La otra cara de Jordi Wild: orígenes humildes, su amor mexicano y el golpe más duro de su vida

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La dolorosa pérdida que cambió su forma de ver la vida

El 3 de noviembre de 2024, tras unos días de complicaciones médicas, Papá Giorgio falleció a los 71 años. Esta inesperada y durísima pérdida supuso un antes y un después para Jordi, quien confesó entre lágrimas en su pódcast que su mayor pilar y mejor amigo se había marchado, reconociendo que, desde entonces, el brillo de sus éxitos profesionales ya no se vive con la misma ilusión de antes.