¿Son buenas las cenizas para el crecimiento de las plantas?

La sabiduría popular siempre ha considerado la ceniza como un producto que beneficia a las plantas, pero ¿es realmente así? ¿Beneficiamos nuestro huerto ecológico o frutales esparciendo la ceniza de nuestras chimeneas? Conozcamos las propiedades químicas de la ceniza y su posibles usos como fertilizante natural.

Seguramente más de uno de los que leen este texto ha tirado alguna vez (o más) las cenizas de una barbacoa a la basura en una bolsa de plástico. ¿Quién no lo ha hecho? Sin embargo, este gesto puede no ser tan positivo ya que las cenizas pueden utilizarse como fertilizante para la tierra, una vez se hayan enfriado.

¿Qué composición química tiene la ceniza? ¿Cuál es su potencial fertilizante?

En primer lugar, hay que saber que con la combustión de la leña se consume la práctica totalidad del carbono orgánico, por tanto en la ceniza resultante principalmente queda calcio, potasio, aluminio, magnesio, hierro, fósforo y manganeso. Pero es calcio y potasio en forma de carbonatos lo que en mayor parte encontramos en la ceniza de madera. Esto lo convirtió en un producto muy apreciado como fuente de potasio y enmienda cálcica antes de la síntesis química de fertilizantes.

Otro aspecto relevante de la ceniza de madera en el suelo es su efecto en la reacción del suelo (PH). La ceniza es altamente básica, y provoca un aumento rápido del PH del suelo. Para suelos ácidos esto es muy interesante, ya que desbloquea nutrientes y ayuda a corregir su acidez acercándola a niveles más correctos para la mayoría de especies cultivadas. Pero en suelos básicos puede traernos problemas.

Así pues, ¿a nivel de macronutrientes tenemos que considerar la ceniza como una fuente de calcio, potasio y fósforo? Aparentemente sí, pero no. Y en la mayoría de suelos de España podemos decir rotundamente no. Esto es porque la mayoría de suelos cultivados en España, especialmente los del litoral mediterráneo, son de reacción básica con altos niveles de caliza. En estos suelos, el aporte de ceniza puede ser perjudicial, ya que aportar más carbonatos puede incrementar el bloqueo de nutrientes como el potasio y el magnesio por la alta proporción de calcio en el suelo, a parte del bloqueo inherente de ciertos nutrientes al elevar el PH. El caso típico es el hierro, que en suelos básicos pasa a formas no asimilables por las plantas y provoca graves clorosis aún teniendo niveles aceptables en el suelo.

En cambio, en zonas con alta pluviometría como son la cornisa cantábrica, País Vasco, Galicia etc.., la gran cantidad de lluvias propicia suelos más ácidos. Ahí si que la aportación moderada de cenizas de madera es beneficiosa.

Cuidado con la ceniza: solo de leña

A la hora de decidir echar ceniza en la tierra hay que ir con mucho cuidado con la calidad de las cenizas que se utiliza. Quemar en la chimenea otras cosas que no sean leña, puede dar como resultado un compuesto potencialmente muy dañino para la salud y el entorno. Algunos de los elementos que no se deben utilizar serían papeles de periódicos, cartones serigrafiados, restos de muebles, madera de pales ya que la ceniza resultante será un concentrado de metales pesados altamente tóxicos.

Esto es porque los barnices, pinturas, tintas utilizan, aunque en cantidades pequeñas, metales pesados. Al quemar estos materiales los metales pesados no desaparecen, sino que se acumulan en la ceniza. Así, dependiendo de lo que se queme esa ceniza estará totalmente desaconsejada para el huerto o vergel ecológico.

La ceniza de madera, restos de poda o mala hierba está cargada de minerales como magnesio, fósforo, calcio y otros nutrientes beneficiosos. En cuanto a las enfermedades, las cenizas son un remedio natural muy útil para las causadas por hongos. Otra forma de usar la ceniza es preparar una pasta o crema y aplicarla en las zonas afectadas o en las zonas que queramos prevenir el contagio.

Beneficios de la ceniza en la agricultura