Los 20 lugares más baratos en España para este verano

España es uno de los mejores rincones del mundo donde poder irse de vacaciones, tanto en verano como en invierno, esconde lugares fascinantes. Hay playas preciosas que nada tienen que envidiar a las paradisíacas del caribe, montañas donde perderse durante varios días, rincones donde podemos ir con los más pequeños de la casa....

No hace falta irse lejos de España para unas vacaciones de ensueño. El nuestro es un país muy diverso, repleto de lugares con encanto como playas increíbles, ciudades y pueblos con siglos de historia o parques naturales muy diferentes entre sí. Ponte como uno de los propósitos de este año descubrir los mejores lugares para visitar en España y prometemos que será de película.

Desde Libertad Digital te presentamos 20 destinos donde poder pasar unas vacaciones inolvidables tanto solo como en compañía de la pareja, los amigos o la familia. Gastronomía, deporte, naturaleza, ocio y cultura están señalados en la brújula del turismo.

Madrid

La capital de España es un destino 365 días al año especial para cualquiera que la pise, sin embargo, aunque no podemos olvidarnos de ella no es el destino ideal para aquellos que quieren disfrutar del sol y el agua. Para aquellos que son más culturetas sí, por supuesto, Madrid es su ciudad.

Además, Madrid es la Capital Mundial del Deporte en 2022, título concedido por ACES Europa. Una distinción que desde la capital de España se valora como un impulso hacia su futura candidatura para albergar unos Juegos Olímpicos, sueño frustrado en 2012, 2016 y 2020. Poco queda que decir de Madrid sino que sus calles, especialmente en el centro de la ciudad, y sus parques y sus pueblos porque no olvidemos que Madrid no es solo el kilómetro cero, son ideales para un buen paseo vacacional.

Gran Canaria

Gran Canaria es el lugar ideal donde puedes llegar y te da la sensación de que paras el tiempo. Cualquier rincón de la isla que pises está lleno de magia por sus paisajes, el aroma que se respira allí y la simpatía de sus gentes. Por supuesto, en verano se llena de turistas tanto extranjeros como nacionales.

Mogán, Meloneras, San Agustín…, lugares paradisíacos no me van a faltar en este viaje. Aunque hay dos que los que son absolutamente imprescindibles son las dunas de Maspalomas y Roque Nublo. Tampoco me deberían perderse Teror y Vegueta. El barranco de Guayadeque me parece una final espectacular para este itinerario.

Si viajas hasta la capital, Las Palmas, podrás conocer la mejor playa urbana del mundo. La capital de Gran Canaria es una explosiva mezcla de colores, olores y sabores que enamoran a todos los que tengan la suerte de visitarla. Su clima es perfecto todo el año y esto hace que sea un destino ideal para escaparse en cualquier momento. Practica snorkel o kayak, surfea en el Atlántico, piérdete por el Barrio de Vegueta, descubre la Casa de Colón, prueba frutas exóticas y ponte hasta arriba de papas arrugadas, quesos y mojo picón…

Lanzarote

Podrás llegar a la isla canaria por poco dinero gracias a las aerolíneas de bajo coste que aterrizan en Arrecife y luego moverte de una manera cómoda y económica en coche de alquiler. Es una de las mejores opciones veraniegas para familias o amigos aunque es un destino ideal en cualquier época del año, a partir de primavera sin duda es cuando mejor tiempo hace.

En Lanzarote no solo encontrarás playas preciosas, sino también lugares con una naturaleza que abruma, como el Parque Nacional de Timanfaya o la Cueva de los Verdes. Para los que busquen un componente cultural o artístico, en la isla también hay rincones como la Casa-Museo de César Manrique, el Castillo de San José o la zona vinícola de La Geria. Lanzarote es, sin duda, uno de los sitios más completos donde ir de vacaciones en España.

La Palma

Uno de los mejores viajes baratos por España es un recorrido por la isla de La Palma. Debido a la variedad de microclimas que causan una frondosa vegetación en algunas zonas, es conocida como la "Isla Verde" de las Canarias.

Por ello, aquí no solo encontrarás playas espectaculares, sino también lugares como el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, de naturaleza volcánica, o la Ruta de los Volcanes, perfectos para los amantes del senderismo. Después de lo ocurrido con el volcán que entró en erupción en la isla el pasado septiembre nada mejor para impulsar su economía.

Menorca

La isla balear se posiciona en 2022 como destino gastronómico y cultural. Nombrada Región Europea de la Gastronomía, proyectará sus delicias culinarias a nivel internacional. Por ello, es uno de los mejores destinos insulares de España para viajar este verano.

Lo mejor de las Islas Baleares en general es que tienen decenas de playas y calas donde perderse y, si eres de los que hacen fotografías de todo... nada mejor que una puesta de sol en la playa. Algunas de las mejores calas de Menorca son: Es Grau, Presili, Sa Mesquida, Degollado, Escorxada.

