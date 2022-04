Receta: torrijas sin azúcar

¿Quieres hacer torrijas caseras? Son una de las recetas de postres más tradicionales en España, no pueden faltar en tu mesa. Esta que presentamos hoy es una versión sin azúcar para que aquellos que tienen problemas de salud o simplemente les apetece cuidarse también puedan disfrutar de este dulce típico de Semana Santa. Con otra variación: el tipo de pan, pues en mi casa este era un postre de reciclaje y se reutilizaba el típico pan de días anteriores. Las torrijas tradicionales en el centro de España se suelen preparar con un tipo de pan especial para torrijas, más esponjoso y grueso de lo habitual.

Las torrijas, ese delicioso manjar cuya receta ha pasado de generación en generación y que, a día de hoy, continúa siendo el dulce estrella de la Semana Santa. Leche frita cántabra, las monas de pascua catalanas, el bollo asturiano, la colomba italiana, el gañote gaditano, la koulourakia griega,... la variedad de dulces tradicionales en estas fechas es infinita pero, ¿quién no conoce las torrijas?

En los últimos años la receta tradicional ha sufrido variaciones para adaptarse a la nueva demanda y hábitos de vida; desde las típicas de leche o vino hasta las más modernas con chocolate, natillas o miel.

Aunque está claro que como las torrijas de la abuela o de mamá no sabe ninguna, es posible que por el trabajo, el cuidado de los niños, o simplemente porque no querer pasar en la cocina más tiempo de lo debido, no dispongamos de los minutos que requieren sus elaboraciones o incluso las de un chef. Por todo ello, en Libertad Digital te damos una receta sencilla y rápida de hacer y, además, saludable. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle.

Ingredientes:

cuatro rebanadas de pan para torrijas

400ml de leche

un huevo

una cucharadita de canela ceilán en polvo

un poco de ralladura de piel de naranja

un poco de ralladura de piel de limón

una rama de canela

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es infusionar la leche con la canela en rama y las ralladuras de piel de naranja y de limón. Lo ponemos todo en una olla y cuando rompa a hervir paramos el fuego, lo dejamos infusionar durante 10 minutos.

Una vez pasados los minutos ponemos la leche en una bandeja, primero debemos quitarle tanto la rama de canela como las ralladuras, y ponemos las cuatro rebanadas de pan para que se mojen bien. Las torrijas podemos hacerlas con pan del día anterior o con pan especial para ellas, es ligeramente indiferente si lo que importa es que estén bien mojadas con la leche. Eso lo conseguimos dando vuelta y vuelta.

A continuación batimos el huevo para balar las rebanadas. Cogemos una sartén antiadherente y ponemos las rebanadas de dos en dos, vuelta y vuelta. Cuando estén doraditas las sacamos y emplatamos, añadimos canela en polvo por encima y.... a disfrutar.