¿Qué nutrientes no deben faltar para no oler mal?

La frase de "somos lo que comemos" es real ya que los nutrientes de los alimentos que se ingieren diariamente son los que hacen que el cuerpo se regenere y se mantenga vivo. Sin embargo, no está de más tener en cuenta que algunos alimentos producen un efecto secundario en el olor de las personas, y es que el olor corporal y bucal varía en función de los nutrientes que se ingieren, que hacen que la sudoración modifique su aroma. Además, según un estudio de Firmenich, el olor corporal es una cuestión química que difiere incluso en función del sexo. Si uno se para a pensar, todo tiene su explicación, pues la piel de las mujeres tienen más azufre, y esta sustancia al mezclarse con la bacterias se transforma en un compuesto llamado "tiol" que guarda un olor similar a la cebolla. De la misma manera, los hombres tienen en su piel un ácido que cuando entra en contacto con las enzimas que producen el sudor generan un olor similar al queso.

Por ello, es cierto que de manera habitual se suele asociar el mol olor corporal a la actividad física y la falta de higiene, sin embargo, hay otra posibilidad de generar mal olor y que tiene que ver con la alimentación. El motivo es que algunos alimentos pueden ocasionar mal olor corporal, ya que el cuerpo tiene una reacción natural ante ciertos componentes de estos. La única manera de evitar esta situación es a través del rechazo de estos alimentos de la dieta. Pero, ¿Cuáles son?, ¿De qué manera actúan en el cuerpo?

Para evitar olores desagradables, es esencial asegurarse de obtener los nutrientes adecuados que desempeñan un papel crucial en la regulación de las funciones corporales y en la prevención de malos olores. Pero puede haber algunos problemas. De hecho, comer mucho picante, carne roja y verduras crucíferas; la hiperhidrosis o sudoración anormal y excesiva; infecciones de la piel; enfermedades hepáticas y renales, gota, obesidad o tiroides hiperactiva; cambios hormonales como la menopausia o la pubertad o determinados fármacos son algunas de las causas de que se pueda oler mal aunque haya duchas con regularidad. Pero además, hay trastornos o deficiencias de nutrientes que provocan un olor fuerte y desagradable. Además también existen algunos alimentos que si se consumen de manera excesiva, pueden modificar el olor corporal.

Alimentos que pueden desencadenar un mal olor corporal

Ajo

El ajo destaca por sus innumerables propiedades medicinales, tanto como potente antibiótico como antioxidante e incluso vasodilatador gracias a unos componentes llamados sulfóxidos, entre los que destaca la aliína. Pero, al tener azufre, desprende el olor característico y fuerte. Además, los sulfóxidos, si bien no son tóxicos, pueden pasar fácilmente al torrente sanguíneo y de ahí a los tejidos para ser excretados por los poros, incidiendo negativamente en el olor corporal.

Cebolla

Es un caso similar al del ajo, ya que son dos bulbos muy cercanos genéticamente y ambos contienen sulfóxidos, aunque en el caso de la cebolla destaca el sulfóxido de tiopropanal, que es el que le da ese olor similar al del gas propano. Del mismo modo que en el ajo, el sulfóxido puede pasar a los tejidos y como es muy volátil, puede transpirarse por los poros produciendo olores fuertes.

Alcohol

Las bebidas alcohólicas son infusiones en alcohol de diferentes componentes aromáticos de origen vegetal. Por ejemplo en el caso del vino se infusionan las uvas, en el de los anises el hinojo, en el pacharán las endrinas y en la ginebra el enebro. Este último caso es el más evidente, pues es normal que después de una noche de abuso de gin tónic, el sudor huela a enebro, pero con el resto de bebidas también se produce un aporte de olor que no suele ser agradable.

Carnes rojas

Una dieta cargada de carnes rojas quiere decir una dieta quizás con exceso de proteína y defecto de hidratos de carbono, lo cual puede provocar que el cuerpo deba quemar grasas para obtener energía, lo cual genera ciertos subproductos que pueden transpirarse por la piel.

No hay que olvidar que las carnes rojas se componen de altos niveles de grasas, proteínas y pocos hidratos de carbono, por ello, el cuerpo emplea estos recursos para obtener energía, algo que puede desencadenar la transpiración por la piel de algunos malos olores e, incluso, sudar durante la ingesta en el caso de que se esté realizando un consumo desmesurado.

Pescado

Este es un supuesto que afecta solo a un pequeño grupo de personas que padecen un trastorno metabólico denominado trimetilaminuria, que consiste en la imposibilidad de gestionar la trimetilamina, producto de descomposición de la carne de pescado, por lo que se excreta esta por la orina y el sudor, que tiene un fuerte olor a pescado en descomposición. No es grave en absoluto a nivel tóxico.

Curry

El curry y otras especias, como el comino o la cúrcuma, si se toman en grandes cantidades, pueden ser absorbidas por los tejidos y excretadas por sudoración. Las personas que toman platos muy especiados, como ocurre con las originarias de la India o Pakistán, desprenden después un olor fuerte a estas especias, que puede llegar a resultar molesto para el forastero.

Comida procesada

La comida procesada además de ser rica en hidratos refinados posee a veces grasas hidrogenadas o trans, que no son precisamente lo mejor para una buena digestión y un buen funcionamiento metabólico. Un abuso de ella pude dar lugar a metabolitos que se excreten por el sudor y que tengan un olor poco atractivo e incluso molesto.

Productos refinados

Los alimentos refinados, como pueden ser las harinas sin fibra y azúcares, pueden ser motivo de los malos olores corporales. A través del sudor, se pueden excretar diferentes metabolitos que, indudablemente, producen el mal olor. Este tipo de productos refinados también están presentes en la bollería industrial, alimentos que producen mal olor que, además, son poco saludables.

