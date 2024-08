Callao 24, uno de los proyectos del incansable chef peruano Jhosef Arias, estrena terraza y nuevos platos para este restaurante de cocina peruana, criolla y tradicional. Un restaurante que añade este espacio a los otros que ya tenía y que se adaptan a las necesidades de los comensales que acuden a degustar las delicias que preparan.

Ambiente chill out en Callao 24

Una zona de barra, otra el comedor con mesas bajas, un espacio reservado en el que se podrán celebrar eventos como reuniones de empresa, encuentros gastronómicos, presentaciones de productos, degustaciones, entre otras cosas, y la terraza, preparada para el día a día y con un espacio para los momentos más canallas y especiales.

Sentados en la mesa con un delicioso pisco sour (10€) probamos uno de los platos más famosos del Perú, el ceviche chalaco (19,50€) con corvina, leche de tigre, rocoto y cebolla. Además de este también puedes probar el ceviche canalla o el puro norte. También te recomiendo, si no eres amante de los cócteles, probar la cerveza artesanal que elabora el propio chef, Incomprendido (4,50€).

Ceviche canalla

Nombre con historia

Callao 24 no está ubicado en la Plaza de Callao como se suele pensar, está en el número 76 de la calle de Agastia, en el barrio de Ciudad Lineal. El nombre tiene historia porque el puerto del Callao fue fundado en 1537 por los conquistadores españoles y, desde entonces, se convirtió en el primer puerto del Perú. Por ahí entraban y salían los diferentes barcos que iban y venían de España al virreinato peruano, convirtiéndose en la puerta de acceso de los distintos productos, muchos de ellos comestibles. Hoy en día, el Callao es un Barrio Canalla que resume bien ese mestizaje cultural entre ambos países.

Bandeja criolla

Pero el secreto de Callao 24 está en el número: el 24 de agosto es el cumpleaños de doña Ana Salinas, madre de Jhosef Arias, quien le enseñó muchos de los secretos culinarios que él pone de manifiesto en su cocina. Así que el nombre del restaurante es un homenaje a su legado.

Una de las novedades que llegan a la carta es la rica bandeja criolla, con tamalito verde; anticucho de pollo, con brocheta de pollo, ají panca, salsa criolla y huancaína; papa rellena de solomillo, aceituna, ají amarillo y mayonesa; y huancaina, un plato tradicional servido como entrante en los hogares del Perú, está compuesto a base de crema de ají amarillo, queso fresco, patata, huevo y aceitunas.

Carapulcra huaralina

Exquisita y que no te puedes perder es la carapulcra huaralina (19,50€), un guiso del norte de Lima a base de carnes con papa deshidratada y especias peruanas, ají panca, chanchito, salsa criolla hierbabuena y yuca que ya probamos en la fiesta de la Pachamanca que organizó para la prensa el propio chef y que la acompañan con arroz blanco.

Otro platillo popular del Perú que puedes probar en Callao 24 es la causa rellena. Su origen data del año 1820, durante la expedición libertadora del Perú, liderada por José de San Martín, cuyo objetivo era independizar al país y liberarlo de la corona española. Para ayudar a los libertadores, las mujeres comenzaron a organizarse para recaudar insumos y emplearlos para preparar platillos que luego eran vendidos en las calles. Con el dinero obtenido, se compraba alimentos, ropa y medicinas para los hombres en guerra. Con la papa sancochada, prensada y sazonada, con un poco de ají amarillo se creó un nuevo platillo que era vendido a los limeños bajo el lema: Por la causa. En Callao24 se sirve relleno de bonito.

La terraza de Callao 24

O el seco de la Norteña, un guiso de origen árabe, que se conoce desde los tiempos de la colonia, donde el culantro, o cilantro, es el condimento principal. Su origen está en el seco tajime, platillo árabe elaborado a base de cordero. Otros especialistas e historiadores coinciden en que su origen está en el tajín árabe que fue llevado por las esclavas del norte de África a la costa pacífica de América del Sur. Se cocina a fuego lento con carne tierna de cordero o de res, acompañado con frijoles.

Para terminar con sabor dulce este recorrido por la auténtica comida criolla, una buena cheesecake de lúcuma (8€).

La cocina peruana tiene una gran acogida en España y Madrid cuenta con grandes restaurantes. El propio chef Jhosef Arias es un gran divulgador de esta cultura culinaria y que se suma a los otros proyectos de los que alguno de ellos ya os he hablado en Libertad Digital: Piscomar, Humo, ADN y Hasaku. No dejes pasar la oportunidad de saborear la cocina criolla de Callao 24 con un ticket medio de 30€ y reserva una mesa, no te vas a arrepentir.

Sígueme en mi Instagram para más recomendaciones.