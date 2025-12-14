El centro de Madrid tiene un nuevo y exquisito destino para los paladares más exigentes. Thai Retiro abre sus puertas en el selecto barrio de Salamanca, llevando la sofisticación y la autenticidad de la alta cocina tailandesa que triunfa en Arturo Soria y del que ya te hablé en Libertad Digital.

Ubicado estratégicamente en la calle de Villanueva, 33, a caballo entre El Retiro y el corazón financiero de la capital, este nuevo establecimiento no es una franquicia cualquiera, sino la expansión natural de un proyecto gastronómico liderado por la excelencia y la búsqueda del sabor puro.

Estefanía Serrano Dobbs, alma máter y propietaria de Thai Retiro y Thai Arturo Soria.

Detrás de este doble éxito se encuentra Estefanía Serrano Dobbs, alma máter y propietaria de ambos restaurantes. Su filosofía ha sido la clave para conquistar a los madrileños: exigencia máxima en la selección del producto y un equilibrio perfecto en cada elaboración. Serrano explica que la apertura de Thai Retiro no busca competir con su local matriz, sino "ofrecer la misma experiencia gastronómica de calidad en el corazón de Madrid". Y el compromiso es total: "Mantenemos la misma carta, los mismos proveedores de prestigio y esa elegancia en la ejecución que nos distingue".

La espectacular decoración de Thai Retiro.

En un panorama gastronómico a menudo saturado, esta declaración de intenciones es fundamental. El secreto de su éxito radica en un compromiso que va más allá de la simple etiqueta de "tailandés", es la alta cocina tailandesa llevada a su máxima expresión.

Obsesión por el producto

La diferencia entre un buen tailandés y la alta cocina reside, sin duda, en la despensa. Thai Retiro es un templo a la calidad sin atajos, eligiendo proveedores de prestigio internacional y nacional.

La carta de Thai Retiro es perfecta para compartir.

El Pato de Rougié, la casa francesa más reconocida a nivel mundial es la elegida para su pato, que se desmenuza en lugar de triturarse, una técnica que asegura una textura delicada y elegante. Las carnes de Los Norteños, un proveedor de referencia que garantiza la excelencia en las proteínas. Y los Huevos Redondo, porque el uso de huevos frescos de campo aportan ese sabor auténtico y campestre que eleva cualquier plato.

Pero el compromiso no termina en el producto fresco. Todas las salsas se elaboran a diario en el propio restaurante y, atención, las preparaciones se conservan al vacío. Esta técnica de vanguardia evita la pérdida de propiedades que conlleva la congelación tradicional, preservando intactos todos los matices y el sabor original.

El diseño interior te transporta directamente a Chiang Mai.

Thai Retiro también cautiva por su ambiente. Sus 100 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas con capacidad para 40 comensales, envuelven al cliente en una atmósfera íntima y acogedora. El diseño interior, cuidado al detalle, te transporta directamente a Chiang Mai, la región del norte de Tailandia que Estefanía Serrano conoce profundamente. Maderas naturales, textiles auténticos y objetos traídos de Asia componen un espacio de gran elegancia. Además del comedor, el nuevo local cuenta con un servicio de barra ideal para cenas informales o disfrutar de su coctelería de autor, ofreciendo una experiencia versátil como con el que empezamos la comida. El resto fue con un muy buen vino blanco Valdecontina (4 € copa / 24 € botella), elaborado por la bodega homónima con uva 100 % Godello bajo la DO Bierzo.

Carta de autor

En la carta, los incondicionales encontrarán los platos icónicos que han convertido a Thai Arturo Soria en una referencia y con una propuesta culinaria que se renueva con toques de autor que hace de Thai Retiro otro templo asiático en la capital.

Los entrantes de Thai Retiro.

Pensado para compartir, te recomiendo que comiences con los entrantes de Poh Pia, unos rollitos tradicionales tailandeses rellenos de fideos de cabello de ángel, verduras, setas y pollo; Las Perlas Thai son una de las muestras de esos clásicos que llegan desde Tailandia vía Arturo Soria. Unas vieras salteadas al wok con salsa de ostras y espuma de lemongrass con leche de coco, una muestra de la evolución constante de una cocina que, sin perder su raíz auténtica, se permite la licencia de la sofisticación. Seguimos con unos fantásticos los fideos Vermicelli, de cabello de ángel con verduras, langostinos, aliñados con jugo de limón, sal y pimienta; y los Parn thong, unos sabrosísimos triángulos de magret de pato desmenuzado acompañados con salsa de soja fermentada, muestra de esas salsas que te contaba antes que realizan en esta casa a diario.

Merluza rebozada con curry verde.

Los platos principales se vertebran entre los currys, las sugerencias del chef y especialidades de aves de corral, pescados y mariscos, carne de res y cerdo. Igualmente para compartir, una muy buena opción es el Pat Thai sai Khung, el clásico y tradicional tallarín de arroz tailandés con langostinos; o el picantito Massaman Thai, elaborado con curry rojo de ternera Angus con patatas, anacardos y leche de coco. Sin duda el mejor plato que probé en esta visita fue el Keeng kiao wham praw, unos taquitos de merluza rebozados al curry verde con tomate cherry y leche de coco, para pedir otra ración y llevártela a casa. También rico el Kai phat met mamuang, unas tiras de pollo salteadas con verduras al dente, salsa de ostras, piña y anacardos; o el Khao Pat, el arroz hom Malí tailandés salteado con huevo que es el complemento perfecto para acompañar los platos anteriores.

Khao Pat Khai.

Los postres caseros también merecen un hueco en tu estómago y si los compartes, mejor, porque así puedes probar varios. En este caso, un khao niao mamuang, el clásico postre tailandés con rodajas de mango acompañado con arroz dulce bañado en leche de coco; o el cremoso de coco y maracuyá con migas de manzana verde, frutos rojos deshidratados y helado de limón; o el flan de coco casero, son tres ejemplos perfectos de que la parte dulce también se cuida en Thai Retiro.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.

Datos de interés

Thai Retiro

Página web: www.thairetiro.com/

Dirección: Calle de Villanueva, 33. Madrid

Teléfono: 910248413

Horario: Lunes cerrado, de martes a sábado de 13 a 16h y de 20 a 00:00h; domingo de 13 a 16h.

Ticket medio: 40 €