Los famosos que han salido victoriosos en su batalla contra Hacienda
Desde Shakira a Xabi Alonso pasando por otros famosos como Sito Pons, Ana Duato y María Teresa Campos han tumbado a Hacienda en los tribunales.
La cantante Shakira
Shakira ha ganado la batalla contra la Agencia Tributaria después de que la Audiencia Nacional haya anulado íntegramente las liquidaciones tributarias y sanciones tributarias por el ejercicio fiscal de 2011.
El exfutbolista Andrés Iniesta
El Tribunal Supremo tumbara un recurso de Hacienda en el marco de su reclamación contra Andrés Iniesta por el pago del IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, considerando que el deportista no había abonado 4,3 millones de euros.
El futbolista James Rodriguez
El colombiano James Rodríguez consiguió que la Audiencia Nacional fallara a su favor en relación con una reclamación del Fisco correspondiente al ejercicio de 2024. Hacienda tuvo que devolverle más de tres millones de euros y a anular las sanciones impuestas.
El exfutbolista y entrenador Xabi Alonso
La Audiencia Nacional rechazó una reclamación de 288.000 euros que Hacienda le exigía a Xabi Alonso por su etapa como jugador del Real Madrid. Además, el entrenador ya había ganado a la Agencia Tributaria en los tribunales previamente ya que la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al deportista después de que en el año 2019 fuera acusado de tres delitos fiscales vinculados a sus derechos de imagen.
El empresario y exfutbolista Gerard Piqué
La multa a Piqué de 2,1 millones de euros fue anulado por el Tribunal Supremo. El exjugador reclamó contra el Acuerdo de liquidación tributaria dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios fiscales de los años 2008, 2009 y 2010.
El expiloto de motociclismo Dani Pedrosa
En el año 2023 el motociclista Dani Pedrosa logró que la Audiencia Nacional estimara un recurso interpuesto contra una liquidación por el IRPF correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006, obligando a la Agencia Tributaria a pagarle casi 2,5 millones. De hecho, Dani Pedrosa encadenó varias victorias consecutivas contra Hacienda en los tribunales. Así, en febrero de 2019 el TEAC anuló la liquidación del IRPF de 2008 y 2009 y, en el año 2021, este mismo tribunal anuló la liquidación del IRPF de los ejercicios de 2011 a 2014, además de la liquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2013 y 2014.
El expiloto de motociclismo Sito Pons
La Audiencia de Barcelona absolvió al excampeón de motociclismo Sito Pons de los seis delitos contra Hacienda por los que la Fiscalía le pedía una condena de 24 años de prisión por no haber cumplido con su obligación de tributar en España entre los años 2010 y 2014.
El expiloto de motociclismo Sete Gibernau
Sete Gibernau salió victorioso frente a Hacienda, que le reclamaba 8 millones de euros.
El expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo
El motociclista español se libró de pagar los más de 10 millones de euros que le reclamaba el Fisco por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2016. Así lo estableció el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEAR) en una sentencia que se fundamentó en otra resolución previa del TEAC donde falló a favor del deportista frente a Hacienda, que le reclamaba más de 35 millones por el IRPF de 2013, 2014 y 2015.
La presentadora de televisión María Teresa Campos
María Teresa Campos también tuvo una victoria judicial contra el Fisco después de que la Audiencia Nacional considerara que no simuló la creación de una sociedad para defraudar a Hacienda.
Borja Thyssen y su esposa Blanca Cuesta
Borja Thyssen y su esposa Blanca Cuesta fueron absueltos en 2023 de haber defraudado a Hacienda más de 336.000 euros. De nuevo, la justicia consideró que no se había probado que hubieran simulado un negocio jurídico para ocultar parte de sus beneficios y no declarar las plusvalías generadas por la venta de su mansión de Ibiza por 9,7 millones de euros
La actriz Ana Duato
La actriz Ana Duato logró que la Audiencia Nacional la absolviera de los delitos fiscales de los que se le acusaba en el marco del caso Nummaria, librándose de una condena de 32 años de cárcel.