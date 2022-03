Receta: huevos revueltos con espinacas, pollo y roquefort

¿Alguna vez te ha sobrado una o dos piezas del pollo que compraste asado? Aquí en casa tenemos una deliciosa solución a esta "pequeña situación adversa", que no solo te permitirá preparar el desayuno o la cena en tiempo récord, sino también sacarle el mejor provecho a las sobras del día anterior.

La versatilidad del pollo lo hacen una de las proteínas que más variedad ofrece para su presentación y consumo. En esta oportunidad, se presenta como un revuelto de huevos con espinacas, pollo y roquefort. En tiempos pasados, el revuelto era sólo de gallina y constituía un plato muy especial, preparado por las familias para ocasiones importantes, ahora es un buen recurso para aprovechar esa comida que sobra o si no hay muchas ganas de cocinar.

Esta es una de esas recetas que me encantan por lo rápida que es y porque surgió de unos filetes de pollo de la noche anterior. Seguro que más de una vez te ha sobrado algo de pollo/pavo a la plancha y no sabes si tirarlo o qué hacer con él. En ocasiones lo he utilizado para aprovecharlo en una ensalada de pollo pero esta vez no me apetecía y tampoco es que la pechuga sola estuviese muy apetecible y surgió el mezclarlo con huevo y queso.

En Libertad Digital ofrecemos siempre recetas sencillas y deliciosas, además esta es perfecta tanto como desayuno salado como cena rápida o comida. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle de la receta.

Ingredientes (para dos raciones):

330gr de brotes de espinacas

tres huevos de gallina

un paquete de tiras de pollo al natural

100gr de queso roquefort

un diente de ajo

Preparación:

Lo primero que hacemos es calentar un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una sartén y le echamos el diente de ajo bien picado.

A continuación le incorporamos las espinacas y salpimentamos al gusto. Rehogamos durante 5 minutos hasta que veamos que reducen su tamaño las hojas.

Lo siguiente es añadir las tiras de pollo y el roquefort y remover hasta que se integre bien y el queso se deshaga.

Ahora batimos los tres huevos y los incorporamos a la sartén, seguimos removiendo hasta que cuajen y lo tenemos listo para comer.