Verbenas, orquestas, romerías… ¡Cómo nos gusta una fiesta de verano en un pueblo! La época de estío se acerca y con él todas los mejores eventos en diferentes localidades de España. Con la llegada del verano, se inicia también la temporada de fiestas populares en todas las ciudades y pueblos españoles. Además, por supuesto, de todos los festivales de música que se celebran a lo largo y ancho de la geografía española.

No hay mejor excusa para hacer una escapada por España si lo que buscas es diversión, buen rollo y pasar un rato agradable. Planes no te van a faltar, porque hay tantas fiestas como lugares. Para que no te compliques mucho la cabeza en Libertad Digital hemos hecho una selección de las mejores fiestas de España aunque, obviamente, hay más.

La Hoguera de San Juan en Alicante

A lo largo y ancho de toda la costa española tienes cita la madrugada del 24 de junio con una fiesta muy especial, la que simboliza el inicio del verano. La noche más mágica del año empieza con las primeras llamaradas de la hoguera de San Juan. Saltos sobre el fuego, cantos y bailes alrededor de la hoguera para festejar la noche más corta del año. De tradición arraigada en toda la costa española tiene una mención especial las hogueras del Levante, aunque realmente cualquier lugar de España es perfecto para celebrarlo.

Batalla del Vino

Haro, en La Rioja, vive una "guerra" muy particular. El vino es el arma y la mejor táctica para ganar es la diversión. La cita es el 29 de junio. A raíz de los primeros bautizos de vino empiezan las batallas pacíficas del vino. Una fiesta peculiar celebrada cada 29 de junio donde tu mayor objetivo es manchar al otro lo más rápido posible. Eso sí, tendrás que ir de blanco y con el pañuelo típico de este día.

Rapa das Bestas en Sabucedo del 1 al 4 de julio

La localidad pontevedresa de Sabucedo acoge una de las fiestas más importantes de cuantas se celebran en Galicia. Esta fiesta se remonta al siglo XV y su protagonista es el enfrentamiento entre el hombre y el caballo. Declarada de Interés Turístico Internacional, vecinos de San Lourenzo de Sabucedo cumplen con la tradición de cortar las crines de los caballos que viven en el monte. La parte más espectacular es la fiesta del curro, donde los jóvenes de la localidad intentan dominar al animal a base de técnica y fuerza para "rapar" el pelo.

San Fermín en Pamplona del 6 al 14 de julio

Si la hoguera de San Juan es el pistoletazo de salida para el verano, no hay verano bien aprovechado si no te dejas caer por San Fermín en Pamplona. Del 6 al 14 de julio Pamplona se tiñe de riguroso blanco y rojo para dar cobijo a la fiesta de España más destacada. Con el sonido del txupinazo desde la Plaza del Ayuntamiento da comienzo el jolgorio. Bares abiertos prácticamente todo el día, encierros a diario a las 8 de la mañana, y conciertos gratuitos en la Plaza del Castillo son algunos de los planes más destacados, aunque hay muchísimos más.

Moros y Cristianos

La recreación de una gran batalla, un emocionante desembarco en la playa y vistosos desfiles de moros y cristianos te esperan en Villajoyosa, Alicante, a finales de julio.

Esta fiesta con más de 250 años de tradición, se celebra para conmemorar a Santa Marta. Según cuenta la leyenda, ésta ayudó a los habitantes de la ciudad para impedir que los piratas llegaran a la costa. Entre sus celebraciones destacan los majestuosos desfiles de moros y cristianos y la representación del desembarco.

Fiestas de Santiago en Santander o en Santiago de Compostela a finales de julio

El viernes, en torno a la tercera semana de julio, da comienzo la Semana Grande de Santander con el chupinazo desde la Plaza del Ayuntamiento. Desde ese día tu olfato comenzará a seguir el rastro de las casetas de pinchos, donde por 2.50 € podrás tomarte una caña y un pincho. Además de las casetas situadas en las calles y plazas más importantes de la ciudad, te esperan conciertos, corridas de toros y una infinidad de planes más. En honor al patrón de España también se merece una mención especial las fiestas en Santiago de Compostela, en Galicia.

