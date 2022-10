Consejos para lograr la receta perfecta de guacamole

El alimento básico del guacamole es el aguacate, este tiene muchísimos beneficios para la salud, ya que es una fuente excelente de grasas saludables, potasio y fibra. Además, destaca por sus altos niveles de vitaminas C, E, K y B-6. Pero además de ser una comida muy sana, también posee un sabor y una textura muy suave. Sin embargo, hay que comerlo con moderación ya que tiene un índice calórico elevado.

Si hablamos de qué recetas podemos preparar con aguacate, una de las más comunes es el guacamole, un plato originario de México que hoy en día es popular en todo el mundo. Aunque se suele comer con comida mexicana, actualmente también se disfruta en una gran variedad de situaciones.

Los aztecas fueron los primeros en concebir esta comida, a la que llamaron "āhuacamolli", lo cual se traduce como "salsa de aguacate". Se empezó a elaborar antes del siglo XV, ya que el aguacate es un alimento originario de la zona central y sur de México.

Además, cuando los conquistadores españoles llegaron a las Américas se quedaron encantados con el plato. Como el aguacate no se cultivaba en Europa, intentaron prepararlo con otros alimentos, pero el sabor no era satisfactorio y finalmente decidieron traer el aguacate a Europa para su cultivo.

No cabe ninguna duda que cuando los aztecas se inventaron esta receta no se podían ni imaginar que, muchos siglos después, el guacamole estaría presente en las cocinas de todo el mundo poniendo una nota exótica, jugosa e irresistible a los platos más variados. Esta salsa tiene solo tiene ventajas: necesita pocos ingredientes, su elaboración es tan rápida y tan sencilla que le sale bien hasta a los más torpes, y el resultado es espectacular.

El guacamole moderno

Hoy en día, el aguacate sigue siendo el ingrediente estrella del guacamole. Además, el plato lleva otros alimentos nativos de México, como la cebolla y el tomate. Para aumentar el sabor, se suele añadir zumo de lima, ajo, cilantro y sal.

La manera más común de consumir el guacamole es como complemento a la comida mexicana, como los tacos, las tostadas y tortillas o nachos de maíz. Sin embargo, también se ha convertido en una comida muy versátil, se puede añadir a una tostada con huevo o incluso a una hamburguesa, en la variedad está el gusto.

Pero, ¿Qué es el guacamole? Es una salsa clave en la cocina mexicana que se prepara con aguacate, tomate, cilantro picado y cebolleta. Esta salsa tiene bastantes calorías ya que el aguacate tiene unos 15-20 gramos de grasa por cada 100 gramos, de ahí su untuosidad. Es una receta realmente sana pero que tiene bastantes calorías.

La receta original de guacamole lleva cilantro, pero no a todo el mundo le gusta, por lo que también puede hacerse sin él a pesar de que no sepa 100% original. La clave para utilizarlo es picar muy muy pequeño antes de introducirlo en la mezcla.

Ahora, a la hora de innovar la cocina no tiene precio. Por ello, si tienes tiempo y te apetece probar algo distinto deberías probar el guacamole con nachos deshidratados y lanzarte a hacer la masa para los nachos con maíz fresco y trigo sarraceno. Además puedes mojar en el guacamole tostaditas de chapata, biscotes integrales, tiras crujientes de pan de pita, colines o picos camperos, regañás... O unas crudités de verduras cortadas en palitos o láminas, como estos noodles de pepino con pipas, maíz y guacamole. La lista es infinita.

Consejos para un guacamole perfecto

Lo primero que hay que saber, antes incluso de ponerse a preparar el guacamole, es que siempre es mejor consumirlo inmediatamente después de su preparación, ya que el aguacate se oxida y toma un color ligeramente marrón. En cuanto a los ingredientes, se puede incorporar otros alimentos para darle un toque diferente, como un poco de tomate picado o chile fresco, que le aportará un toque picante. Hay quien prefiere sustituir el zumo de lima por zumo de naranja, ya que aporta una acidez importante, pero endulza también un poco más el plato.

A continuación, una lista de las principales cosas que deben tenerse en cuenta a la hora de preparar un guacamole casero para impresionar a los amigos:

El punto del aguacate

No valen ni verdes ni pasados, para que el guacamole te salga bien los aguacates deben estar en su punto justo de maduración. ¿Y eso cómo se sabe? Presiona la piel ligeramente con la yema de los dedos; si cede con facilidad entonces están listos. O quítales el pedúnculo y comprueba que el hueco tiene un tono amarillento.

No abusar del cilantro

La verdad que el cilantro es una hierba que aporta un sabor y aroma muy buenos pero no hay que abusar de él. Ya que es una hierba que como te pases se come el sabor de cualquier plato.

Hazlo en el momento

Si tenemos un mortero de piedra y podemos hacerlo al momento mejor porque tener que evitar que se oxide ya que el aguacate se oxida rápidamente. Si lo dejamos hecho de un día para otro el sabor del aguacate oxidado puede hacer que se estropee nuestro plato.

Usa limón o lima para intentar conservarlo más días

Realmente la receta tradicional de guacamole lleva solo cinco ingredientes: Aguacate, cebolleta tierna, chile jalapeño o serrano, sal y cilantro. El limón se usa en muchos sitios para evitar la oxidación del aguacate.

No lo tritures

El secreto de un buen guacamole es hacerlo en un buen mortero de piedra, pero claro no todos tenemos un mortero mexicano de piedra por lo que os recomiendo aplastarlo con un tenedor en un bol. Nunca lo tritures con una batidora.

Lo tradicional es usar totopos

En España solemos usar nachos de bolsa o doritos en muchos casos que están genial, pero tradicionalmente se usan totopos. Los totopos son tortillas de maíz fritas en forma rectangular para mojar en el guacamole. Esto es algo muy sencillo de hacer, que podemos preparar en el momento también, simplemente habría que comprar tortillas de maíz, cortarlas en triángulos pequeños y hornear a 180ºC hasta que veamos doraditas, las dejamos enfriar y listo.

¿Cómo conservar el guacamole?

Si te has pasado con las cantidades no importa, el guacamole puede durar unos días en la nevera, pero no te pases. ¿Puedes aprovecharlo en el desayuno de mañana? La respuesta es sí. El guacamole se conserva en la nevera 2 o 3 días durante los cuales mantiene sus propiedades nutritivas y es perfectamente comestible.

El problema es que en pocas horas la superficie del guacamole se oscurece y adquiere un tono marrón que aunque no afecte a su sabor resulta poco apetecible a la vista, así que cuando vayas a utilizarlo de nuevo lo más probable es tengas la tentación de tirarlo a la basura. Pero, por si hubiera dudas, hay trucos que sirven para evitar que el guacamole se oxide antes de terminarlo.

¿Cómo podemos evitar que se oxide el guacamole? Para evitar que el guacamole sobrante se oxide, pásalo inmediatamente a un túper de cristal y nivélalo con una espátula, aplastándolo un poco para eliminar todo el aire. Añade una capa fina de agua templada, cierra herméticamente el recipiente y déjalo en el frigorífico. Cuando vayas a consumirlo elimina con una cuchara el agua de la superficie y deséchala. Luego coloca encima una hoja de papel de cocina, presiona ligeramente para que absorba cualquier resto de humedad y tira el papel. Remueve el guacamole con un tenedor y estará listo para comer, casi como recién hecho.