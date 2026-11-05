De Florentino Pérez a Luis de la Fuente: el fútbol español despide a Jesús de Miguel en Toledo
Navahermosa despide este jueves a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido a los 30 años tras un fatal impacto durante el partido frente al FC Andorra. Vecinos, familiares, la plantilla blanquiazul al completo y destacadas personalidades del fútbol español se dieron cita en el municipio toledano para rendir homenaje y dar el último adiós al futbolista en una jornada marcada por el profundo dolor y el respeto.
La Plaza Número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife autorizó el traslado de los restos mortales tras recibir el informe preliminar de la autopsia, cuyo contenido se mantiene bajo estricta reserva por respeto a la intimidad familiar.
Los restos mortales del delantero llegaron a la medianoche al Tanatorio de Navahermosa, localidad de origen de sus padres y abuelos, donde se habilitó la capilla ardiente previa a las exequias fúnebres.
El Ayuntamiento de Navahermosa decretó por unanimidad en pleno extraordinario tres días de luto oficial, ordenando que las banderas de los edificios municipales ondeen a media asta en señal de duelo y reconocimiento público.
La primera plantilla, el cuerpo técnico y el Consejo de Administración al completo del CD Tenerife se desplazaron hasta la provincia de Toledo para arropar a los allegados y asistir formalmente al sepelio.
Florentino Pérez y Emilio Butragueño han acudido a Toledo para despedir al futbolista.
Manuel Hernández, portavoz y representante de la familia, leyó un comunicado en el tanatorio transmitiendo la gratitud por las masivas muestras de afecto y solicitando el máximo respeto a la intimidad en este proceso de duelo.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, asistió a las exequias en representación institucional del gobierno autonómico para mostrar sus condolencias oficiales.
El sepelio contó con la presencia de destacados dirigentes del fútbol español, entre los que figuraron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil.
El exfutbolista y exentrenador, José Antonio Camacho.
El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, y el exentrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, acudieron a Navahermosa para rendir su personal tributo al delantero fallecido.
El oficio religioso principal se celebró a las 15:00 horas en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel de Navahermosa, un templo que registró una alta afluencia de vecinos y allegados.
El fallecimiento se produjo tras el fuerte impacto sufrido por el jugador en los minutos finales del partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra de LaLiga Hypermotion, disputado en el recinto insular.
Tras la colisión con el portero rival Jesús Owono, el delantero fue asistido sobre el césped y trasladado de urgencia en ambulancia a la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, decretándose la suspensión inmediata del partido.
Tras la eucaristía en San Miguel Arcángel, el féretro fue trasladado al cementerio municipal de Navahermosa para su inhumación definitiva en el municipio de raigambre familiar.
El CD Tenerife ha organizado un acto de despedida abierto a la afición que tendrá lugar este sábado a las 18:00 horas, con apertura de puertas prevista a las 16:00 horas y acceso libre hasta completar aforo.
La entidad blanquiazul destacó en sus comunicados que el Estadio Heliodoro Rodríguez López acogerá este tributo en el mismo escenario donde el jugador celebró goles decisivos y el último ascenso a Segunda División.