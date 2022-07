Receta: hummus de calabaza

¿Tienes amigos invitados en casa y no sabes qué ponerles de picar? No te preocupes, un poco de hummus de calabaza casero solucionará todos tus problemas. Además esta salsa es fácil de preparar y gustará a todos tus invitados junto con unos ricos palitos, ya sean de pan o incluso zanahorias.

Para un picoteo saludable en cualquier otra época del año, este hummus de calabaza es de lo más apropiado. Si lo preparamos para lo primero, recomendamos comprar una calabaza de la variedad etample, este consejo es mejor para otoño que es cuando será más fácil encontrar esta variedad de calabaza, que es más achatada y ancha que la que hemos usado nosotros.

En la preparación de este hummus de calabaza se tarda un poco más que en hummus de garbanzos, el de lentejas o cualquier otro que no requiera cocción. Eso sí, el esfuerzo sigue siendo mínimo porque el horno es el que hace el trabajo. Además de conferir a la calabaza, y consecuentemente al hummus, un sabor y aroma deliciosos. Sin embargo, si compramos calabaza de la que viene ya preparada para cocinar y/o consumir no gastaremos mucho más tiempo.

Ahora toca sacar la vena artística: pon el hummus de calabaza en un bol y hazle unas formas circulares con una cuchara. Luego puedes añadirle algunas semillas, un hilito de aceite de oliva y espolvorear con un poco de pimentón. Con esto ya quedaría fetén, pero se nos ha ocurrido combinarlo con el sabor de unas cebolletas en vinagre y el resultado ha gustado muchísimo en casa.

Esta salsa es ideal también para que la hagas solo para ti si tienes demasiados garbanzos en casa o simplemente no te gusta comerlo en cocido o similares... es la mejor opción para salvar tu comida, igual sucede con la calabaza que, tradicionalmente, se come caliente y esta es una manera de comerla fría. Desde Libertad Digital te mostramos lo sencillo y rápido que es hacer hummus en casa, además quedará mucho más saludable del que puedas comprar en el supermercado. Coge papel y bolígrafo para no perderte nada de esta sencilla receta.

Ingredientes:

300gr de calabaza asada

150gr de garbanzos cocidos

tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra

tres cucharadas de tahini

una cucharada de zumo de limón

una cucharadita de ajo en polvo

una cucharadita de pimentón de la vera

media cucharadita de comino molido

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es poner en el vaso de la trituradora la calabaza cocida ya troceada y los garbanzos cocidos y bien escurridos.

Añadimos el tahini, el ajo, el zumo de limón y especias y sal al gusto. Trituramos bien hasta no tener ningún grumo.

El último paso es ir emulsionando añadiendo el aceite de oliva mientras seguimos triturando, cuando se tenga una textura cremosa es momento de parar y guardarlo en el envase deseado. Dura varias semanas en la nevera.