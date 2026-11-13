Feijóo, sobre la espantada de Abascal con Jordi Wild: "Yo mantengo mi palabra"

El pódcast The Wild Project ha estrenado este viernes 13 de noviembre su esperado especial electoral rumbo a las urnas del próximo 29N con la emisión de la entrevista al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El encuentro, publicado a las 10:00 horas tras la charla con la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y antes del turno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado inevitablemente marcado por el sonado plantón de última hora de Santiago Abascal.

Desde los primeros compases de la conversación, el propio presentador, Jordi Wild, puso sobre la mesa la trastienda de las negociaciones con los aspirantes a la Moncloa, destacando la predisposición del líder popular frente a las reticencias y la posterior espantada de Vox: "De los cuatro candidatos no conocía quién sería el de Frente Amplio, creía que sería el último que me diría que sí o que incluso me diría que no, y fuiste el primero en aceptar", confesó Jordi Wild a Feijóo al arrancar la charla.

El presidente del PP explicó que su rápida aceptación respondió tanto al consejo de su equipo como a su estrategia de transparencia en esta campaña electoral, lanzando de paso un dardo velado al líder de Vox por haber roto su compromiso previo con el creador de contenido.

"Fui el primero porque tengo en el gabinete a gente que te sigue y tengo claro que no tenemos nada que ocultar; tú tienes un impacto enorme en un segmento de la población bastante alto y dije que sí sin problema, y aquí estamos", afirmó Feijóo, defendiendo su presencia en todo tipo de escaparates mediáticos: "Esta campaña he ido a todos los grupos de impacto nacional: en la SER, en El País, en La Sexta, por supuesto en Mediaset o Atresmedia, y por tanto no tengo precauciones más que las mínimas para decir sí, si una persona quiere ser conocida para que la gente pueda formar opinión y se caigan los falsos relatos".

Sin citar explícitamente a Abascal, el dirigente popular marcó distancias con la decisión de Vox de cancelar su asistencia: "Yo respeto lo que quiera hacer cada uno en campaña electoral, cuál es su estrategia mediática y cuál es su objetivo; no voy a entrar en esto. Lo que sí está claro es que a nosotros nos has explicado en qué consiste esto, las reglas, y yo mantengo mi palabra. Si tú me invitas y me dices 'esto funciona así', no tienes por qué cambiar el formato y está en cada uno venir o no. Cada uno es responsable de lo que dice o de lo que rectifica".

El origen del plantón

La referencia de Feijóo a las reglas del formato y a mantener la palabra apunta directamente a la crisis desatada el pasado miércoles 11 de noviembre, cuando Vox anunció mediante un duro comunicado la suspensión fulminante de la grabación de Santiago Abascal con Jordi Wild prevista para esa misma jornada.

La decisión del partido llegó tras el paso de Abascal por La Revuelta (TVE), presentado por David Broncano. Aunque la emisión abordó asuntos de calado como la inmigración, la vivienda o la política exterior sobre Israel y Hamás, la formación denunció un severo "tijeretazo" en la sala de montaje que dejó fuera 40 minutos de grabación —incluidos bloques sobre soberanía energética, sanidad, servicios públicos, cuestiones LGTBI, "remigración" y las clásicas preguntas sobre patrimonio e intimidad—. Ante la negativa de RTVE y la productora El Terrat a entregar el bruto íntegro, Vox decretó un veto a cualquier espacio audiovisual que mantenga el control exclusivo de la edición y no le ceda derechos recíprocos sobre la imagen y el contenido.

Pese a que Vox intentó eximir de culpa a Jordi Wild en su comunicado alegando "la urgencia de proteger la reputación" de su candidato, el youtuber respondió con contundencia en sus redes sociales calificándolo de "jugarreta" y de "falta de respeto" a su profesionalidad. Wild recordó que todos los candidatos, incluido Abascal, habían firmado un contrato por el que él se comprometía legalmente a publicar las entrevistas al 100 % íntegras y sin tocar "ni un solo píxel", por lo que rechazó de plano la exigencia de última hora de Vox de quedarse con los derechos audiovisuales de la grabación: "Yo no soy una productora ni una cadena de televisión, soy un tío independiente".