Receta: tarta de zanahoria con chocolate

La tarta de zanahoria se está popularizando en los últimos tiempos y hay muchas maneras de prepararla. Para ser un postre tan sencillo tiene diferentes opciones. La tarta de zanahoria, también conocida por su término en inglés, ‘carrot cake’, tiene su origen en la Edad Media y ha llegado hasta nosotros casi sin variaciones.

En Libertad Digital vamos un paso más allá y a nuestra deliciosa tarta de zanahoria le añadimos una capa de chocolate, simplemente no podrás dejar de comerla. Se hace de manera sencilla y con pocos ingredientes, la puedes comer al desayuno, como postre o merienda con un café. También es perfecta para los más pequeños de la casa y sirve como fin perfecto a una celebración.

Puede que no te guste la zanahoria o que los postres que son poco dulces, como es el caso de la tarta que nos ocupa, no te hagan demasiada gracia, sin embargo, si tomas nota de esta receta, que además se hace muy rápido, seguro que te enamoras. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte nada de la receta.

Ingredientes (para 12 porciones):

30ml de zumo de naranja

50ml de aceite de girasol

200ml de almendra molida

seis huevos

100gr de harina

10gr de levadura en polvo

225gr de zanahorias

la piel rallada de una naranja grande

130gr de azúcar

140gr de chocolate negro 85%

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es rallar las zanahorias de manera que queden muy finas, también la piel de la naranja. En el primer paso también precalentamos el horno a 180ºC.

A continuación, separamos las yemas de las claras de los seis huevos y batimos las yemas junto a 20gr de azúcar. Luego añadimos la ralladura de naranja y, poco a poco, el aceite de girasol. Seguiremos batiendo hasta obtener una textura cremosa.

A la mezcla cremosa le añadimos las zanahorias y removemos. Cuando lo tenemos unificado añadimos la almendra molida, la levadura y el zumo de naranja.

En un bol diferente batimos las claras hasta el punto de nieve. Cuando vamos teniendo una espuma blanca añadimos el resto del azúcar, con cuidado de que no se nos baje la espuma. Seguiremos removiendo hasta obtener una textura firme.

El siguiente paso es poner tres o cuatro cucharadas soperas de clara en la masa con zanahoria, batimos durante un minuto aproximadamente con la batidora. Ahora seguimos incorporando el resto de claras sin remover con la batidora, lo hacemos poco a poco para que no se hunda.

Ahora ponemos mantequilla en las paredes del molde que vamos a utilizar y espolvoreamos un poco de harina. A continuación, eliminamos la harina sobrante, dejamos solamente la que se haya pegado a la mantequilla.

Vertemos la masa en el molde y la horneamos durante 35-40 minutos. Una vez lista sacamos la tarta y dejamos que enfríe mientras preparamos el chocolate.

Como paso final simplemente queda derretir el chocolate y, cuando tengamos la tarta fría, la cubrimos con el chocolate derretido. Una vez esté endurecido podemos espolvorear almendras laminadas por encima a modo decoración y disfrutar de la tarta.