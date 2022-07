Entrenamiento en casa, ¿igual de efectivo que en el gimnasio?

Entrenar en un gimnasio tiene múltiples beneficios para la salud pero, si no tienes tiempo o dinero o simplemente ganas, si entrenas en casa con un poco de material también puedes lograr grandes cambios y, sobre todo y más importante, ganar un hábito saludable.

La decisión de entrenar en casa es algo que muchos realizan pero no tiene por qué ser la más adecuada ya que hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión así, y es que entrenar adecuadamente y realizar una rutina correcta es la base de unos buenos resultados. Por ello, para entrenar correctamente en casa deberemos hacer una buena inversión en el material deportivo y llevar a cabo una buena planificación.

El principal motivo por el que decidimos entrenar en casa es la falta de tiempo o ganas para asistir a un gimnasio. Sí que es cierto que para nosotros es más cómodo realizar los ejercicios en casa porque no nos tenemos que mover ni desplazarnos al gimnasio, pero la motivación no es la misma y llegado a un punto físico avanzar será mucho más complicado si no acudimos al gimnasio. Si realizamos el ejercicio en casa normalmente lo hacemos solos y no nos obligamos, pues siempre podemos encontrar un motivo para no entrenar.

Sin embargo, si acudimos a un gimnasio nuestra estimulación será mayor, ya que al estar acompañados de más gente nos sentiremos con más ganas de trabajar y mejorar. No debemos olvidar que en los gimnasios contamos con el consejo de un monitor que en todo momento va a supervisar nuestros progresos y que nos va a establecer las rutinas que debemos seguir para obtener los resultados que buscamos.

En nuestra casa la calidad del ejercicio será menor al no contar con un monitor que nos marque lo que debemos hacer. Esto es un inconveniente, pues si no somos conocedores de los diferentes ejercicios podemos realizar muchos de forma errónea y lastimar nuestras articulaciones y músculos, así como adquirir vicios que a la larga nos pasarán factura y evitarán nuestro desarrollo.

Normalmente los equipos que tenemos en casa no son profesionales y tienen un peso muy limitado así como la variedad de ejercicios que podemos realizar. A esto hay que sumarle que las instalaciones de nuestra casa no son las adecuadas para el desarrollo deportivo. Todo esto hace que el entrenamiento en el hogar sea muy limitado en cuanto a carga y desarrollo. Sin embargo, siempre es mejor entrenar en casa con poco material a no entrenar.

Por el contrario en los gimnasios contaremos con todo tipo de utensilios y máquinas que nos harán la vida más cómoda, ayudando a mejorar nuestra evolución y el desarrollo muscular. Además, en la mayoría de gimnasios se nos ofrecen diferentes actividades complementarias al ejercicio en sala.

A pesar de esto, hay gente que sigue prefiriendo entrenar en casa por diversos motivos. Por ello, en Libertad Digital planteamos tanto los beneficios como los inconvenientes tanto de entrenar en casa como de hacerlo en gimnasio.

Beneficios de entrenar en casa

Con poco coste o casi ninguno , es una razón indiscutible por la que hacer ejercicio en casa puede ser mejor que hacerlo en el gimnasio. ¿Por qué? La inversión que tendrás que realizar será mínima, simplemente el material que necesites para tu entrenamiento en casa, normalmente unas mancuernas, una bici o una cinta de correr....

, es una razón indiscutible por la que hacer ejercicio en casa puede ser mejor que hacerlo en el gimnasio. ¿Por qué? La inversión que tendrás que realizar será mínima, simplemente el material que necesites para tu entrenamiento en casa, normalmente unas mancuernas, una bici o una cinta de correr.... No tienes que hacer un esfuerzo para verte bien . Aquí puedes deslizarte en estos pantalones con agujeros demasiado gastados y no preocuparte por si te miran tus compañeros.

. Aquí puedes deslizarte en estos pantalones con agujeros demasiado gastados y no preocuparte por si te miran tus compañeros. No tienes que conseguir un canguro . Hacer ejercicio en casa puede mantenerte en forma mientras tienes los niños yendo arriba y abajo a tu alrededor, incluso puedes intentar introducirlos y hacer un entrenamiento tipo cardiovascular junto a los más pequeños.

