inmunidad, sí recibiría 3.000 euros. Finalmente, con un 29% de los votos, fue Olivia quien se coronó como favorita, un reconocimiento que celebró entre lágrimas y aplausos.

El jurado revela unas puntuaciones muy reñidas

Las valoraciones del jurado —Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo— arrojaron una clasificación ajustada que evidenció lo igualada que está la edición valorando las actuaciones y la trayectoria dentro del programa.

La gala dejó un despliegue vocal impresionante que permitía cruzar la pasarela a las tres más votadas convirtiéndose así en las tres finalistas de OT2025. "Dijimos que era una edición de mujeres, y lo era", sentenció Chenoa. Olivia (37,0 puntos) volvió a colocarse entre las favoritas gracias a una interpretación poderosa de Where Is My Husband?, cargada de actitud y precisión. Cristina (35,0 puntos), por su parte, bordó Punto de partida, un tema difícil en el que demostró control absoluto y una madurez vocal que sorprendió incluso al jurado. Claudia Arenas (34,0 puntos) completó este trío de actuaciones memorables con un Overjoyed elegante y sensible que consiguió emocionar al público.

Después de ellas, Guille Toledano (30,5 puntos) fue el elegido por los profesores y Noemí Galera le comunicó que se convertía en el cuarto finalista, una sorpresa que no pudo ocultar el concursante después de defender con acierto El roce de tu piel, logrando mantener el listón de una noche que estuvo por encima de lo habitual.

Guillo y Tinho, último enfrentamiento antes de la final

Con cuatro plazas ya asignadas, solo queda un hueco para completar el plantel de finalistas. Guillo Rist (33,5 puntos) y Tinho (31,0 puntos) se medirán durante toda la semana en una votación decisiva a través de la app oficial de OT 2025. El más apoyado se unirá a Olivia, Cristina, Claudia y Guille en la gran final del 15 de diciembre.

Pero las emociones no se quedaron solo en las actuaciones de los concursantes. Ruth Lorenzo hizo temblar el plató con una interpretación arrolladora de Don’t Break My Heart, una de esas actuaciones que traspasan la pantalla y dejan al público sin aliento.

@operaciontriunfo ¿Pero como vas a cantar con esa emoción @ruthlorenzomusic???? 🔥 MADRE MÍA QUÉ PRESENCIA, QUÉ VOZ 🫂 Podéis ver la actuación completa en @primevideoes 🎤✨ ♬ sonido original - Operación Triunfo 🎤 - Operación Triunfo 🎤

También hubo un momento muy especial con el regreso de Miriam Rodríguez. La artista volvió al escenario de OT después de haber sido alumna en 2017 y de convertirse ahora en la presentadora de Conexión OT, el programa que acompaña a los triunfitos en su día a día dentro de la Academia.

Volver a pisar ese escenario que marcó el inicio de su carrera fue tan significativo para ella que no pudo evitar emocionarse al terminar su actuación.