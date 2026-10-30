Familiares, amigos y la cúpula del PP despiden a la exministra Fátima Báñez en Huelva

8 / 11

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendondo, han llegado juntos a la capilla ardiente para acompañar a la familia de Fátima Báñez. Ambos representantes han querido mostrar el dolor del partido tanto a nivel provincial como nacional, destacando de manera conjunta la figura de Báñez como un referente insustituible de vocación pública, entrega a su tierra y permanente vocación de consenso.