Los famosos que han salido victoriosos en su batalla contra Hacienda

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El expiloto de motociclismo Dani Pedrosa

En el año 2023 el motociclista Dani Pedrosa logró que la Audiencia Nacional estimara un recurso interpuesto contra una liquidación por el IRPF correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006, obligando a la Agencia Tributaria a pagarle casi 2,5 millones. De hecho, Dani Pedrosa encadenó varias victorias consecutivas contra Hacienda en los tribunales. Así, en febrero de 2019 el TEAC anuló la liquidación del IRPF de 2008 y 2009 y, en el año 2021, este mismo tribunal anuló la liquidación del IRPF de los ejercicios de 2011 a 2014, además de la liquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2013 y 2014.