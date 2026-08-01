'Horizonte' y 'En boca de todos', imparables: récords históricos para los programas de Nacho Abad e Iker Jiménez

Iker Jiménez y Carmen Porter suspendieron este viernes 31 de julio sus vacaciones estivales para ponerse al frente de una edición especial de Horizonte en el prime time de Cuatro. El programa abordó de forma monográfica la crisis migratoria registrada en Ceuta tras la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos, analizando la última hora de la situación, las consecuencias diplomáticas y las claves geopolíticas del asunto.

Los conductores del espacio explicaron al inicio de la emisión que realizaron un trayecto de unos 15.000 kilómetros en avión para poder reincorporarse a tiempo al plató. Asimismo, el equipo habitual de colaboradores también interrumpió su descanso estival para participar en este monográfico, una reaparición de carácter excepcional antes de retomar el periodo de vacaciones hasta el inicio del nuevo curso televisivo en septiembre.

A pesar de emitirse en una noche no habitual para el formato y en una jornada marcada por la bajada general del consumo televisivo previa al inicio de la operación salida del fin de semana, la emisión especial registró su máximo histórico. Horizonte promedió un 13,5% de cuota de pantalla y rozó el millón de espectadores de media durante su emisión, situándose como la opción más vista de su franja de emisión.

En la competencia directa por el liderazgo nocturno, el programa de Cuatro se impuso a Viaje al Centro de la Tele en La 1 de TVE (9,7%), la oferta de cine de Antena 3 (9,7%), De Viernes en Telecinco (9,2%) y Equipo de Investigación en La Sexta, que anotó un 4,7% de cuota.

El rendimiento de este especial impulsó el promedio diario de Cuatro hasta el 8,6% de cuota global, superando a La Sexta (5,6%) e igualando la media de Telecinco en esa misma jornada. Los buenos datos de la cadena se sumaron a los registrados durante la mañana por En Boca de Todos. El programa conducido por Nacho Abad marcó un récord con un 12,7% de cuota y 389.000 espectadores tras dedicar más de tres horas de cobertura a los acontecimientos en la frontera, superando a Al Rojo Vivo de La Sexta (6,5%) y situándose por detrás de Mañaneros 360 en La 1 (17%).

El seguimiento de la franja matinal tuvo continuidad en el informativo Noticias Cuatro 1, presentado por Alba Lago, que obtuvo el mejor dato de su etapa actual con un 11,7% de share y cerca de 800.000 espectadores. Posteriormente, la versión veraniega de Todo es Mentira, capitaneada por Laila Jiménez, completó los datos de la cadena en la tarde con un 8,1% de cuota y más de 600.000 seguidores, por encima de opciones como Zapeando (5,7%) y Más Vale Tarde (5,9%).