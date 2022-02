¿Dónde ver los mejores almendros floreciendo en Madrid?

La llegada de la primavera hace que todos los árboles y flores empiecen a florecer, pero no siempre coincide en fechas con la llegada estacional de la primavera sino que es importante el clima. Cuando hay muchos días de sol y calorcito y falta la lluvia en febrero... la floración de los almendros se adelanta.

Esto no es algo que nos inventemos aquí sino que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa como inicio del florecimiento de los almendros madrileños primeros de marzo. Sin embargo, hay años como es el caso de 2022 en los que las altas temperaturas de febrero hacen que empiecen a florecer antes y pasear por rincones como la Quinta de los Molinos es una delicia.

Se acerca la primavera y estamos ansiosos del buen tiempo y que salgan las flores. Los cerezos de Japón o del Valle del Jerte en Extremadura son un auténtico espectáculo natural, pero mucho más cerca, en un parque de la capital, podremos disfrutar de miles almendros en flor.

En Libertad Digital aprovechamos que en Madrid ya están empezando a verse los primeros árboles en flor y te contamos cinco sitios donde puedes disfrutar de ellos mientras das un paseo. Spoiler, a lo largo de la capital española hay muchos más, estas solo son algunas pinceladas.

La Quinta de los Molinos

No es uno de los parques más visitados por los turistas porque queda retirado de la zona centro de Madrid, pero no hay excusas para no acercarse hasta la Quinta de los Molinos ya que hay línea directa de metro que deja en la puerta del parque, por lo que resulta muy fácil y rápido llegar.

Acceder a este parque en coche es sencillo pero la zona para aparcar no es ideal ya que se encuentra en la calle Alcalá, en los números finales, pero no es sencillo aparcar. Sin embargo, el metro queda al lado de la entrada de parque.

Pero la antesala de la primavera, quedan poco más de 20 días para que llegue de manera oficial, hace que este parque encuentre su máximo esplendor. Además, es un lugar muy fotogénico durante los 365 días del año, apto para todo tipo de fotógrafos e influencers, pero cuando llegan esas pequeñas flores blancas y rosas de los almendros todavía más.

Si vas fuera de la floración, es un parque más, muy grande, pero que no tiene nada llamativo. En cambio, cuando han florecido los almendros, se convierte en un parque impresionante. Parece increíble que un sitio así esté tan cerca de la estresante ciudad. Aproximadamente entre el 22 y 28 de febrero es cuando podrás ver en su mayor esplendor a los almendros en flor.

La Quinta de los Molinos está catalogado como parque histórico, además, es un parque realmente grande ya que cuenta con 25 hectáreas y cinco puertas de acceso. Sin embargo, si no quieres andar más lo de necesario, debes saber que los almendros están más próximos a la puerta de entrada de la calle Alcalá. Pero no son los únicos árboles de parque ya que también hay olivos, eucaliptos, pinos, plataneros e higueras.

El Parque Juan Carlos I

En la zona próxima a la Avenida de Logroño existe una plantación de 300 cerezos. Los árboles de la variedad "Shakura" fueron regalados a nuestra ciudad por la comunidad japonesa madrileña. Ellos suelen celebrar en la última semana de Marzo el "Hanami" una especie de merienda campestre bajo las flores.

La Avenida de Portugal

¿Por qué señalamos esta avenida tan cercana al río Manzanares como una de las importantes en esta ruta? Tan sencillo como que plantaron nada menos que 700 cerezos en la Avenida de Portugal al término de las obras de Madrid Río. Los árboles son de cuatro variedades distintas para conseguir que la floración se prolongue más tiempo.

El Jardín Botánico

Si quieres naturaleza en plena capital, el Jardín Botánico siempre es un punto de encuentro. Y sus almendros también hacen disfrutar a los madrileños en estas semanas. De hecho, ya han florecido algunos de ellos . En pleno centro de Madrid, la Estación del Arte es la parada de Metro más cercana.

El Huerto del Francés en el Retiro

En el Retiro no podían faltar los almendros en flor, que tienen su punto de encuentro en el Huerto del Francés. Es un punto más modesto que la Quinta de los Molinos, pero igual de interesante. Esta zona es conocida por tener la Noria, una reproducción de la que existió entonces en el Retiro.

Ruta de los almendros en flor en Leganés

Están situados en la zona occidental del Parque Lineal del Butarque (fuera de sus límites) y a veces es olvidada incluso por los propios vecinos del municipio. Bien merece una visita cuando la floración alcance niveles notables.