Receta: arroz caldoso con pollo y champiñones

Esta receta de arroz con pollo y setas o champiñones se puede preparar también con carnes de cerdo ibérico a tu gusto, incluso otra posibilidad es usar carne de conejo. Es un arroz lleno de intensos sabores que siempre resulta un éxito.

Preparar en casa un sencillo arroz con pollo y setas, es siempre una opción tan fácil como sabrosa de degustar. Poca grasa, poco o nada aporte de colesterol del malo, hidratos de carbono de nuestro arroz y proteínas de la carne de pollo y minerales y vitaminas de setas y champiñones, hacen de esta receta un plato completo, sabroso y saludable.

Se trata en realidad de una receta muy versátil. Podremos emplear siempre las setas que haya de temporada o la que nos apetezca que encontremos en los mercados, cultivada o silvestre.

Desde Libertad Digital simplemente recomendamos que nos aseguremos de emplear un arroz de calidad, que no se nos pase y se quede en su punto, aportar un plus de sabor con un caldo casero de calidad y complementar la receta con plantas aromáticas y especias varias, harán de este sencillo plato de arroz con pollo un disfrute para toda la familia. Por ello te recomendamos no olvidar nada cogiendo papel y bolígrafo y apuntando todos los detalles.

Ingredientes (para cuatro personas):

seis tazas y media de caldo de pollo

dos contra mulsos de pollo deshuesados (400gr)

dos tazas de arroz redondo (360gr)

200gr de champiñones laminados

un pimiento verde italiano

un pimiento amarillo

un pimiento rojo

una cebolla dulce

cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra

tres dientes de ajo

un puñado de perejil

dos ramas de tomillo

un sobre de azafrán

Preparación:

Como consejos antes de ponernos con la receta como tal es que tanto el arroz como el caldo deben medirse con la misma taza y hay que tener cuidado a la hora de echar sal ya que el caldo de pollo lleva incorporada y puede que nos quede salado nuestro plato.

Ahora, lo primero que debemos hacer en nuestra receta de arroz es poner en una paellera o sartén antiadherente aceite de oliva, mientras se calienta, picamos la cebolla y los pimientos y los ponemos a sofreír.

Cuando los tengamos pochados agregamos el pollo en trozos más bien pequeños y sazonamos con pimienta y un poco de sal.

Mientras tanto, en un mortero majáramos los ajos junto al azafrán y el perejil y los añadimos a la sartén o paellera. Removemos bien y echamos también los champiñones.

El siguiente paso es echar el arroz y tostarlo un par de minutos sin dejar de remover, a continuación añadimos el caldo previamente calentado y bajamos el fuego al medio.

Lo dejamos que se haga durante 20 minutos hasta que veamos que reduce el caldo. Cuando todavía queda caldo, pero no todo el que hemos echado, apartamos, echamos tomillo y azafrán en hilos y tapamos con un trapo durante 10 minutos.

Cuando tengamos esto listo simplemente nos queda emplatar y disfrutar de este rico plato para toda la familia.