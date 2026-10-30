Familiares, amigos y la cúpula del PP despiden a la exministra Fátima Báñez en Huelva
La trágica muerte de la exministra de Empleo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha sumido en un profundo duelo al ámbito político, empresarial y a su tierra natal. Tras horas de angustiosa incertidumbre debido a la complejidad en las labores de identificación, familiares, amigos y destacadas figuras de la cúpula del Partido Popular y de la patronal se han trasladado al Tanatorio de Huelva para rendirle homenaje y acompañar a su esposo e hijos antes de su entierro en la intimidad en San Juan del Puerto.
Desde primera hora del viernes, el Tanatorio de Huelva ha recibido un goteo constante de personalidades del mundo político y empresarial. Compañeros de filas de Fátima Báñez se han desplazado hasta el lugar para expresar su pésame a la familia en un ambiente cargado de consternación y respeto.
Vestido de riguroso negro, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sido uno de los primeros en acudir a la capilla ardiente. En sus declaraciones tras redactar una emulada carta de despedida, Rajoy ha resaltado el valor humano y la capacidad de diálogo de Báñez, quien estuvo a su lado al frente del Ministerio de Empleo entre 2011 y 2018.
Rostros representativos de la trayectoria del PP como Ana Pastor, Teófila Martínez, Javier Arenas y Elías Bendondo se han unido en Huelva para acompañar a la familia. La conmoción tras la confirmación de la noticia se ha hecho patente entre todos sus compañeros de formación.
Los momentos más emotivos de la jornada los han protagonizado sus allegados. La familia vivió horas de enorme confusión hasta la confirmación definitiva de la muerte a mediodía del jueves, dada la complejidad en la identificación de los cuerpos tras la colisión del tren Iryo en el que viajaba Báñez rumbo a Sevilla. En la foto, Ana Pastor entrando al tanatorio.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su profunda desolación por el trágico fallecimiento de quien era la actual presidenta de la Fundación CEOE. Garamendi ha querido agradecer además la inmensa labor y solidaridad mostrada por los equipos de rescate, la UME y los vecinos de Urda durante las labores de salvamento.
Autoridades locales y autonómicas, entre ellas la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la delegada de la Junta, Berta Centeno, se han sumado al velatorio para destacar el compromiso inquebrantable de la exministra con su provincia natal, recordándola como un referente de trabajo incansable y cercanía.
La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha asistido visiblemente afectada para acompañar a los seres queridos de la exministra. Ante los medios, ha recordado a su excompañera de Gabinete como una "negociadora irresistible" que siempre buscaba ayudar a los demás sin generar discordias.
El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendondo, han llegado juntos a la capilla ardiente para acompañar a la familia de Fátima Báñez. Ambos representantes han querido mostrar el dolor del partido tanto a nivel provincial como nacional, destacando de manera conjunta la figura de Báñez como un referente insustituible de vocación pública, entrega a su tierra y permanente vocación de consenso.
La Parroquia de San Juan Bautista, en San Juan del Puerto, se prepara para acoger la misa funeral en su memoria oficiada por el obispo de Huelva. La ceremonia religiosa refleja las profundas convicciones fehacientes de Báñez en la localidad que la vio nacer en 1967.
Tras la misa funeral, el cuerpo de la exministra será trasladado al cementerio municipal de San Juan del Puerto para recibir cristiana sepultura. Por expreso deseo de la familia, el acto de sepultura final se llevará a cabo en la más estricta intimidad familiar.
Además de su intensa labor política en el Congreso y al frente de la histórica reforma laboral de 2012, Fátima Báñez contaba con una destacada trayectoria en el ámbito empresarial y la sociedad civil. Desde 2020 presidía la Fundación CEOE y ejercía como consejera en diversas compañías, dejando tras de sí el recuerdo de una profesional comprometida y de un referente en el diálogo social.