Por supuesto, los pueblos tanto del interior como de la costa tampoco tienen desperdicio, apunta Maò, Alaior, Ciutadella, Es Castells y Fornells. Y por supuesto probar su rica gastronomía: sus quesos, la salsa mahonesa, la sobrasada y un buen pez de roca a la plancha.

Formentera

Aunque es un destino típicamente de verano, la isla habitada más pequeña de las Pitiusas recibe más de 2.800 horas de sol al año, lo que significa que no sería demasiado raro que pudieras pasar unos días de descanso en sus playas hasta en pleno invierno. Además, Formentera ofrece mucho más que playa. No te pierdas el Faro de la Mora, el Parque Natural de Ses Salines o la población de San Francisco Javier.

Lagos de Covadonga, Asturias

Los Lagos de Covadonga son uno de los lugares más increíbles que visitar en España. Aunque son bonitos y visitables durante gran parte del año, si tienes vacaciones en verano, darás con su mejor momento. Los lagos Enol, Ercina y Bricial están más llenos gracias al deshielo y podrás recorrer el paraje cómodamente. Además, puedes combinar esta excursión con alguna visita a otros destinos asturianos como Cudillero, Oviedo o Gijón, otros lugares estupendos donde ir de vacaciones en España

Liébana, Potes y Picos de Europa, Cantabria

Algunos de los lugares más bonitos que visitar en España están en Cantabria. Tierra de paisajes increíbles, la comarca de Liébana es un enorme paraíso natural. Potes es su pueblo más importante y se encuentra a los pies de los Picos de Europa. Ya solo alcanzarlo es un viaje espectacular, pues tendrás que atravesar el Desfiladero de Hermida. Si quieres llegar a lo más alto sin mucho esfuerzo, toma el teleférico de Fuente Dé y disfruta de vistas de infarto.

Santander

La capital cántabra es un deleite para los sentidos. Santander es una ciudad que mezcla naturaleza con majestuosidad. No es ningún misterio que esta localidad es una de las más bonitas del norte de España y sus opciones de ocio son de lo más variadas. No hay nada más gratificante que pasear por el Sardinero y disfrutar de las playas y la arquitectura del lugar. Visitar el Palacio de la Magdalena es imprescindible para disfrutar de las vistas panorámicas y salir por la noche a tomar algo en la plaza de Cañadío es uno de los planes más divertidos que puedas imaginar.

Rías Baixas, Galicia

Las Rías Baixas ofrecen muchísimas actividades y una estupenda relación calidad-precio tanto en alojamiento como en gastronomía. Si estás buscando un lugar barato donde ir con los amigos o la pareja, sin duda, este son las Rías Baixas gallegas.

La región discurre desde el cabo de Finisterre hasta la frontera con Portugal y en ella podrás encontrar playas, monumentos, pueblos con encanto como Baiona o Sanxexo o paisajes de vides. Y, por supuesto, un marisco conocido mundialmente.

Islas Cíes, Pontevedra

En ellas encontrarás un auténtico paraíso natural. Para disfrutarlas a fondo, puedes dormir en el ‘camping’ cercano a la Playa de Rodas. Es un verdadero planazo de vacaciones baratas que combina las visitas a la playa con las excursiones a los diferentes parajes naturales de las islas. Además, puedes ir en coche y así visitas más de un lugar de la zona. Galicia siempre es una opción pero, como en todo el norte de España, no olvides una chaqueta que por la noche refresca.

Tarragona

Un estupendo lugar para pasar unas vacaciones en España es la provincia de Tarragona. Esta ofrece una buenísima combinación de patrimonio histórico, naturaleza y playas. Por ejemplo, la capital aúna tesoros romanos, medievales y modernistas en sus calles. Si quieres un chapuzón en un entorno increíble, dirígete a la Playa de Tamarit o la Playa Sant Jordi. Si quieres practicar turismo activo, viaja hasta las Terres de l’Ebre, que alberga dos parques naturales: el del Delta del Ebro y Els Ports.

Matarraña, la Toscana aragonesa

Si hay un sitio que se ha puesto de moda entre los turistas nacionales en los últimos años ese es Matarraña, una comarca de Teruel a la que todos los que han visitado comparan con la Toscana italiana por su increíble luz. Algo que destaca de esta comarca es su gran oferta cultural, la variedad de museos y los restos de arte rupestre que se conservan en la comarca. He seleccionado como prioridades la piscina natural de L’Assut y la tirolina de Fuentespalda.

Parque Natural de Cabo de Gata, Almería

Un buen rincón para pasar tus próximas vacaciones por España es el increíble Parque Natural de Cabo de Gata, uno de los mejores rincones de Andalucía. Sin duda Andalucía es uno de los mejores destinos de España durante todo el año por su buen clima, sin embargo, lo aconsejable es ir durante los meses de primavera, verano u otoño ya que todavía puedes darte algún chapuzón en sus playas y calas.

