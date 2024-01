¿Cansado de compartir paella? Paellitas Tradición resuelve el problema

La paella valenciana es tan internacional que hasta tiene emoji en todos los teléfonos móviles, y ello a pesar del error que cometió Apple cuando en su primer icono puso guisantes y gambas, una afrenta para los puristas valencianos que pronto corrigieron. Pero además de la tradicional paella, hay muchísimas opciones de arroz con distintos acompañamientos que se cocinan en paella, ese recipiente de metal poco profundo y redondo que tantas satisfacciones da a sus incondicionales.

Arroces individuales de Paellitas Tradición

Un plato que habitualmente es para compartir, por lo que ahí surge uno de sus grandes problemas. En la gran inmensidad de restaurantes que sirven este plato es mínimo para dos personas, por lo que si los comensales son dos tienen que coincidir en el tipo de arroz. Para solucionar este probloema, Paellitas Tradición ha creado arroces individuales para pedir a domicilio, en el trabajo o para comer en alguno de sus restaurantes con cocina non stop y listos en 20 minutos.

Porque la elaboración de los arroces es tradicional, pero cuentan con una gestión y una operativida más moderna que hace que estén listas en tiempo récord. "El plato más difícil de hacer en casa es la paella. Estamos dando la oportunidad de comer paella en casa, en la oficina o en cualquier otro lugar, igual de rica y con la misma facilidad que hoy en día se piden pizzas, hamburguesas o sushi, pero con la alta calidad de las mejores arrocerías valencianas", resume Iván González, cocinero y socio fundador de esta empresa.

Las paellitas con sus entrantes

Pero en Paellitas Tradición no sólo se come paella. La carta está dividida en entrantes, las paellitas y postres. Para compartir puedes disfrutar de raciones clásicas como patatas bravas, rabitas de calamar, gambas al ajillo, boquerones en vinagre o una ensalada de tomate y cebolleta. Pero también tienes unas croquetas de jamón ibérico (9,90€ / 6 unidades) cremosas y con muy buen sabor o una muy buena ensaladilla rusa (7,90€). Los triángulos de calamar en su tinta (8,50€ / 6 unidades) se quedan algo sosos y mejoran si los acompañas con el alioli. También tienes la opción de pedir una tosta de tartar de atún rojo o la crema caliente del mes, que para estas fechas siempre viene muy bien.

El punto del arroz

Toda la elaboración de su carta se desarrolla íntegramente en una cocina central que les permite controlar el proceso, cuidar la calidad de los ingredientes, además de garantizar tanto el sabor como la seguridad alimentaria. Por ejemplo, los fondos de verduras, de carne y de pescado y marisco, para los que se emplean unas tres horas de cocción y que es una de las bases de un buen arroz que va a dar todo el sabor.

Todo se elabora en una cocina central

Otro de los puntos que hay que vigilar en el arroz es su punto, sobre todo si hablamos de la opción de delivery y el miedo a que pueda llegar pasado. Sin duda es lo más difícil de todo, pero en Paellitas Tradición lo han estudiado para tener en cuenta el tiempo que dura el trayecto y que el arroz llegue en su punto óptimo. Es evidente que no va a estar perfecto, pero sí que está en un muy buen punto.

Como no podía ser de otra forma, todos los ingredientes son locales y nacionales de proveedores de confianza de Iván, como es el caso del arroz empleado que procde de la Albufera valenciana. En la carta, en su apartado de paellitas, te encuentras seis arroces y dos fideuás.

Probamos una muy buena paella valenciana (14,50€) con su pollo, conejo, judía verde y garrofón. También estupendo y con un intenso sabor el arroz al horno "en paella" (13,90€), con costilla de cerdo, garbanzos, tomate cherry, morcilla y ajo. El entrecomillado es porque el arroz al horno tradicional se elabora en cazuela de barro. También probamos el clásico arroz a banda (14,50€), con gambita arrocera, sepia y calamar y del que se comprueba el sabor de esos fondos elaborados durante horas. Como la rica fideuá (13,90€), también con gambita arrocera, sepia y calamar.

También hay la paella valenciana tradicional

Además, desde octubre han optado por ofrecer fuera de carta la sugerencia del mes, con alguna de las recetas que Iván González ya había servido en su anterior restaurante de Ibiza y que había funcionado muy bien, como era el caso del arroz de sobrasada y calabaza. En noviembre sacaron el arroz de pato y foie, uno de los productos más utilizados en Valencia y del que usan el magret desmigado y el hígado. Qué lástima habérmelo perdido, porque es una combinación que me encanta. El que no me perdí fue el de diciembre, el arroz de cochinillo asado y angulas de monte, también con muchísimo sabor.

Los golosos tienen hasta cinco opciones para terminar la comida con sabor dulce: fartón relleno de horchata, mousse de cheese cake, su yogurt de limón, trufas heladas de chocolate y coulant de chocolate.

Paellitas Tradición es una muy buena opción para comer arroz tú solo o con quien quieras en formatos individuales y perfectamente acompañado por sus entrantes y culminado por los postres con un ticket medio de 20€. Además, tienes la opción de menú del día de lunes a viernes con entrante a elegir, paellita y trufas de chocolate, fruta o café, además de pan, una cerveza o refresco, todo por 13,90€.

En local o a domicilio

Como os contaba, las paellitas individuales las puedes pedir para comer en casa, en el trabajo o donde quieras. Vienen presentadas en su paella y guardadas en una caja de cartón que mantiene su calor, por lo que puedes comerla hasta en un parque, si el tiempo acompaña.

Para disfrutarlas donde quieras

Pero también tienes la opción de disfrutarlas en sus restaurantes. En octubre de 2021 abrieron en el número 11 de la calle de San Germán y, en marzo de 2023, en Santa Engracia, 43. También cuenta con restaurante en la isla de Ibiza, en el Puerto de Santa Eulalia, y en sus locales te sumergirás en ese ambiente marinero que le otorga su decoración inspirada en la costa valenciana, con materiales naturales como la madera, el esparto o el mimbre y donde predomina el color azul del mar. Además, tienen la opción de terraza y cocina non stop desde las 12:30 a las 00:30 todos los días de la semana.

Y la idea de Iván y Pablo Pérez-Arauna, el otro joven emprendedor detrás de este proyecto, es que Paellitas Tradición se expanda por todo el territorio nacional. Iván, cocinero y valenciano, ya triunfaba en sus anteriores negocios elaborando buenos arroces, como fue el caso del restaurante Barra y Mantel. Pablo, dejó su trabajo en una consultora internacional para unirse a la propuesta de Iván. Sus conocimientos en finanzas le sirvieron para analizar en profundidad esta revolucionaria idea que llega a cubrir un nicho de mercado muy atractivo. Además, tienen diseñado un plan de expansión mediante franquicias en las principales ciudades de España y Europa, con el apoyo de GNF Worldwide, una firma global referente en el sector.