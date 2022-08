Realidad o mito: ¿se nos cae más el pelo en verano?

Si en verano notas que se te cae el pelo más de lo habitual, no te alarmes: es algo completamente normal y, en casi todos los casos, está ligado a las estaciones del año. Lo que no significa que a todo el mundo le suceda lo mismo y haya determinadas fechas donde se caiga más el pelo ya que esta se produce por numerosos factores. Sin embargo, la caída de pelo en verano suele estar relacionada con el ciclo anágeno, catágeno y telógeno del cabello, y a menos que persista en el tiempo, no deriva en una caída severa.

Todo el mundo es consciente de que hay estaciones en las que el pelo parece caerse con mayor intensidad y el verano es una de ellas. Pero, ¿podemos señalar directamente a la estación como la responsable? Si y no ya que existe algo llamado ‘caída estacional’, que mucha gente piensa de manera errónea que es un mito. Pero no es algo tan sencillo ni a todos nos afecta igual. Y tampoco hay razón para preocuparse: si el cuero cabelludo está sano, no hay que temer a la calvicie. Al menos por el momento.

Por qué se cae el pelo

Por norma general, una cabellera sana tiende a perder entre 50 y 100 cabellos al día, independientemente de la estación del año en la que nos encontremos. Esta caída suele pasar desapercibida más allá de unos pocos pelos sueltos en el cepillo o la almohada, y está ligada al ciclo de vida del pelo. Sin embargo, la caída de pelo en verano está relacionada intrínsecamente con la fase final o telógena del pelo. El pelo pasa por varias fases desee que comienza a salir hasta que finalmente se cae:

Fase anágena: es la fase de crecimiento de cabello. Dura de dos a seis años y acapara la inmensa mayoría de cabellos que tenemos en la cabeza, desde su nacimiento. Fase catágena : es una transición desde el crecimiento hasta que se caen. Para entenderlo: una vez el cabello llega al final de la fase anágena, entra una etapa de transición que dura unas dos semanas, en ella, la raíz se encoge y el pelo deja de crecer. Fase telógena: la fase de reposo es la fase final en la vida del cabello. Dura aproximadamente tres meses, y en ella el pelo se desprende finalmente del cuero cabelludo y es sustituido por otro nuevo, comenzando todo el ciclo desde cero.

En todo momento, cada una de las hebras de pelo de la cabeza se encuentra en alguna de estas fases y es por ello que no todos los cabellos entran en fase telógena a la vez. Al desprenderse de manera lenta y progresiva, la pérdida natural de pelo no parece algo notable… excepto cuando, en ocasiones, el número de cabellos que encontramos en el peine o la ducha parece más del habitual.

Esto es algo que puede suceder en cualquier época del año porque hay muchos factores que afectan a la caída del cabello, pero si esto sucede en los meses de verano, la explicación es sencilla: la exposición al sol, y concretamente al calor, puede "activar" la fase telógena en más cabellos de lo habitual, y prolongarla durante más tiempo. Por eso en ocasiones da la sensación que, en apariencia, se cae más pelo de golpe que de costumbre.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la duración de esta fase es habitualmente de tres meses, y dependiendo de dónde vivamos, la duración de la caída del cabello en verano puede extenderse desde las últimas semanas de verano hasta bien entrado el otoño.

¿Es normal que se caiga el pelo en verano más que en invierno?

Hay estudios científicos que han demostrado que en el verano hay más presencia de pelos telógenos en el cuero cabelludo, que en dos semanas se caen en la etapa anágena. Se trata lo que es conocido como caída estacional del cabello, algo que se define como una alteración del ciclo de crecimiento del cabello que produce una caída inusual de pelo que suele alarmar.

Este fenómeno se presenta ante situaciones de estrés y cuando se expone el cuero cabelludo a agresiones a las que no está acostumbrado. Entre ellas se encuentran los estragos del verano:

La exposición excesiva al sol

El cloro y demás químicos de las piscinas

La sal del agua de la playa

El calor

La humedad

También puede suceder que tras una primavera muy cálida se caiga mucho el pelo durante el verano, que es cuando la agresión se acentúa. Esto explica que la duración de la caída del cabello en verano puede extenderse desde las últimas semanas de esa temporada hasta bien entrado el otoño. Normalmente es instantáneo pero el daño que el sol y el agua hacen al pelo puede durar meses, por ello no solamente es focalizado en los meses de verano sino que puede extenderse en el tiempo.

Qué hacer para evitar la caída del pelo en verano

Aunque el pelo en verano entre en fase telógena, es importante intentar prevenir que se caiga en exceso, más allá de lo estrictamente necesario. Para ello, podemos poner en práctica una serie de precauciones, que ayuden a superar esta etapa: