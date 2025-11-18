Cuando la prensa internacional se rinde a la excelencia española, es momento de celebrar, y más aún si esa excelencia hunde sus raíces en una historia de tradición, esfuerzo y, sobre todo, visión de largo plazo. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con la mítica bodega Marqués de Murrieta, que acaba de ser nombrada la Mejor Bodega de Europa en el prestigioso ranking The World's 50 Best Wineries 2025.

No es un galardón cualquiera. La revista Forbes, en su edición internacional, ha situado a esta pionera de Rioja (fundada nada menos que en 1852) en la tercera posición global, solo superada por Santa Rita (Chile) y Magill Estate (Australia). Este reconocimiento es una palmada en la espalda al sector, pero sobre todo, una prueba de que el compromiso con la calidad sin atajos es la única senda válida.

El 'Factor Murrieta'

¿Qué ha valorado la élite vinícola para encumbrar a Murrieta? El análisis de Forbes no se detiene solo en la cata. Se ha examinado un abanico de parámetros que van desde el prestigio histórico —algo fundamental en la DOCa Rioja— hasta la calidad de la propuesta enoturística y, por supuesto, la opinión de la crítica internacional (sí, hablamos de esas codiciadas puntuaciones Parker que elevan o hunden un vino).

Barricas de la Bodega Marqués de Murrieta.

Pero hay un factor clave: la gestión. Desde que la familia Cebrián-Sagarriga tomó las riendas en 1983, Marqués de Murrieta ha pasado de ser una joya histórica a convertirse en una máquina de cosechar hitos a nivel global. Sus logros son un listado para la historia ya que es una de las bodegas con más veces 100 puntos Parker, según Wine Spectator su Castillo Ygay 2010 es el "Mejor Vino del Mundo"; y tiene el título de "Mejor Bodega del Mundo" concedido por Great Wine Capitals.

El mérito de Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga y su familia es haber mantenido la esencia del primer vino fino de Rioja que Don Luciano Murrieta creó en 1852, mientras aplicaban una visión de gestión que hoy es sinónimo de vanguardia y éxito.

Un ejemplo para la industria

El propio presidente, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, ha destacado que este honor refuerza "nuestro compromiso con la excelencia" y la intención de seguir "llevando el nombre de Rioja y de España a lo más alto". En un país donde a veces se peca de falta de autoestima, esta declaración es fundamental.

Bodega Marqués de Murrieta.

Murrieta es la demostración de que cuando se trabaja con tesón, responsabilidad y un respeto escrupuloso por la materia prima y la tradición, los resultados llegan. Más allá de los números y las copas, esta bodega es hoy un referente internacional y un embajador de la Marca España que exhibe sin complejos la calidad de nuestra tierra.

Este reconocimiento no es solo para una bodega; es un espaldarazo a toda una región y un recordatorio de que en el sector agroalimentario español tenemos activos de valor incalculable que merecen ser defendidos y promocionados con el mismo orgullo con el que se produce un vino como el Castillo Ygay.

Tío Pepe, la octava del mundo

Por su parte, Tío Pepe de González Byass en Jerez de la Frontera se sitúa como la octava mejor bodega del mundo. Una de las bodegas más visitadas de España, que cuenta con 190 años de historia, ve reconocido sus bodegas centenarias y catedralicias, además de contar con el restaurante Pedro Nolasco, que ofrece una experiencia gastronómica con vistas a la Catedral de Jerez o el Hotel Bodega Tío Pepe, el primer sherry hotel del mundo, ubicado en pleno casco histórico de Jerez, junto a la Catedral y el Alcázar.