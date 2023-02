Errores que se cometen al utilizar la tostadora

Los desayunos cambiaron el día que la tostadora eléctrica empezó a funcionar, ya había pan tostado junto al café y eso mejora mucho, de esto hace ya un siglo cuando Charles Strite logró una tostadora que fuera capaz de tostar el pan por los dos lados a la vez y expulsarlo al terminar el proceso. La tostadora como tal nació a principios del siglo XX y en 1926 llegó a las cocinas domésticas para incorporarse al estilo de vida moderno. Aunque las bases sean las mismas, hoy en día la tostadora ha evolucionado, y el mercado ofrece múltiples modelos para que no falte ese pan tostadito mañanero que tanto ayuda a afrontar el día.

Es un electrodoméstico tan útil como sencillo, pero ¿realmente se le saca todo su partido? ¿Se sabe qué tostadora es la que se adapta a las necesidades de cada uno? ¿Se puede utilizar todo tipo de pan? Hay algunas que seguramente sorprenda la respuesta, ya que parece más fácil de lo que es.

Al ser un electrodoméstico pequeño y sencillo de manejar muchas personas lo utilizan a diario, es por ello que son varios los errores frecuentes al utilizar la tostadora. Hay que tener buen ojo a la hora de escoger una ya que durará varios años y, además, no solamente se podrán hacer tostadas sino que hay algunas con más usos. Algunos de estos errores se pueden evitar o corregir fácilmente, para aprovechar al máximo la tostadora y finalmente preparar tostadas o bagel lo mejor que se pueda.

No considerar el calor residual

Un poco como con el horno, después de calentar las primeras rebanadas de pan queda calor residual así que hay que tener cuidado si inmediatamente se va a meter más pan. El motivo es que la tostadora se mantendrá caliente y, como resultado, tardará menos tiempo en tostar el siguiente pan. Así que hay que tener cuidado de no hacerlo demasiado crujiente o, peor aún, de quemarlo.

Calentar alimentos que se derriten (como el queso)

No hay nada como un poco de queso derretido fresco para tu tostada, estamos de acuerdo. Pero hay que asegurarse de no preparar el queso, o cualquier cosa que se derrita, en la tostadora, no solo por razones higiénicas sino sobre todo por seguridad. El motivo es que derretir el queso podría gotear sobre los cables de la tostadora y hacer que funcione mal o se descomponga.

Tipo de pan

La tostadora tradicional puede tener las ranuras más cortas o más largas, dependiendo si es para tostar pan de molde o pan de payés, que es más grande, grueso y tarda más tiempo. Las más largas permiten también introducir otros tipos de panes más largos o incluso 4 rebanadas de pan de molde, que se tuestan por ambos lados. Antes de comprarla, hay que pensar qué pan se va a consumir en la tostadora. Hoy en día se pueden encontrar tostadoras en las que se pueden colocar sin problemas rebanadas de pan fino o grueso a la vez. E incluso tienen funciones de extraelevación por si se introducen trozos de pan más pequeños, y soportes para bollería.

Funciones

No todas las personas tienen las mismas necesidades, por lo que la maravillosa tostadora que utiliza tu amiga quizás no lo sea tanto para ti. No hay que comprar por lo que tiene éxito en otros, antes de hacer nada hay que mirar bien las funciones que incluye para saber que se adaptan a lo que esperas de tu tostadora.

Tiempo

Erróneamente, muchas personas piensan que el número que figura en la rueda es la cantidad de minutos que se va a tostar el pan, pero lo cierto es que indica la potencia.

Equivocarse con los números

Los números en el dial de una tostadora pueden significar cosas diferentes según la marca. En el caso de las tostadoras más caras, a menudo señalan los minutos de tostado. Sin embargo, algunos diales de tostadoras solo determinan cuánta electricidad pasa por un interruptor para dar como resultado un tostado más suave o más intenso.

Nunca limpiar la bandeja recogemigas

La mayoría de las tostadoras vienen con una bandeja para migas incorporada, que normalmente se puede extraer, y está ubicada en la parte inferior de la tostadora. Es excelente para mantener limpia la tostadora, de lo contrario, las migas se acumularán en el fondo con el tiempo, lo que lo volverá poco higiénico.

Nunca limpiar toda la tostadora

La tostadora debe limpiarse a fondo cada 3 meses aproximadamente. Limpiar la bandeja recoge migas no es suficiente, así que se deben utilizar cepillos y paños de microfibra para llegar a todos los rincones y limpiar correctamente. Otra cosa importante, antes de comenzar a limpiarlo, hay que verifica que esté desconectado de la fuente de alimentación.

Usar un cuchillo de pan metálico

Hay que evitar usar un cuchillo o tenedor metálico para mover la rebanada de pan, para quitar la miga cuando la tostadora esté encendida. Es posible que se reciba una descarga eléctrica a través del metal del cuchillo. Conseguir unas pinzas de madera, hará que uno esté a salvo.

Nunca ajustar la configuración

Todas las tostadoras tienen diferentes configuraciones para elegir. Los más sencillos tienen pocos, pero también hay modelos más avanzados que tienen distintas posibilidades de cocción. ¿Alguna vez se ha intentado mejorar esta configuración?

Sobrecargar el sándwich

Cuando se ponen bocadillos demasiado anchos en la tostadora se corre el riesgo de que no se cocinen bien. De hecho, cuando se pone demasiada comida es posible que acabe en los cables de la tostadora, provocando que se sobrecalienten y quemen esa zona concreta, pero el resto del sándwich estará poco cocido.

Desenchufar incorrectamente de la toma de corriente

Nunca se debe desconectar un electrodoméstico agarrando el cable y tirando de él de la pared. Esto podría dañar el cable o la toma de corriente, provocando accidentes o averías desagradables. Se debe desenchufar cualquier aparato agarrándolo del enchufe de pared.

Poner el pan de manera incorrecta

El pan para el desayuno debe estar bien tostado, sin duda. Por lo tanto, trata de recordar que el pan debe cargarse en la tostadora dejando que la parte exterior del pan esté más cerca de los lados de la tostadora e insertándolo por completo.

De esta forma se aprovechará al máximo la distribución del calor en el interior de la tostadora, calor más intenso en el medio, obteniendo un pan crujiente por fuera pero suave y cálido por dentro.

Usar la tostadora incorrecta para tus necesidades

Invertir en la tostadora adecuada puede ahorrar tiempo a largo plazo, especialmente si una tostadora estándar frustra. Por ejemplo, si se necesitan tostar varias rebanadas al mismo tiempo, se puede considerar comprar una tostadora con más espacio o, si te encantan los bagels, busca una con ajustes específicos.