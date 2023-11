Alimentos que no incluir en el desayuno para evitar la hinchazón

El desayuno rompe con el ayuno de la noche y su consumo es de vital importancia para que el organismo reponga los niveles de glucosa, que son determinantes para darle energía al cuerpo y que la persona pueda mantenerse activa durante el día. No obstante, no todo el mundo se levanta con hambre o tiene las mismas necesidades energéticas, por lo que el desayuno puede ser más tarde o no desayunar y realizarse un ayuno de algunas horas.

Por norma general y de acuerdo con los especialistas, el desayuno debe aportar entre 20 y 25% de las calorías totales que un individuo consume al día e incluir diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, el cereal o pan integral aportan carbohidratos, mientras que los lácteos son ricos en proteínas y la fruta puede ayudar con las fibra y las vitaminas. Por ello, además de ser clave para generar la energía que el cuerpo requiere, el desayuno también debe ser cuidadosamente seleccionado para evitar que se generen, por ejemplo, efectos inflamatorios que puedan causar malestar.

Lo que está claro es que lo normal es tirar de café con leche y tostadas o algo de bollería o cereales y, en base a eso, la realidad es que muchos de los productos que se suelen escoger para desayunar parecen sanos pero no lo son. Esto a la larga puede tener un impacto en la salud y a corto plazo, los efectos incluyen esta percepción de sentirse como un globo. Entre las causas que pueden provocar esta sensación de hinchazón, están aquellas relacionadas con problemas con la digestión o alguna intolerancia alimentaria. Además, aspectos como no masticar bien, la cantidad ingerida o la composición de la comida pueden influir. Lo que hay que tener claro es que, igual que hay alimentos que combaten la hinchazón abdominal, otros parecen favorecerla.

No obstante, algunas personas pueden ser más propensas a la hinchazón que otras, porque el tracto digestivo de cada uno es diferente. Todo el mundo tiene diferentes tolerancias a diferentes alimentos y se puede digerir algunos más fácilmente que otros. Los alimentos que se consumen también pueden influir en la composición de las bacterias intestinales, que desempeñan un papel fundamental en la digestión y la formación de gases.

Alimentos antiinflamatorios

Cuando se trata de evitar los procesos inflamatorios se puede recurrir a productos como la papaya que es rica en vitaminas C y E y es un potente antiinflamatorio. Es ideal para ayudar en el proceso digestivo, gracias a su contenido de papaína, una enzima que ayuda en la digestión de las proteínas. Además, esta fruta es de tipo carnoso y está compuesta en un 90% por agua y es rica en fibra que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, controlar la glucosa en la sangre y los niveles de colesterol. Otra fruta que se puede incluir en el desayuno es la piña, que también contiene vitamina C y destaca por sus importantes niveles de fibra. Como norma general en el desayuno se consume café, que tiene poder antioxidante, pero el té verde es otra buena opción. De hecho, el consumo regular de café se asocia con niveles circulantes más bajos de una proteína proinflamatoria: proteína C-reactiva.

Qué alimentos evitar

Azúcar: el azúcar refinado o incluso los edulcorantes pueden ser los causantes de que uno se sienta hinchado después de desayunar. Esto no sólo restringe esas cucharaditas de azúcar que se le pone al café, sino que también incluye los dulces, la bollería y el colacao.

Cómo debe ser el desayuno ideal para que no se hinche el vientre

Un buen desayuno, nutritivo, sabroso, saludable y antiinflamatorio debería contener unos nutrientes básicos que aporten la energía para afrontar el día a día. Entre ellos debe haber proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales, todo en su justa medida. ¿Qué incluir en un desayuno antiinflamatorio?