¿Qué te espera en Cabo de Gata? Aguas turquesas, vida marina, rica gastronomía, pueblos blancos y, sobre todo, mucha paz a orillas del Mediterráneo son algunas de las cosas que te esperan si lo pones en lo más alto de tu lista de lugares para visitar en España. Andalucía también nos enamora por su gastronomía, si viajas hasta allí no dudes en probar aquello que te sugieran en los restaurantes más autóctonos.

Costa de la Luz, Huelva y Cádiz

¿Eres de los que no conciben el descanso estival sin un poco de playa? Te animamos a pasar tus vacaciones en España en la Costa de la Luz. Esta engloba a todas las playas de Cádiz y Huelva, que se caracterizan por su arena rubia y aguas limpias. Son amplias y cambiantes y, sobre todo, ofrecen unos atardeceres increíbles. Además, también permiten practicar todo tipo de deportes náuticos como el kitesurfing o el bodyboard.

Sanlúcar de Barrameda

La ciudad gaditana será gran protagonista el año que viene. Por un lado, ha sido nombrada Capital española de la Gastronomía y, por otro, conmemora el 500 aniversario de la culminación de la primera vuelta al mundo, de la que fue punto de partida y de llegada. Una serie de eventos culturales y divulgativos rendirá homenaje a la gesta de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

Granada

La Alhambra es elegida cada año como uno de los mejores lugares para visitar en España por millones de turistas, ¿a qué esperas para verla con tus ojos? Granada, además, cuenta con muchos otros atractivos. La Capilla Real, el Paseo de los Tristes, las cuevas del Sacromonte, el Mirador de San Nicolás o el Bañuelo son algunos de los rincones que no te puedes perder. Tras unos cuantos días explorando y disfrutando de las generosas tapas, te animamos a acercarte a la zona de la Alpujarra granadina. Si eres de los que quieren unas vacaciones en España tranquilas, este es tu lugar. En la sierra podrás disfrutar de la paz de pueblos blancos como Bubión, Capileira o Pampaneira y hacer decenas rutas de senderismo por parajes encantadores.

Sus incontables recovecos, su omnipresente historia, sus barrios con arte, su buen ambiente, su luz, sus cañas y tapitas… No hay una sola persona que no haya pensado que vivir en Granada sería un auténtico lujo y es que, además de todo lo mencionado, el mar y la montaña también forman parte de la ecuación.

Córdoba

Córdoba es otra de las capitales andaluzas que no puedes perderte bajo ningún concepto si vas al sur de España. Sin embargo, como consejo, lo mejor es evitar los meses de julio y especialmente agosto ya que las temperaturas son realmente elevadas.

Ahora, la Mezquita de Córdoba es de esas maravillas que aún se conservan en España, por supuesto, también Medina Azahara es otro de los rincones maravillosos de Córdoba. La capilla de San Bartolomé es otro de los mejores lugares quizá menos conocido pero no por ello menos hermoso. El templo romano de Claudio Marcelo es otra de las bellezas, esta vez de la época romana, que todavía conserva la ciudad.

Valencia

La ciudad del Turia ha sido designada Capital Europea del Turismo Inteligente 2022 por la Comisión Europea, título que compartirá con la francesa Burdeos. El jurado ha valorado la apuesta de la capital levantina por desarrollar proyectos que promuevan y fomenten el desarrollo de un turismo innovador, sostenible e inclusivo. La conexión por tren de alta velocidad, sus 164 km de carriles bici, una ambiciosa regulación del ruido, el control de alojamientos irregulares y el propósito de ser neutra en Carbono para 2030 son apuestas de Valencia que la hacen justa merecedora de este galardón.

¿Qué se puede decir de Valencia que no se sepa ya? Esta ciudad es una de las más completas que puede experimentar cualquier viajero. Además de contar con un clima envidiable, que resulta ideal para viajar en cualquier época del año, aquí hay lugares tan únicos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde la arquitectura y los museos te robarán el aliento. Encontrarás edificios históricos como la Iglesia de San Nicolás y la Lonja de la Seda, te podrás bañar en el cálido Mediterráneo y podrás comer una exquisita paella que se quedará grabada en tu memoria.

Altea

Un paraíso entre la montaña y las playas de la Costa Blanca. L’Olla, Solsida, Cap Negret, Albir, esta pequeña ciudad tiene más de seis kilómetros de playas y calas, muchas escondidas entre acantilados. ¿Lo mejor de Altea? Que el buen tiempo dura todo el año.

A unas cuantas paladas de kayak tienes la isla de la Olleta. Y después del mar, toca disfrutar de la montaña. El Parque natural de Serra Gelada y la Sierra Bèrnia tienen un montón de caminos con rutas como las de los Arcos o la del Forat de Bèrnia.