Por qué usar la bicicleta como alternativa al coche

La bicicleta es uno de los medios de transporte alternativos a la moto, el coche o el transporte público, por supuesto es el más respetuoso con el medio ambiente. Además, los beneficios de este medio de transporte van más allá de su papel para proteger nuestro medio ambiente; también te ayudará a mejorar tu salud.

La bicicleta como medio de transporte es una alternativa cada vez más recurrente, especialmente a la hora de moverse por la gran ciudad. Una nueva tendencia que encuentra en la bici plegable la mejor alternativa para disfrutar de todas las ventajas de montar en bici con el beneficio de poder guardarla en cualquier sitio que quieras.

De hecho, alrededor del mundo miles de personas utilizan la bicicleta como principal medio de transporte urbano, especialmente en tiempos de pandemia, pero ya había países donde era el medio principal de transporte. Desde Libertad Digital queremos aprovechar el día mundial de la bicicleta para enumerar las ventajas y desventajas de montar en bici en tu vida diaria.

Ventajas de la bicicleta como medio de transporte

Promoción de la movilidad sostenible

La salud de las personas, unas ciudades más limpias y con menos tráfico y el respeto de la distancia social son algunos de los argumentos que convierten a la bicicleta en la alternativa de transporte perfecta. La movilidad sostenible, por lo tanto, está ganando terreno en las ciudades. Afortunadamente, el transporte ecológico está pasando de ser una opción para unos pocos a convertirse en la opción más utilizada por la mayoría.

No contamina

La emisión de gases por parte de coches y otros vehículos se ha convertido en la principal problemática de las ciudades del mundo. Montar en bicicleta implica una opción mucho más sostenible a la hora de circular por un entorno urbano, ya que no contamina y fomenta el respeto por el medio ambiente en todo momento. Además, la bicicleta no produce gases tóxicos y ocupa menos espacio ya que 16 bicicletas ocupan lo mismo que un vehículo.

Sin problemas de aparcamiento

¿Cuántas veces has montado en coche y has tardado más tiempo en aparcar que en circular? La bicicleta permite ahorrar tiempo, ya que tras el recorrido no tendrás necesidad de aparcarla en ningún sitio, especialmente si se trata de una bici plegable.

Es bueno para la salud

La bicicleta como transporte es una actividad que aporta numerosos beneficios a la salud, entre ellos quemar calorías, mejorar la salud cardiovascular y fortalecer la zona lumbar. El uso diario de la bicicleta es una ayuda para mejorar tu salud física y emocional: reduce los niveles de colesterol en la sangre, minimiza los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo, es una excelente forma de combatir la obesidad, ayuda a mejorar la coordinación motriz, mejora el sistema respiratorio y cardiaco, reduce el riesgo de sufrir infarto o problemas cerebrovasculares, tonifica los músculos.

Te hace feliz

Está demostrado que el uso continuo de la bicicleta como medio de transporte aumenta la felicidad en los usuarios. Los motivos: aparte de todas las ventajas anteriores, aporta una sensación de libertad y permite conocer más la ciudad.

Desventajas de moverse en bicicleta

Falta de carriles bici

La bicicleta es el medio de transporte idóneo para movernos por cualquier entorno urbano siempre que podamos. Existen muchas ciudades en España con carril bici, pero también otras, como curiosamente Madrid, que apenas han desarrollado un sistema de carriles lo suficiente potente por el momento. La falta de carriles apropiados se convierte muchas veces en un problema para circular con seguridad por cualquier entorno urbano.

Los problemas atmosféricos

Montar en bici nos hace más felices, salvo cuando pedaleamos a 40ºC en pleno agosto o nos cae una tromba de agua y llegamos a clase o al trabajo hechos una sopa. El factor atmosférico puede jugar en nuestra contra, motivo por el que recomendamos apostar por aliados como chubasqueros o ropa cómoda a la hora de pedalear.

Fácil de robar

Hay ladrones que roban coches, pero muchos más que roban bicicletas ya que es más vulnerable a cualquier hurto, especialmente si dejas tu bici en zonas poco concurridas o sin la protección necesaria.