¿Por qué la manicura francesa se llama así?

La manicura se ha dado durante toda la vida, pero no se popularizaron hasta la llegada del cine a color. Históricamente, las manicuras no habían supuesto ningún problema ya que el cine se emitía en blanco y negro. Sin embargo, a partir de los años 60, las películas en color se convirtieron en el imperativo de la industria cinematográfica. En consecuencia, las manicuras empezaron a cambiar de color, para poder conjuntarse así con la variedad de vestuario de las actrices. El problema residía en que durante una misma jornada una actriz tenía que cambiar de color varias veces, para poder adecuarlas a su conjunto de ropa. Como es lógico, la tarea requería de cierto tiempo y ralentizaba excesivamente los cambios de set de las actrices.

Fue entonces, ya en 1975, cuando Jeff Pink, fundador de Orly, decidió resolver el problema pintando las puntas de las uñas con esmalte blanco, para luego cubrirlas con un tono brillante y natural. Este "nail look" fue llevado a las pasarelas de moda en París ese mismo año, donde tuvo una gran acogida. Dada la aceptación que tuvo en Francia, Jeff Pink decidió nombrar a su creación "Manicura Francesa" (French Manicure). Desde entonces, el término se ha convertido en un nombre genérico para cualquier manicura con esmalte rosa pálido o nude con puntas blancas.

La proliferación de esta nueva moda fue rapidísima, ya que no solo la siguieron las actrices de Hollywood, sino también las modelos de pasarela más top del momento se pasaron a la manicura francesa.

¿Por qué triunfa tanto entre las mujeres esta manicura? Porque la manicura francesa se ve delicada y elegante en la mayoría de las manos de las mujeres ya que tradicionalmente se hace en colores blanco o nude. La manicura francesa es perfecta para la mayoría de las ocasiones, ya sea que vayas a una cita, vayas a una reunión en el trabajo o incluso una boda.

El mejor color para la manicura de tus uñas francesas

Una manicura francesa es un diseño de uñas popular que fue introducido por primera vez en el cine de los años 60. pero, ¿Cómo se hace una buena manicura francesa? Un juego normal de uñas francesas consta de dos capas de esmalte, la capa superior es blanca y la capa inferior es de color. Hay muchos colores diferentes entre los que puede elegir al elegir un color base, desde rosa fuerte hasta verde menta.

Los colores más populares en Francia son tradicionalmente el rojo, el azul y el rosa, ocupando este último el tercer lugar. Los diseños de colores utilizados en las manicuras francesas suelen tener un tono parecido al de la icónica bandera francesa, con rojo en la parte superior y azul en la parte inferior.