Lácteos

Un eventual abuso de productos lácteos, desde leche a mantequilla, yogurt y quesos, puede hacer que se ingiera una dieta demasiado rica en proteínas, pobre en fibra vegetal y baja en hidratos de carbono, lo que podría obligar al organismo a oxidar grasas, generando metabolitos responsables de ciertos olores a mantequilla rancia.

Café

El café en sí no da malos olores, pero si se abusa de él se produce un aumento de la transpiración, lo que puede poner de manifiesto los malos olores provocados por otros alimentos. Es decir, actuaría como un potenciador del mal olor corporal.

Tomates

Según el científico británico Charles Stewart, hay una la relación entre el mal olor corporal, en concreto, el de las axilas, y los tomates. En este sentido, el aroma del aceite de los tallos de los tomates es muy parecido al olor del sudor. ¿Por qué ocurre esto? Al olor del sudor le afectan los carotenoides y terpenos que están presentes en los tomates. Por ello, hay una relación directa entre la cantidad de tomates que se consumen, así como de todos los productos que contienen terpenos, con el aumento de olor durante la transpiración.

Espárragos

Los espárragos son bajos en calorías, pero son ricos en saponina y cumarina. La saponina es beneficiosa para las personas con esclerosis o para aquellas que tienen una úlcera péptica. Por su parte, la cumarina tiene efectos positivos sobre el sistema cardiovascular. Además, el espárrago es un gran antioxidante natural y un potente afrodisíaco.

No obstante, también tiene desventajas. El espárrago puede cambiar el olor del sudor y de la orina. Esto es, en parte, por el gas metanotiol, que se produce durante la digestión y que participa activamente en la formación de gases intestinales.

Nutrientes que, al faltar, provocan mal olor corporal

En primer lugar, es fundamental mantener una hidratación adecuada ya que el agua no solo ayuda a mantener la piel saludable, sino que también contribuye a la eliminación de toxinas a través del sudor y la orina, lo que puede reducir el riesgo de malos olores corporales. Una dieta rica en fibra también es esencial ya que esta ayuda a mantener un sistema digestivo saludable y regular, lo que puede influir en el olor corporal. Alimentos como frutas, verduras y granos integrales son excelentes fuentes de fibra que pueden contribuir a una digestión eficiente y a la eliminación de sustancias no deseadas.

Además los alimentos ricos en clorofila, como las espinacas y el perejil, pueden ayudar a neutralizar los olores corporales. El motivo es que la clorofila tiene propiedades desodorantes y puede ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo.

El consumo de probióticos, presentes en alimentos como el yogur y el kéfir, puede contribuir a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el tracto digestivo, lo que puede afectar positivamente el olor corporal. Pero, ¿Qué nutrientes no deben faltar en la dieta?

Zinc

El consumo adecuado de zinc es crucial para prevenir olores desagradables, el motivo es que el zinc desempeña un papel importante en la regulación de las glándulas sudoríparas y puede ayudar a controlar la producción de sudor y el desarrollo bacteriano, factores clave en la generación de malos olores. El zinc es un mineral fundamental para el organismo porque, además, sirve para el buen funcionamiento del sistema inmune, participa en la división y el crecimiento celular, cicatriza heridas, metaboliza carbohidratos, repara el ADN, es necesario paras más de 300 enzimas, respalda el sentido del gusto y el olfato, la salud de la próstata y la función suprarrenal.

Por ello, hay que estar pendientes ya que una dieta baja en zinc puede impedir el proceso de desintoxicación, lo que podría provocar mal olor corporal. De hecho, el óxido de zinc es muy común en los desodorantes por sus propiedades antimicrobianas contra las bacterias y el sudor. Pero, ¿Cómo incluirlo en la dieta? Es tan sencillo como añadir ostras y otros mariscos, carne de res y de ave, frutos secos, cereales fortificados y productos lácteos.

Vitamina C

Aunque en los países desarrollados el escorbuto es una enfermedad poco común, personas mayores y grupos de bajos ingresos son grupos vulnerables ante ella. No hay que olvidar que el escorbuto está causado por una carencia grave de vitamina C (ácido ascórbico) en la alimentación. Sus síntomas son debilidad general, anemia, gingivitis y hemorragias cutáneas. Además el sudor con olor pútrido es un síntoma de escorbuto‌. Pero, ¿Cómo se puede incluir vitamina C en la alimentación?

La vitamina C se puede encontrar en frutas cítricas, pimientos rojos y verdes, kiwi, brócoli, espinacas fresas, melón, patatas asadas o tomate. También es un nutriente clave para la correcta absorción del hierro.

Riboflavina (B2)

Las vitaminas del complejo B, como la vitamina B6, también son esenciales. Estas vitaminas participan en procesos metabólicos que pueden influir en la producción de sudor y en la descomposición de los compuestos odoríferos.

Existe una afección llamada trimetilaminuria, también conocida como el síndrome del olor a pescado, es una enfermedad metabólica que se produce cuando el cuerpo es incapaz de descomponer ciertos compuestos que contienen nitrógeno, como la trimetilamina, producida en el intestino al ingerir huevos, hígado, legumbres, pescado, y algunas verduras.

Cuando la trimetilamina se acumula en el cuerpo, se libera en el sudor, la orina, los fluidos reproductivos, y la respiración, provocando que el individuo emane un desagradable olor a pescado. Para evitar este problema se pueden reducir los alimentos ricos trimetilamina, como las verduras crucíferas y los mariscos, y aumentar la ingesta de riboflavina a través de la carne de res, el tofu, la leche, los huevos y las los frutos secos.