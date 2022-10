Receta: barritas energy de avena y chocolate

Estas barritas energéticas siguen la estela de otras recetas con frutos secos saludables como las barritas de avena y chocolate sin horno y ya se han convertido en nuestro tentempié favorito, que nunca falta en la nevera.

Son la merienda perfecta para picotear cuando te apetece algo dulce y nutritivo. Además, también les encantarán a los niños, con la tranquilidad de que están tomando un tentempié saludable y sin azúcar añadido y apto para veganos ya que se sustituye el huevo de gallina por ‘huevo de lino’. Si eres deportista son además nutritivamente ideales y muy saciantes para no llegar con tanto hambre a la siguiente comida.

No solo están riquísimas y son un verdadero vicio, sino que además están hechas solo con ingredientes integrales, nutritivos, saciantes y energéticos como la avena, las almendras, la crema de cacahuete y los dátiles que nos van a ayudar a endulzarlas y que no haga nada de falta añadir ningún tipo de azúcar.

Una barrita energética puede ser una mezcla de alguna fruta seca triturada con cereales no azucarados y con frutos secos. A mí me gusta no usar ningún tipo de azúcar ni miel añadidos; si utilizamos una fruta desecada muy dulce, como por ejemplo el dátil que además actúa de pegamento de todos los ingredientes, nos ahorraremos azúcares refinados. Que el dátil ya tiene bastante azúcares.

En Libertad Digital somos muy amantes del chocolate pero, como en muchas recetas, este se puede omitir el chocolate o echar menos, pero a mí, personalmente, la combinación de chocolate y crema de cacahuete me parece de otro mundo. Por ello, ahora os recomendamos coger papel y bolígrafo y tomar nota de esta sencilla receta que os endulzará las meriendas.

Ingredientes:

150gr de copos de avena

seis onzas de chocolate 85%

tres cucharadas de aceite de coco

30ml de agua del grifo

27ml de agua mineral

un puñado de nueces

20gr de coco rallado deshidratado

cuatro dátiles

30gr de semillas de chía

una cucharada de semillas de lino

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es triturar los copos de avena, no hace falta que queden como harina sino simplemente que no queden enteros. Luego mezclamos con el coco rallado, las semillas de chía y los dátiles deshuesados y trituramos unos segundos más.

Ahora añadimos el huevo de lino, que es una cucharada de semillas de lino más tres de agua y dejado 5 minutos en reposo, los 30ml de agua del grifo y el aceite de coco. Incorporamos todo bien y removemos hasta que la masa sea manejable. Si fuera necesario añadimos un poco más de agua.

A continuación ponemos papel vegetal encima y debajo y aplanamos la masa con ayuda de un rodillo. El grosor va a gusto de cada uno, aquí los hacemos de unos 2cm de alto. Lo siguiente es dejar reposar en la nevera durante una hora como mínimo.

Pasado el tiempo retiramos el papel vegetal con cuidado y cortamos las barritas. Decoramos con el chocolate negro fundido mezclado con una cucharadita de aceite de coco y con nueces troceadas por encima. Luego simplemente a disfrutar.