Sorpresa en 'Pasapalabra' con la eliminación de Alejandro tras 31 programas

Un pequeño despiste, una pérdida momentánea de concentración o un instante de nervios pueden cambiarlo todo en la Silla Azul de Pasapalabra. Alejandro, ya asentado como concursante tras 31 programas, se ha enfrentado a lo inesperado: su eliminación del programa. En esta ocasión, no logró superar la prueba de permanencia después de caer en su último duelo contra Javier en El Rosco.

Con la ilusión de recuperar su puesto y formar equipo junto a Anthea Rodríguez y Chema Martínez, Alejandro regresaba dispuesto a seguir avanzando. Sin embargo, terminó cediendo su lugar a José, un ingeniero informático procedente de Murcia. El aspirante, visiblemente nervioso, fue el primero en fallar durante la prueba. Todo parecía encaminarse a favor de Alejandro hasta que una definición le dejó en blanco. El enfrentamiento se igualó y la tensión aumentó, ya que el siguiente error sería decisivo.

Finalmente, fue el madrileño quien cometió el fallo definitivo, levantando la mirada y asumiendo que su etapa en el programa había llegado a su fin. "Ha sido un verdadero honor", le dijo el presentador Roberto Leal al despedirle. Alejandro se marcha dejando una destacada trayectoria de 31 programas y un premio acumulado de 17.400 euros.

El mensaje de Javier

Así, Javier ya conoce a su nuevo rival en El Rosco. Durante su conversación inicial con Roberto Leal, el madrileño felicitó a José y dedicó unas palabras cargadas de afecto a Alejandro, con quien ha compartido toda su trayectoria en Pasapalabra. "Sé que le va a ir genial en todo lo que haga porque es un fenómeno", aseguró Javier.

También quiso resaltar que Alejandro "tiene toda la juventud, toda la fuerza y toda la energía", deseándole lo mejor en su futuro. "Ha sido un verdadero honor y un placer coincidir con él durante este tiempo", añadió.