Receta: barritas energéticas de frutos secos

Estas barritas energéticas siguen la estela de otras recetas con frutos secos saludables como las barritas de avena y frutos secos sin horno y ya se han convertido en nuestro tentempié favorito, que nunca falta en la nevera.

Son la merienda perfecta para picotear cuando te apetece algo dulce y nutritivo. Además, también les encantarán a los niños, con la tranquilidad de que están tomando un tentempié saludable y sin azúcar añadido. Si eres deportista son además nutritivamente ideales y muy saciantes para no llegar con tanto hambre a la siguiente comida.

No solo están riquísimas y son un verdadero vicio, sino que además están hechas solo con ingredientes integrales, nutritivos, saciantes y energéticos como la avena, las almendras, la crema de cacahuete y los dátiles que nos van a ayudar a endulzarlas y que no haga nada de falta añadir ningún tipo de azúcar.

Una barrita energética puede ser una mezcla de alguna fruta seca triturada con cereales no azucarados y con frutos secos. A mí me gusta no usar ningún tipo de azúcar ni miel añadidos; si utilizamos una fruta desecada muy dulce, como por ejemplo el dátil que además actúa de pegamento de todos los ingredientes, nos ahorraremos azúcares refinados. Que el dátil ya tiene bastante azúcares.

En Libertad Digital somos muy amantes del chocolate pero, como en muchas recetas, este se puede omitir el chocolate o echar menos, pero a mí, personalmente, la combinación de chocolate y crema de cacahuete me parece de otro mundo. Por ello, ahora os recomendamos coger papel y bolígrafo y tomar nota de esta sencilla receta que os endulzará las meriendas.

Ingredientes (para tres raciones):

150gr de coco rallado

tres vasos de copos de avena (150gr)

150gr de harina de avena

120gr de dátiles

tres puñados de nueces

tres puñados de avellanas

tres cucharadas de crema de cacahuete

tres cucharadas de cacao puro en polvo

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es preparar la pasta de dátiles, si tenemos ya hecha o la compramos directamente preparada pues nos ahorramos este paso. Es muy sencilla, simplemente debemos mezclar los dátiles con agua templada y batir bien hasta que quede una masa homogénea.

Si la hacemos nueva para esta receta le añadiremos la crema de cacahuete también ahí, sino la crema de cacahuete la podemos añadir en el siguiente paso.

En un bol distinto mezclamos el resto de ingredientes, es decir, el coco rallado, la avena, la harina de avena y los frutos secos. Batimos ligeramente hasta conseguir triturar los frutos secos.

Ahora mezclamos la pasta de dátil con los ingredientes secos e integramos con las manos hasta conseguir una masa homogénea. Ahora la colocamos en el molde rectangular escogido para el horno o la nevera.

Tenemos varias opciones de preparación: si queremos tostar la barrita debemos meterla al horno durante 15 minutos a 200ºC. Si, por el contrario, preferimos refrigerarla simplemente debe ir una hora a la nevera.

Una vez tengamos esto simplemente queda decorar al gusto, puede ser con un poco de crema de cacahuete por encima, cacao mezclado con agua tipo sirope.... lo que se desee. Luego ya solamente queda guardarlas en la mochila y a disfrutar.