La otra cara de Jordi Wild: orígenes humildes, su amor mexicano y el golpe más duro de su vida
Lejos del foco de la actualidad política y de los millones de reproducciones de su pódcast, el creador de contenido mantiene una vida personal muy discreta, marcada por sus profundas raíces familiares en Cataluña, su sólida relación con la mexicana Cristina Puente y la imborrable e insustituible huella de su fallecido padre, Papá Giorgio.
Raíces en Manresa y su nombre real
Aunque el mundo entero lo conoce como Jordi Wild, su nombre real es Jorge Carrillo de Albornoz Torres. Nació en 1984 en Manresa (Barcelona), ciudad en la que creció junto a sus padres y de la que siempre ha querido mantener fuertes raíces, prefiriendo la tranquilidad de su tierra natal frente al bullicio de las grandes capitales.
Una infancia de hijo único y orígenes humildes
Creció en el seno de una familia trabajadora y humilde. Su padre, Jordi —cariñosamente rebautizado por sus seguidores como Papá Giorgio—, trabajaba en una compañía eléctrica, y su madre, Joana, completaba el núcleo familiar. Al ser hijo único, Jordi aprendió desde muy pequeño a desarrollar una gran imaginación y a pasar tiempo a solas.
El fenómeno y la complicidad de 'Papá Giorgio'
Una de las piezas clave en la vida pública y personal del youtuber fue su padre. Lo que comenzó como una aparición puramente casual en sus vídeos terminó convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del canal gracias al carisma, la espontaneidad y el humor de Papá Giorgio, con quien incluso llegó a publicar un libro de cuentos infantiles.
La consagración con 'The Wild Project'
Con los años, su proyecto principal evolucionó hasta consolidarse como The Wild Project, uno de los pódcast de mayor éxito a nivel internacional. Por su estudio han desfilado figuras de la talla de deportistas, escritores, científicos y artistas de renombre, ayudándole a superar los 30 millones de seguidores y consolidando su faceta como entrevistador de referencia.
Formación universitaria y empleos variopintos
Mucho antes de convertirse en uno de los comunicadores más influyentes del ámbito digital hispanohablante, Jordi optó por la formación académica tradicional. Se licenció en Psicología por la Universidad de Barcelona y, en su etapa de juventud, compaginó sus aspiraciones probando suerte en muy diversos empleos, desde modelo publicitario y actor en cortometrajes hasta portero de discoteca y operario de carga de mercancías.
Una faceta polifacética más allá de las pantallas
Además de su faceta como creador de contenidos audiovisuales y pódcast, Jordi ha expandido su marca personal hacia otros sectores. Ha publicado obras literarias de éxito —como su libro Así es la puta vida (2022)— y ha impulsado ambiciosos eventos deportivos y de entretenimiento, como el Dogfight Wild Tournament.
Su discreta historia de amor con Cristina Puente
En el terreno sentimental, el catalán siempre ha abogado por una férrea discreción. Aunque en el pasado expresó su deseo de encontrar una pareja tranquila para viajar y compartir vivencias —descartando la paternidad—, su corazón está ocupado desde hace años por Cristina Puente, una mujer mexicana originaria de Monterrey con la que comparte una sólida y estable relación.
Un amor consolidado lejos de los focos
Pese a que Jordi suele mostrarse natural y abierto ante los micrófonos, prefiere mantener su noviazgo con Cristina en un segundo plano mediático. Fue en el verano de 2025 cuando confirmó públicamente que llevaba más de un año de relación sentimental con ella, describiendo su día a día juntos con total felicidad y estabilidad.
La dolorosa pérdida que cambió su forma de ver la vida
El 3 de noviembre de 2024, tras unos días de complicaciones médicas, Papá Giorgio falleció a los 71 años. Esta inesperada y durísima pérdida supuso un antes y un después para Jordi, quien confesó entre lágrimas en su pódcast que su mayor pilar y mejor amigo se había marchado, reconociendo que, desde entonces, el brillo de sus éxitos profesionales ya no se vive con la misma ilusión de antes.
El nacimiento de 'El Rincón de Giorgio'
Su gran salto a internet se produjo en marzo de 2013, cuando decidió abrir su canal de YouTube, El Rincón de Giorgio. En sus inicios modesto, grababa con su propio teléfono móvil y publicaba vídeos de temática muy variada: videojuegos, parodias humorísticas, análisis de sucesos insólitos y reacciones a contenidos virales que sentaron las bases de su éxito.