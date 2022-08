Trucos para despertarse sin tomar café por la mañana

Amanecer sin café es, para muchas personas, parte de una receta imposible de realizar. Mientras que el fruto de origen etíope se convierte en la bebida de preferencia de miles de personas, otros tantos no pueden beber sin ponerse ansiosos y buscan reemplazar el hábito de la cafeína. Por suerte para aquellos que no quieren o no pueden consumir cafeína, hay cientos de maneras de activarse en la mañana.

Malestar estomacal o problemas cardíacos son algunos de los motivos que alude la gente para tratar de sustituir el café, pero puede haber muchos más. ¿Una receta clave? Practicar una buena higiene del sueño sigue siendo la mejor manera de garantizar que descanses bien durante la noche y sientas una energía más estable durante el día. No obstante, si estás trabajando para mejorar tu régimen de sueño o todavía necesitas ayuda un poco de ayuda, hay varias recomendaciones que harán que puedas despertar sin depender de ese brebaje matutino.

Para que nos hagamos una idea, hay muchas formas avaladas por la ciencia para estar más despiertos usando solo la mente, el cuerpo y el entorno, y algunas de ellas son realmente divertidas. A continuación repasamos los consejos y trucos que pueden ayudarte a pasar el día despierto sin tener que recurrir a la cafeína.

Hacer una rutina de yoga de cinco minutos

Hacer una breve sesión de yoga por la mañana puede mejorar significativamente los niveles de energía. La práctica de esta disciplina deportiva permitirá despertar el cuerpo al mejorar la circulación y aflojar la rigidez. Además, entre otras cosas esta rutina permitirá activar tus músculos y articulaciones, aliviar el estrés y la ansiedad y aumentar tu energía. En resumen, el yoga por la mañana es todo lo que necesitas.

Haz estiramientos

Seguro que más de una vez, recién levantado, has sentido la necesidad de estirarte completamente como si fueras un gato. Tiene una explicación: son tus músculos pidiendo oxígeno para empezar a funcionar.

Está demostrado que el estiramiento facilita la circulación de la sangre y por lo tanto hace que las fibras musculares reciban más oxígeno y nutrientes, elementos imprescindibles para que tu día empiece bien y poder despertarse sin tomar café.

Pon música alegre

Al darlo todo con tus canciones favoritas, liberas múltiples sustancias químicas que te hacen sentir bien y que pueden darte un impulso. Algunos estudios sobre la somnolencia también han encontrado que la música, especialmente la música alta, puede ayudar a mantener a las personas alerta, aunque el efecto puede no ser duradero.

Un estudio de 2011 concluyó que cuando las personas escuchaban música experimentaban escalofríos o temblores durante 15 minutos y sus cerebros estaban sobrecargados de dopamina, un compuesto cerebral que está relacionado con en el placer y la recompensa. Tus canciones favoritas también activan otros compuestos químicos que te hacen sentirte bien, como la serotonina y la oxitocina.

Beber agua

La deshidratación consume una gran cantidad de energía. Puede causar fatiga, confusión, palpitaciones y desmayos. Esto se debe a que hasta el 60% del cuerpo humano es agua.

Además de lubricar las articulaciones y eliminar los desechos del cuerpo, el torrente sanguíneo utiliza agua para transportar nutrientes como el oxígeno y los carbohidratos a varias partes del cuerpo, incluido el cerebro. Un estudio de 2009 realizado por investigadores de la Universidad de Tufts muestra que incluso los niveles de deshidratación leve (una pérdida de 1-2% del agua en su cuerpo) se asocian con fatiga y confusión.

Masticar chicle

Mantener la boca ocupada parece mantener tu mente alerta también. Algunos estudios sugieren que masticar chicle puede ser una forma efectiva de reducir la somnolencia diurna, tal vez porque el acto de masticar de alguna manera aumenta la circulación y activa ciertas regiones del cerebro.

Estudios recientes también han demostrado que masticar chicle puede ayudar a las personas a concentrarse en los exámenes, reducir la ansiedad y aumentar la comprensión lectora. Solo asegúrate de no hacer mucho ruido si estás cerca de tus compañeros de trabajo.

Respirar profundamente

Cuando respiramos con tranquilidad transportamos más oxígeno a diferentes partes del cuerpo y así se aumentan los niveles de energía. La respiración que nos ayuda a disminuir el estrés es aquella profunda, proveniente del vientre. Para esto nos viene muy bien el yoga o la meditación, ambas cosas pueden hacerse al levantar.

Iluminar el espacio

Si trabajas durante muchas horas delante del ordenador o en una oficina es habitual que te atrape el sueño en algún momento del día. Eso se debe a la falta de luz natural, que nos ayuda a mantenernos activos ya que activa zonas del cerebro como el hipotálamo, que se encarga de controlar los ritmos cardiacos, que marcan los estados de sueño y vigilia.

Ver vídeos de gatitos

Los gatos pueden ser muy vagos, pero algunas personas descubren que sus travesuras peludas proporcionan no solo una forma de aumentar el estado de ánimo, sino también de combatir la somnolencia. Vídeos de otros animales también podrían servir, según un estudio de 2012.

Dar un paseo o hacer actividad física

Si te está costando el trabajo, un paseo rápido a la luz del sol puede ser todo lo que necesitas para recargar. Varios estudios indican que la exposición a la luz azul durante el día mejora inmediatamente el estado de alerta y el rendimiento.

En un estudio de 2014, los sujetos expuestos a formas especiales de luz azul informaron sentirse menos cansados y tuvieron tiempos de reacción más rápidos y menos lapsus de atención durante las pruebas de memoria. La luz brillante también activa el hipotálamo, una parte del cerebro que controla nuestros ritmos circadianos. Esos son los que regulan el sueño y la vigilia, estableciendo un horario normal para nuestros cuerpos y mentes.