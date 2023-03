¿Dónde hay más bares de toda España?

Es evidente que a los españoles les gustan los bares, y que algunos de los mejores momentos de su vida pasan en este tipo de establecimientos. Es común que las reuniones de amigos, las celebraciones o, incluso los momentos de tristeza, se pasen detrás de una barra en torno a una cerveza, o un vino o degustando una tapa. Además, es de las cosas que más gusta a los extranjeros que vienen de visita además de la cultura, la gastronomía y la cultura del bar.

Pero, ¿Qué es exactamente un bar? Un bar es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas alcohólicas, no alcohólicas y aperitivos, generalmente para ser consumidos de inmediato en el mismo. Pero, su palabra viene de lejos y no tenía nada que ver con el significado actual, de hecho, el vocablo «bar» proviene de la voz latina «barra», usada en el siglo XIII en Italia para indicar la barrera separadora en las cortes de justicia. Pronunciada a la francesa como barre entró con los normandos en Inglaterra y quedó allí en la forma bar. La palabra llegó a la lengua española a finales del siglo XIX.

Si hay algo que caracteriza a España son las tapas, y las tapas se encuentran por lo general en los bares, por lo que si hay algo que abunda en España son los bares, después de todo España es un país famoso por las tapas y los bares, uno de los principales atractivos turísticos. De hecho, en un artículo reciente se hacía mención de la cantidad de bares que existía en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y es que para el año 2020 existían en España 277.539 bares, esto es un bar por cada 175 mil habitantes, lo que le ubicaba a la cabeza de los países con más bares y restaurantes en el mundo.

De hecho, en España el bar más antiguo que existe en la actualidad se encuentra en Sevilla, en un antiguo edificio de tres plantas de altura. Se trata de "El Rinconcillo", que abrió sus puertas oficialmente en 1670, y extraoficialmente en 1633, ya que existen documentos y un libro que datan la apertura de esta taberna sevillana 37 años antes de la fecha oficial. Además es el cuarto bar más antiguo de Europa.

Incluso con el paso de los años, es un establecimiento que mantiene la esencia de las antiguas casas de comidas o tabernas sevillanas. Los hermanos Javier y Carlos de Rueda son los actuales propietarios y representan a la séptima generación al frente de este negocio, aunque no fueron sus fundadores. Esta familia, originaria de Cantabria, compró la taberna en el año 1860.

Si uno se da una vuelta por España podrá encontrar bares de todo tipo: rústicos, clásicos, modernos, con una terraza de ensueño o el bar de toda la vida en el que no necesitas quedar con nadie para encontrarte gente con la que charlar. Es por eso que uno se pregunta... ¿Cuáles son las ciudades con más bares por habitante?

León

Es la ciudad que concentra a más de 5,03 bares por cada mil habitantes. Por tanto, es la ciudad con más bares de toda España. Cabe destacar que la mayoría de estos bares se encuentran ubicados en los barrios más populares de la ciudad, Húmedo y Romántico y con más atractivos turísticos, por lo que es perfectamente entendible que cuenten con esa cantidad de bares.

Salamanca

Salamanca se queda en el segundo lugar, concentrando 4,22 bares por cada mil habitantes. Esta es una de las ciudades más antiguas y turísticas del país, desde la Catedral Vieja, la ciudad vieja de Salamanca, por supuesto la Catedral nueva, la casa de las Conchas y uno de sus atractivos más importantes, la Universidad de Salamanca, una verdadera joya arquitectónica que todos quieren visitar.

Zamora

Esta ciudad ocupa el tercer lugar con 4,14 bares por cada mil habitantes. Definitivamente España es un país turístico por excelencia, de hecho un porcentaje importante de su PIB proviene de este sector, y cada una de sus ciudades aportan, en Zamora por ejemplo, otra de las grandes ciudades de España se explica la gran cantidad de bares que poseen por habitante porque es una de las ciudades con más atractivos turísticos que visitar. Aunque es una de las ciudades más pequeñas de Castilla y León posee una riqueza cultural importante, un casco histórico rodeado de murallas que le otorgan ese aire medieval que todos quieren conocer. Como no podía ser de otra manera, la mayor parte de sus bares se encuentran en la Plaza Mayor y el casco histórico en general.

Ourense

Esta pequeña ciudad concentra 4,05 bares por cada mil habitantes. Es una ciudad que no pasa desapercibida en Galicia, tiene todos los ingredientes para ser un destino turístico por excelencia, mar e historia, y si a eso se le suma la gastronomía típica de la región y los paisajes espectaculares con los que cuenta, se convierte en una de las ciudades más turísticas de España y por supuesto con más bares por habitantes.

Palencia

Concentra 3,60 bares por cada mil habitantes. Aunque Palencia podría pasar desapercibida para muchos turistas y muchos españoles, al final de año las estadísticas demuestran lo contrario, se le conoce de hecho como la "Bella Desconocida". Es una pequeña ciudad que posee una riqueza cultural e histórica increíble, desde castillos hasta villas romanas. Es una ciudad visita por los amantes de las rutas religiosas e históricas, por la gran cantidad de iglesias y castillos que alberga, de allí tal vez la necesidad de contar con tantos bares.

Logroño

Concentra 3,53 bares por cada mil habitantes. Logroño es una de esas ciudades pintorescas que a simple vista no parece poseer ningún atractivo, pero una vez que entras ya no quieres salir. Uno de sus principales atractivos sin lugar a dudas y que explica perfectamente la gran cantidad de bares por habitantes es el Camino de Santiago, ya que forma parte del recorrido. La calle Laurel no puede faltar en la ruta de bares de Logroño. Y por supuesto, al pertenecer a la Comunidad Autónoma de La Rioja, es reconocida por sus vinos, otra razón que explica el número de bares con los que cuenta la ciudad.

San Sebastián

Concentra 3,29 bares por mil habitantes. San Sebastián es una ciudad reconocida en España no solo por sus bares, sino porque es la sede del importante evento del cine, el festival de cine de San Sebastián, además posee una riqueza natural que la convierte en una de las ciudades turísticas por excelencia de España. Si a estos atractivos turísticos se le suma la gastronomía típica de la región, se explica perfectamente la gran cantidad de bares por habitantes con los que cuenta.

Granada

3,27 bares por cada mil habitantes. Otra de las grandes joyas turísticas de España, forma parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía que ya es bastante, y además la capital de Granada está ubicada a los pies del Sierra Nevada, sin lugar a dudas uno de los atractivos turísticos más importantes de España, una estación de esquí que destaca por tener la temporada más larga del país. Pero es que Granada no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad de España, porque posee una riqueza cultural e histórica que la convierten en un destino fijo en vacaciones.

La Coruña

Comparte el lugar con Granada con 3,27 bares por cada mil habitantes. La Coruña es una ciudad con una riqueza natural que la convierten en destino turístico por excelencia, hermosas playas y una riqueza histórica y cultural explican la gran cantidad de bares por habitantes con los que cuenta la ciudad. Se encuentra al lado de Santiago de Compostela, que es una ciudad bastante conocida de España, pero a la que no tiene nada que envidiarle.

Bilbao

Ocupa el último lugar, con 3,15 bares por cada mil habitantes. Una ciudad que cuenta con historia, cultura, gastronomía, y paisajes naturales que la convierten en una de las ciudades más importantes del país. Uno de sus principales atractivos sin lugar a dudas el Museo Guggenheim y que decir del Puente Bizkaia, ambas estructuras constituyen unas verdaderas joyas arquitectónicas que se deben visitar y que de hecho lo hacen cientos de turistas cada año, de allí la gran cantidad de bares por habitantes.