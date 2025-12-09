Madrid se rinde al "oro líquido": la I Ruta del Pisco desvela el corazón de Perú

Hablar de pisco es hablar de Perú. Es una sentencia que va más allá de lo comercial; es una declaración de identidad, historia y tradición. Por primera vez en la capital, la Embajada del Perú en España ha organizado un evento que busca grabar a fuego esta verdad en la agenda gastronómica de la ciudad: la I Ruta del Pisco de Madrid.

Elaboración de un cóctel con pisco.

Del 11 al 14 de diciembre, 36 establecimientos de moda y coctelerías de referencia en Madrid abrirán sus puertas para celebrar este destilado de uva único en el mundo. Es la cuenta atrás para sumergirse en una experiencia que no solo busca deleitar, sino educar sobre el savoir faire de un verdadero emblema nacional.

La Ruta del Pisco está diseñada para explorar el alma de esta bebida: su origen, su complejo proceso de elaboración, las variedades de uva pisquera que le dan vida y su asombrosa versatilidad en la alta coctelería y en la armonía con diferentes platos.

En estos cuatro días, barmans y bartenders de la capital desplegarán todo su arte para crear combinaciones únicas utilizando las marcas peruanas más prestigiosas. Pero, ¿qué hace al pisco tan especial?

El pisco es un producto con Denominación de Origen (DO) propia, reconocida por la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta DO está reservada exclusivamente a la bebida alcohólica de destilado de uva que se produce en el Perú, siguiendo métodos ancestrales que se remontan a finales del siglo XVI.

La herencia de Pisco

La historia del pisco está intrínsecamente ligada al territorio. Su nombre proviene del histórico pueblo de Pisco, ubicado en la región de Ica, que funcionó como puerto de exportación de este aguardiente durante la época colonial española. Las primeras referencias documentadas del nombre datan del año 1613, consolidando una tradición de más de 400 años.

Perú reconoce al pisco no solo como un licor, sino como un símbolo nacional, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Producto Bandera. Esta distinción conlleva la defensa internacional de su autenticidad y su rol como embajador cultural del país ante el mundo.

Su elaboración es un arte que se limita a la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde se utilizan uvas pisqueras que aportan características únicas. Las múltiples variedades utilizadas —cada una con su propia historia— son el reflejo del esfuerzo de generaciones de productores peruanos que buscan mantener estándares de altísima calidad.

De la misma manera que el Champagne francés o el Tequila mexicano, el pisco es un término geográfico y de método que habla por sí solo de su origen. Detrás de cada botella hay una oportunidad comercial, una inversión y la sostenibilidad económica y social de las regiones productoras.

Los templos del pisco en Madrid

Para esta primera edición, la Ruta cuenta con la participación de marcas de prestigio como Pisco Madre, Pisco Sarcay, Pisco 1615, Hermano y Demonio de los Andes.

Aquí tienes los 36 locales participantes, que van desde coctelerías de autor hasta restaurantes de alta cocina, dispuestos a celebrar con el público madrileño la excelencia del destilado peruano:

1862 DRY BAR COCTELERÍA . Calle del Pez, 27, Centro, 28004 Madrid

ACHOLAO . Calle del Almirante, 20, Centro, 28004 Madrid

AKIRO HAND ROLL BAR . Calle de Hermosilla, 40, Salamanca, 28001 Madrid

ANGELITA MADRID COCTELERÍA . Calle de la Reina, 4, Centro, 28004 Madrid

CHIFA . Calle de Modesto Lafuente, 64, Chamberí, 28003 Madrid

DANTTE . Calle de Santa Engracia 32, 28010 Madrid

DEVIL CUT . Calle del León, 3, Centro, 28014 Madrid

ECLIPSE COCTELERÍA . Calle de Fúcar 15, 28014 Madrid

EKÖ BISTRO . Calle de Sagasta, 23, Chamberí, 28004 Madrid

FUNAMBULISTA . Calle de las Huertas, 68, Centro, 28014 Madrid

GABOS NY RESTAURANTE Y COCTELERÍA . Calle de Prim, 5, Centro, 28004 Madrid

GIL´S COCKTAIL BAR . Calle de Recoletos, 15. 28001 Madrid

HOKU . Calle de Bravo Murillo, 371. 28020 Madrid

LA ANALÓGICA . Calle de las Huertas 65, 28014

LA ESTRELLA . Calle de la Estrella, 3, Centro, 28004 Madrid

LIMA LIMÓN . Calle de Pio Baroja, 7. 28009 Madrid

LIMA NIKKEI RESTAURANTE . Calle de Rosario Pino, 8, Tetuán, 28020 Madrid

MATEO HONTEN . Calle San Mateo 14, 28004 Madrid

MIKUNA RESTAURANTE . Calle de Galileo, 56, Chamberí, 28015 Madrid

MOMUS COCTELERÍA . Calle de San Bartolomé, 11, Centro, 28004 Madrid

NONAME BAR MADRID . Calle de Claudio Coello, 27. 28001 Madrid

OROYA . Plaza de Celenque, 2. (Hotel The Madrid Edition). 28013 Madrid

OSAKA . Paseo de la Castellana, 36-38. 28046 Madrid

PONJA NIKKEI . Calle de Sta. Teresa, 16, Centro, 28004 Madrid

QUINTO ELEMENTO . Calle de Atocha, 125-7º. 28012 Madrid

QUISPE . Calle del Conde de Aranda, 4, Salamanca, 28001 Madrid

REGAÑADIENTES . Calle del Almirante, 24, Centro, 28004 Madrid

RELATIVES . Calle de Recoletos, 15. 28001 Madrid

SALMON GURU COCTELERÍA . Calle de Echegaray, 21, Centro, 28014 Madrid

SHIFT PUBLIC HOUSE . Calle del Cardenal Cisneros 11, 28010 Madrid

SONQO . Calle de Francisco Silvela, 50. 28028 Madrid

SSSPRESSO . Calle Torrecilla del Leal 9, 28012 Madrid

TARANTELLA . Calle Cavanilles, 19. 28007 Madrid

TRAFALGAR COCTELERÍA . Calle de Alburquerque, 14. 28010 Madrid

VIVA MADRID COCTELERÍA . Calle de Manuel Fernández y González, 7. 28014 Madrid

ZOKU MADRID. Calle de José Ortega y Gasset, 73. 28006 Madrid

Esta es una ocasión inmejorable para degustar el pisco en su máximo esplendor. ¿Te vas a perder el pistoletazo de salida de la bebida que es emblema del Perú en el corazón de Madrid?