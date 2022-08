Receta: chuches saludables en pocos pasos

¿Habéis probado a hacer golosinas caseras? Si no las has hecho nunca y eres un gran fan de comer chucherías y dulces varios no puedes perderte esta receta, sin duda será ideal para tu salud y podrás seguir disfrutando. Además, esta receta lleva agar-agar, un alimento altamente nutritivo y frutas varias. Para obtener la textura de gominola es necesario utilizar la cantidad de agar-agar indicada, ya que si es inferior las chuches quedarían menos compactas.

A día de hoy el agar-agar es uno de los grandes ingredientes de la nueva cocina. Seguramente habréis leído en más de una receta este ingrediente que se puede usar para gelatinizar cualquier plato, de hecho podríamos considerarlo la gelatina de las gelatinas… . El agar-agar tiene multitud de propiedades, entre ellas las que destacamos a continuación:

Actúa como regulador intestinal y coadyuvante en dietas de adelgazamiento por su efecto saciante.

Además, popularmente se asocia con la longevidad

Se consume ante disfunciones gástricas y dolores articulares .

. Es rico en minerales como calcio, magnesio, fósforo y hierro.

como calcio, magnesio, fósforo y hierro. Para los vegetarianos es una alternativa a las gelatinas animales, al ser un producto de origen vegetal.

es una alternativa a las gelatinas animales, al ser un producto de origen vegetal. También es muy aconsejable para que los niños ingieran líquido de una forma divertida por ejemplo en forma de gelatinas de frutas.

Ingredientes:

200ml de bebida de soja

ocho fresas

tres rodajas de piña

2gr de agar agar

dos dátiles medjoul

Preparación:

Hay que hacer dos batidos distintos, para tener dos tipos de sabores de chuches. Antes de nada, lo que hay que tener en cuenta es que, evidentemente, no van a saber igual de dulces que las chucherías normales que venden en los supermercados y demás sino que tienen un sabor menos dulce pero más a fruta.

Los sabores de las chuces pueden variar, en Libertad Digital hemos escogido hacer unos de fresa y otros de piña, pero las frutas escogidas son indiferentes. Por tanto, empezamos la receta.

Lo primero que debemos hacer es dos batidos: el primero lo haremos de fresas, dátiles y bebida de soja y el segundo cambiando las fresas por piña. Repartimos la mitad en un cazo y la otra mitad en un vaso.

A continuación añadimos un sobre de agar-agar al vaso mientras calentamos el resto en un cazo. Antes de que rompa a hervir mezclamos el batido frío con el agar-agar.

Ahora sí, hervimos durante dos minutos sin dejar nunca de remover.

El siguiente paso simplemente es verter las mezclas, recordad que tendremos una de fresas y otra de piña, en los moldes escogidos, pueden ser de silicona o de los que se utilizan para los cubitos de hielo. Dejamos enfriar durante una hora y tendremos listas nuestras chuches saludables.