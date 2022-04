Receta: salteado de alubias con verduras y crujiente de jamón

Normalmente nos gusta sorprender con nuevas recetas y combinaciones originales de ingredientes saludables, pero también queremos enseñar recetas más clásicas como esta. Eso sí, siempre que se puedan considerar recetas sanas y nutritivas.

Este salteado de alubias con verduras y crujiente de jamón es una opción perfecta para una comida en familia o con amigos y puede comerse tanto caliente como frío. Esto hace que sea ideal tanto en días de bajas temperaturas como en esos días de más calor.

Además, ahora que llega la primavera aunque todavía el sol se está haciendo el remolón y ya no disfrutas tanto de los platos de cuchara pero sigues queriendo comer legumbres este salteado o las ensaladas son perfectas opciones. Hay mil formas de prepararlas, así que aprovecha los meses de más calor para nutrirte con ensaladas de alubias, lentejas, garbanzos, etc... En Libertad Digital, como siempre, nos ponemos manos a la obra para ofrecerte sencillas recetas que puedas hacer en el día a día, por ello, no olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle.

Ingredientes (para dos raciones y media):

un bote de alubias blancas cocidas (400gr)

250gr de brócoli

200ml de leche de coco

una zanahoria

media cebolla

30gr de jamón serrano

un puñado de espinacas

tres dientes de ajo

4gr de tomate seco

pimienta negra molida

una pizca de sal

jengibre molido

comino molido

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es picar la cebolla y los ajos. A continuación ponemos los ajos a dorar en una sartén con un chorrito de aceite, cuando estén ligeramente dorados añadimos la cebolla.

Mientras tanto cortamos el brócoli y lo hacemos al vapor hasta que quede al dente.

Lo siguiente es limpiar y cortar la zanahoria y, una vez hecho, la añadimos a la sartén junto a la cebolla y los ajos.

Mientras tenemos las verduras pochando lavamos las alubias bien y las incorporamos a la sartén. También echamos un puñado de espinacas y cuatro tomates secos.

Es el momento de añadir también las especias al gusto, en mi caso, sal y pimienta junto con jengibre y comino. Le damos vueltas para que todo se integre bien y añadimos el brócoli.

A continuación añadimos la leche de coco y dejamos que se haga todo durante unos minutos, removemos bien para que se integren bien los sabores.

Mientras tenemos esto preparamos el jamón crujiente. ¿Cómo lo haremos? Cogemos dos hojas de papel de cocina y picamos el jamón sobre una de ellas, a continuación cerramos las hojas de papel bien para que no se escape el jamón y lo ponemos 1 minuto al microondas. Si vemos que no está suficientemente crujiente lo ponemos 30 segundos más, eso depende del gusto del consumidor.

Luego simplemente queda añadir el jamón sobre el salteado de alubias con las verduras y lo tenemos listo para disfrutar. También, si lo preferimos en modo ensalada, podemos dejar enfriar la mezcla de alubias y verduras y al momento de servirlo añadir el jamón crujiente.