El Descenso del Sella el primer fin de semana de agosto

A golpe de sidra y buen ambiente puedes disfrutar del Descenso Internacional del Sella en Asturias, conocido allí como la fiesta de "Les piragües". Las fiestas se celebran principalmente en Ribadesella, uno de los pueblos más bonitos de Asturias, pero también en Arriondas desde donde toma salida la competición. La fiesta tiene lugar todos los años el primer fin de semana de agosto. Una fiesta de connotaciones deportistas, muy afamada en la zona y en todo el norte de España, que va mucho más allá del mero evento deportivo. Por supuesto, si quieres hacer el descenso de este famoso río de manera más relajada y con menos gente, cualquier momento del verano es ideal para hacerlo.

El Chúndara en Peñafiel del 14 al 18 de agosto

En este bonito pueblo vallisoletano se celebran del 14 al 18 de agosto las fiestas de San Roque, más conocidas como el "Chúndara". A las 5 de la tarde del 15 de agosto tiene lugar el primer "Chúndara", un pasacalles por el centro del pueblo con charangas, peñas y mucha gente cantando, bailando y saltando la adaptación del pasodoble "La entrada".

Al son de "Chúndara tarata Chúndara" y "viva el pijo del tío Bernardo" recorrerás el trayecto de 800 metros, desde la Plaza de España a la Plaza del Coso, en unas dos horas. Pero esto no es todo, el toque de frescura lo ponen los vecinos del pueblo, que van tirando agua desde los balcones durante todo el recorrido.

La Feria de Málaga a mediados de agosto

¿Cuál crees que fue la fiesta popular española que más visitantes atrajo el año pasado? La respuesta no es San Fermín, sino la Feria de Málaga. Con permiso de la Semana Santa, la feria es de los eventos más importantes de Málaga, y se celebra a mediados de agosto durante 10 días.

Por un lado está la Feria de día en la Calle Larios donde dos grandes biznagas (flor típica de Málaga) nos reciben, y si te apetece beber un Cartojal (vino dulce típico de Málaga) no te va a resultar difícil encontrar por allí. A las 6 de la tarde la fiesta de día acaba, pero tranquilo, puedes continuarla en el Real, situado a las afueras de Málaga. En el Real hay casetas habilitadas como bares, y aquí puedes prolongar la fiesta hasta altas horas de la mañana.

Semana Grande de Bilbao, Aste Nagusia

Desde el sábado siguiente al 15 de agosto no te olvides de quedar con Marijaia, la señora de las fiestas de Bilbao, fácilmente reconocible por llevar sus brazos en alto. Después del txupinazo en el Teatro Arriaga tienes nueve días por delante de fiesta en la Aste Nagusia, la Semana Grande de Bilbao. Buenos conciertos, fuegos artificiales a diario y un recorrido imprescindible por las txonas (casetas de bares en la calle) son algunos de los planes que te esperan allí. El broche final de las fiestas lo pone la quema de Marijaia que se despide hasta el año que viene.

Las fiestas de Gracia en Barcelona

Lo que más mola de las fiestas de este barrio barcelonés es que se adornan las calles con diferentes temáticas que hacen que el barrio se transforme en un auténtico cuento. Durante la "Festa Major de Gràcia" las calles se engalanan, adquieren un encanto especial entre tanto colorido.

No sólo los adornos son partícipes de la fiesta, en cada calle hay un escenario de música, y el programa de las fiestas tiene un montón de actuaciones, espectáculos y pasacalles. Es imprescindible pasear por este barrio si visitas Barcelona del 15 al 21 de agosto, te encontrarás con una de las fiestas populares más auténticas de Barcelona.

La Tomatina de Buñol

Esta es una de las fiestas más populares de España y, probablemente una de las que más sucio saldrás. La fiesta se celebra el último miércoles de agosto en Buñol. Afamada por la gran tomatada (lo del diminutivo de tomatina parece de coña) donde se lanzan más de 150.000 tomates en esta localidad valenciana. Si eres de los que no le gusta mancharse creo que ésta no será tu estilo de fiesta perfecta. Por cierto, si vas no te olvides unas buenas gafas anti-tomatadas, creo que las necesitarás.

La Feria de Albacete

En los últimos años, en varios medios de comunicación, se realizó una encuesta para encontrar la mejor fiesta de España. La elegida resultó ser la Feria de Albacete. Tiene lugar del 7 al 17 de septiembre con motivo de la celebración de la Virgen de los Llanos, si quieres dar los últimos coletazos del verano en esta ciudad manchega no dudes en disfrutar las fiestas a tope.