. Hacer ejercicio en casa puede mantenerte en forma mientras tienes los niños yendo arriba y abajo a tu alrededor, incluso puedes intentar introducirlos y hacer un entrenamiento tipo cardiovascular junto a los más pequeños. Puedes dejarlo en cualquier momento. Sin compromisos a largo plazo para cumplir, no te sentirás presionado a hacer algo que no puedes llevar a cabo.

Puntos negativos de entrenar en casa

Mucha menos motivación . No tienes a nadie que te anime a seguir adelante cuando estás en casa. Puedes pararte en cualquier momento sin sentirte culpable por retirarte, pero eso no es lo que te ayudará a alcanzar tu peso ideal ni tus metas físicas.

. No tienes a nadie que te anime a seguir adelante cuando estás en casa. Puedes pararte en cualquier momento sin sentirte culpable por retirarte, pero eso no es lo que te ayudará a alcanzar tu peso ideal ni tus metas físicas. Tienes los niños en casa , por lo que no hay ninguna interrupción con el rol parental. A menudo, con los entrenamientos en casa, no hay manera que escapes de ellos, aunque dediques todos los esfuerzos posibles en explicarles que te gustaría tener un poco de tiempo para ti.

, por lo que no hay ninguna interrupción con el rol parental. A menudo, con los entrenamientos en casa, no hay manera que escapes de ellos, aunque dediques todos los esfuerzos posibles en explicarles que te gustaría tener un poco de tiempo para ti. Posibilidad de hacerte daño . La falta de supervisión conlleva un riesgo mayor al lesionarse si no tienes un instructor que te haga un seguimiento.

. La falta de supervisión conlleva un riesgo mayor al lesionarse si no tienes un instructor que te haga un seguimiento. La falta de equipamiento limita tu entrenamiento. No hay manera de que puedas realizar un entrenamiento de cuerpo completo sin el equipo adecuado, y no hay muchas casas con un gimnasio equipado por completo.

limita tu entrenamiento. No hay manera de que puedas realizar un entrenamiento de cuerpo completo sin el equipo adecuado, y no hay muchas casas con un gimnasio equipado por completo. Puedes dejarlo en cualquier momento.

Menos social. Se dice que la soledad es un grave asesino moderno, además, al estar entrenando solo puede que la motivación falle y lo dejes antes, por no hablar de la revisión de la técnica de los ejercicios.

Beneficios del gimnasio

Te socializas . Nos reunimos y hacemos amigos en el gimnasio.

. Nos reunimos y hacemos amigos en el gimnasio. Inscribirse en un gimnasio es mantener la motivación . Una inscripción anual puede resultar desalentadora para algunos si piensan dejarlo antes de tiempo, sin embargo, la razón por la que tenemos que registrarnos a largo plazo es para mantenernos motivados para ir.

. Una inscripción anual puede resultar desalentadora para algunos si piensan dejarlo antes de tiempo, sin embargo, la razón por la que tenemos que registrarnos a largo plazo es para mantenernos motivados para ir. Tu club tiene todo el equipamiento para realizar un entrenamiento de cuerpo completo. La mayoría de los gimnasios ofrecen diferentes ejercicios cardiovasculares, de circuito y de cuerpo entero que mejoran nuestra salud y físico en general.

para realizar un entrenamiento de cuerpo completo. La mayoría de los gimnasios ofrecen diferentes ejercicios cardiovasculares, de circuito y de cuerpo entero que mejoran nuestra salud y físico en general. Instructores cualificados. En este clima actual de salud y seguridad, todos los gimnasios cuentan con instructores cualificados para garantizar que no nos lesionemos.

En este clima actual de salud y seguridad, todos los gimnasios cuentan con instructores cualificados para garantizar que no nos lesionemos. Entrenadores personales . Ya sea porque necesitas información específica sobre cómo hacer ejercicio de manera segura después de una lesión o simplemente porque no sabes por dónde empezar, estos gurús valen su peso en oro.

. Ya sea porque necesitas información específica sobre cómo hacer ejercicio de manera segura después de una lesión o simplemente porque no sabes por dónde empezar, estos gurús valen su peso en oro. Puedes acceder a diferentes tipos de clases. Actualmente hay tantas clases para elegir que nadie puede poner la excusa de que se aburre en el gimnasio.

Puntos negativos de entrenar en el gimnasio