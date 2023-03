No es ningún secreto, pese a que cualquier persona valora una tapa cuando la sirven junto a la bebida en una terraza, pero esa tapa comienza a sumar calorías a la dieta y aunque eso no debería ser un problema, lo cierto es que en ocasiones, no son alimentos de lo más saludables.

Bravas, embutidos, empanadillas o pescados fritos... Normalmente son alimentos que no tienen un gran aporte nutricional. Pero eso no quiere decir que sean las únicas opciones, de hecho, si se puede elegir, hay que prestar atención porque es posible salir de tapas sin tener por qué arruinar la dieta.

¿Quién puede negarse al placer de tomarse unas tapas mientras charla con los amigos? Y más en verano, cuando las ganas de disfrutar del buen tiempo y las vacaciones en una terracita se disparan. Pero, hay quien dice que con el calor se le quita el hambre, pero también hay muchos que en la estación más calurosa del año tienen ganas de disfrutar de comidas más frescas, incluyendo más alimentos vegetales y a menudo comiéndolos crudos, utilizando métodos de cocción saludables, elaborando platos más ligeros… Y sucede con todo tipo de platos, desde los aperitivos a los postres.

Matrimonio de boquerón y anchoa

Se trata de una de nuestras tapas españolas más ricas y tradicionales. El boquerón se prepara en vinagre mientras que la anchoa va en salmuera. Es una tapa que se sirve fría, de exquisito sabor, e ideal para los meses calurosos. Además es un pescado azul que cuenta con ácidos grasos saludables como omega-3.

Mejillones

Son perfectos para cuidarse comiendo sobre todo si están hechos en escabeche o a la vinagreta, e incluso si están elaborados al vapor. Son un alimento muy sano y sabroso, con un gran sabor a mar, y encima son absolutamente saludables ya que aportan Omega 3 al organismo y son ricos en proteínas, vitaminas y minerales.

Salpicón

Receta típica de la cocina mediterránea. Así es la tapa de salpicón, que une pulpo, que también puede hacerse con otros productos como gambas, mejillones o pescados como rape, con vegetales como el pimiento tanto rojo como verde y cebolla, todo bien picado. Se trata de una tapa que se sirve fría, por lo que es perfecta para el verano. En cuanto a las calorías, son mínimas, así que se puede repetir sin preocupaciones.

Almejas, berberechos, navajas

Los moluscos y el marisco a la plancha es una opción ideal para el tapeo, sobre todo si es cocido, asado o a la plancha. Y desde luego en conserva, que además ofrece la posibilidad de disfrutar de estas delicias de forma rápida y sencilla. Sabrosos y muy nutritivos, estos productos aportan hierro otros minerales tan importantes como fósforo, potasio, zinc, cobre, manganeso, selenio calcio o yodo.

Gambas al ajillo

Una tapa muy típica del verano. Las gambas son una muy buena opción para picar o tomar unas tapas, de hecho si son cocidas o a la plancha, mejor que mejor. Pero la típica tapa de gambas al ajillo tampoco tiene por qué asustarse, si se hace con aceite de oliva bueno, es decir mínimo de la categoría extra, por comerlas de vez en cuando no hay ningún problema.

Encurtidos

Los encurtidos no solo es que estén riquísimos, sino que además son sanos, ligeros y bajos en calorías. Y hacen un perfecto maridaje con cerveza y vermut. Hay una amplia gama que se puede elegir y van desde los pepinillos en vinagre a las berenjenas de almagro, las gildas, altramuces y todo tipo de banderillas que se pueden elaborar con cebollitas, zanahorias y otras verduritas encurtidas.

Aceitunas

Verdes, negras o rellenas de anchoa, pimiento e incluso de ajo encurtido. Las aceitunas son un clásico que están en la inmensa mayoría de locales y que ayudan a calmar el apetito de forma muy sana. A esto se une que se trata de un alimento que no sólo está muy rico, sino que tiene propiedades antioxidantes y son una buena fuente de grasas sanas. Hay muchos tipos desde las gordal, manzanilla, de Campo Real, arbequina, Kalamata, partidas amargas murcianas... y cada una con su caldo particular que les da un toque especial.

Gildas

Es una manera de combinar los encurtidos como los pepinillos, las cebolletas y las aceitunas, con boquerones al vinagre o anchoas y ese toque picante de las guindillas.

Champiñones

Los champiñones, y las setas en general, son una manera perfecta de comer fibra y proteínas vegetales. Lo bueno es que son muy versátiles, pueden ir en un revuelto, o en brocheta, incluso rellenar los propios champiñones con otros ingredientes.

Sepia a la plancha

Una tapa muy típica de los bares y restaurantes españoles. Con ajo y perejil está deliciosa, es una receta sencilla, rica y muy sana, perfecta para las mañanas de domingo al sol en las que apetece relajarse y disfrutar de la vida. Por supuesto, también valen los calamares, pero a la plancha, para evitar rebozados.

Vaso de gazpacho

¿Hay algo más sano y típico de España que el gazpacho? Consiste en una sopa fría hecha con aceite de oliva, vinagre, agua y hortalizas crudas como tomates, pepinos, pimientos y ajo. Eso es todo... y tanto, ya que un chupito de esta bebida nos aporta un montón de beneficios al organismo. En verano es una delicia.

Pimientos rellenos

Otro de los alimentos típicos de las tapas en España. El pimiento es muy agradecido, ya que se puede rellenar con pescado, carne, vegetales...

Brocheta de verduras

Vale, sí, también puedes pedir una brocheta de pollo a la plancha o de langostinos, pero aquí sería mejor optar por las verduras a la plancha. Las opciones son casi infinitas: tomate, calabacín, pimiento, cebolla...