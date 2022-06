Cómo celebrar el Día de la Tapa

Ir de tapas es más que una tradición en España, es una religión para muchos españoles. Los bares nos seducen, las barras de los más tradicionales nos invitan a estar de pie y disfrutar de una caña fría, un tinto de verano o un vermú acompañada de una tapita.

Las tapas, pequeñas o grandes, son uno de los principales atractivos de muchos lugares, y si no nos la ponen, puede que no regresemos más, aunque sean dos aceitunas que sabemos no nos van a solucionar la vida, claro. Y, aunque ese nombre se incluyó por primera vez en la RAE en 1936, su historia se remonta a más atrás.

¿Cuál es el origen de las tapas? Pues, como en toda buena tradición, hay varias versiones pero la más antigua es que el rey Alfonso X ‘El Sabio’ dio orden de que no se sirviera vino en Castilla si no era acompañado de algo de comer, por eso de que no se subiera el alcohol. Aunque, la más extendida se atribuye a otro rey, Alfonso XIII, quien en un viaje por Cádiz quiso tomar algo fresco y pidió una copa de jerez, con tan mala suelte que se levantó un golpe de aire. El camarero que lo atendía tuvo la idea de poner una loncha de jamón sobre su copa, y cuando el rey preguntó por qué había hecho eso, contestó que para que no se llenara de arena con el viento. Le gustó tanto la idea al rey que pidió otro jerez y otra tapa.

Por esta tradición tan española, desde hace ya algunos años, el tercer jueves de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa, una de las tradiciones más populares en España, tanto es así que se estima que un 60% de los establecimientos ofrecen una tapa gratuita como acompañamiento de la bebida.

La iniciativa del Día Mundial de la Tapa proviene de la Asociación Saborea España, que cada año anima a los hosteleros a participar en este evento precisamente para difundir la cultura de la tapa, ya sea con degustaciones, concursos, presentación de una tapa especial, etc.

¿Qué es la tapa?

La tapa es un aperitivo que se sirve en muchos bares españoles como acompañamiento de la bebida. Esta es seña de identidad de la gastronomía española que cada año atrae a millones de turistas. Referencia de la cocina en miniatura, es objeto de atención por parte de grandes chefs y cocineros de todo el mundo.

La tapa es un icono gastronómico que varía mucho dependiendo de cada región, pero tiene elementos en común, como la forma de consumirla, en grupo, como acompañamiento de la bebida. Normalmente se suele consumir de pie, compartiendo con amigos, lo que incentiva los valores positivos de la convivencia y la diversión.

En Madrid, como capital de España, si existe una tapa reina, esa es la croqueta, bocado sublime y marchamo de calidad de cualquier local que se precie por ello también haremos mención especial a algunos rincones madrileños donde tapear aunque hay que confesar que hay otras muchas ciudades donde tapear el Día Mundial de la Tapa.

Las tapas más populares

Las tapas más populares en España suelen ser la tortilla de patata, el jamón serrano, el queso, la ensaladilla rusa, las patatas bravas, o las aceitunas. Pero realmente cualquier alimento puede ser protagonista de una buena tapa.

Muchos bares se han especializado únicamente en tapas, de forma que no tienen una carta de entrantes, primeros platos, y segundos platos, sino que su oferta se centra únicamente en tapas.

Las mejores ciudades para tapear en España

Aunque en cualquier parte de España podemos encontrar una buena oferta de bares de tapas, hay algunas ciudades que cuentan con una fama especial para tapear, de forma que se organizan incluso viajes solo para conocer la oferta gastronómica de las tapas.

Granada

En Granada no hay bebida que no vaya acompañada de una tapa, y es tal la diversidad, que nunca repiten tapa. Además, suelen ser tapas muy generosas y elaboradas. Puedes comer perfectamente con 3 o 4 bebidas. Tú eliges si quieres comer en un solo establecimiento o quieres probar varios.

León

Los bares del casco antiguo suelen poner tapas sencillas pero muy generosas y de buena calidad, con cada bebida: jamón ibérico, queso y patatas bravas son las tapas estrella.

Logroño

La zona medieval del centro tiene una enorme variedad de bares cada uno con su especialidad. Las tapas no son gratis, y hay que pagarlas a parte, pero las consumiciones no son demasiado caras y merece la pena probar las distintas especialidades. La calle Laurel es perfecta para perderse entre sus bares a media mañana o por la tarde noche, con familia o amigos.

Bilbao

En Bilbao podrás probar pinchos de todos los estilos. Verás las barras de los bares tan repletas que te costará decidir cuál será la siguiente en probar. Si no te decides, una buena forma es fijarte en las tapas que eligen los clientes habituales, aunque seguro que todas están riquísimas.

Almería

Las tapas almerienses tienen fama de ser muy generosas y en muchos bares te dejan elegir qué tapa quieres de su carta. El pescado y el marisco tienen un protagonismo especial.

Bares madrileños donde celebrar el Día de la Tapa

Casa Labra

Es uno de los clásicos del centro de la capital, tanto que se abrió en 1860, a pocos pasos de la Puerta del Sol. El bacalao es su especialidad y tienen una de las mejores croquetas de bacalao de Madrid.

Gran Clavel

En plena Gran Vía se ubica este espacio convertido en un templo para los amantes del vermú, sobre todo el de grifo tan tradicional y castizo de Madrid. Aquí han encontrado la combinación perfecta para disfrutar del aperitivo a todas las horas del día, y sus selección de latas y clásico en vinagre seguro que te va a encantar. No podían faltar los boquerones en vinagre.

Bodega La Ardosa

También en el centro de la capital, pero en el emblemático Malasaña, cuna de la movida madrileña, está esta taberna desde 1892 que ya es un clásico en los sábados y domingos de aperitivo. Eso sí, debes llegar pronto si quieres un sitio fuera de la barra, porque si no, tendrás que pasar por debajo de ella para llegar a las pequeñas mesas, aunque su esencia en tomar algo en los grandes toneles. Las croquetas de jamón, el pincho de tortilla y el salmorejo, un clásico que no puedes perderte.

Estado Puro

Si lo que te gusta no es tanto lo tradicional si no las tapas de autor, éste es tu lugar. Su creador es el chef Paco Roncero, poseedor de varias estrellas Michelin, quien ha fusionado la alta cocina con la tradición de las tapas, en un concepto que si no conoces, te va a gustar su techo lleno de peinetas de cristal. Aquí hay muchas tapas tradicionales reinventadas, y sí, hay ensaladilla rusa.

Casa Dani

Tortilla de patatas no hay más que una, de la madres y abuelas. Es sin duda una de las tapas/pinchos/ración más amadas en el mundo mundial, y aquí han conseguido que se convierta en una de las mejores de la capital, para muchos es el templo de culto a este manjar.